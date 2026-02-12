El inspector llama a la puerta invita a reflexionar en el Teatro Helénico

Nancy Chávez

12/02/2026 - 7:00 am

El inspector llama a la puerta
Carlos Aragón da vida al inspector en esta puesta en escena. Foto: María José Alós tomada de helenico.gob.mx

La obra lleva al público a formar parte de esta historia en la que la intriga, la culpa y la responsabilidad de cada acción se hacen presentes. 

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- La obra El inspector llama a la puerta de J.B. Priestley llega con una nueva temporada al Teatro Helénico con la dirección de Otto Minera para hacer pasar un buen rato al público e invitarlo a reflexionar acerca de las decisiones y la culpa.

El elenco de esta puesta en escena está integrado por elenco Carlos Aragón, Pedro Mira, Lourdes Gazza, José Ramón Berganza, David Villegas, Leilani Ramírez y Helena Aparicio.

¿De qué trata El inspector llama a la puerta?

La familia Birling celebra el compromiso de su hija cuando el inspector Revenant inesperadamente irrumpe en la velada investigando el suicidio de una joven. Los Birling están seguros de que no tienen nada que ver con la tragedia, pero el inspector viene a descubrir todos sus secretos.

Obra el inspector llama a la puerta
“El inspector llama a la puerta”. Foto: Abraham Goldsmit Karakowsky/ Secretaría de Cultura

Una obra para reflexionar

La obra lleva al público a sumergirse en una historia en la que todo parece ir bien, todo parece estar en orden, sin embargo, cuando Carlos Aragón aparece en escena todo empieza a cambiar, ya que, parece ser que nadie es inocente y cada miembro de la familia irá confesando sus culpas, pero ¿quién es el verdadero culpable?

La puesta en escena cuenta con misterio, momentos graciosos que hacen reí a más de uno entre el público y una crítica social acerca de la doble moral y el hacerse cargo de las responsabilidades de cada uno.

¿Dónde y cuándo son las funciones?

La obra se presenta en el Centro Cultural Helénico - Teatro Helénico ubicado en Avenida Revolución 1500 , Esquina con Manuel M. Ponce, Ciudad de México. Las funciones son de lunes a miércoles a las 20:00 horas, el costo de los boletos es de 260 planta alta y 410 planta baja.

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

