¿Qué hacer en la CdMx para celebrar el Día del Amor y la Amistad? Te contamos

Redacción/SinEmbargo

13/02/2026 - 7:00 am

Agenda febrero
Celebra San Valentín este fin de semana. Fotos: Pixabay/IPN/Mirador de la Torre Latino

Este fin de semana habrá muchas flores, baile, festejos por el Año Nuevo chino y otras opciones para recorrer la capital. 

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- Este fin de semana estará marcado por la celebración de San Valentín, así que te dejamos algunas actividades para disfrutar.

El Poli es Amor – La Ciencia del Amor

Este viernes 13 de febrero el Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" tiene preparadas charlas, experimentos, actividades interactivas, música y cine para celebrar el mes del amor.

Uno de las actividades es especial para quienes gustan de bailar, la idea es invitar a esa persona especial a disfrutar de una tarde de ritmo con un Baile de Salón, ahí en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” de 14:00 a 18:00 horas en la Plaza "Lázaro Cárdenas".

¿Dónde? Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, en Av. Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con Av. IPN, Zacatenco, GAM, CDMX.
¿Cuánto? Entrada libre

actividades para San Valentín
Actividades para San Valentín. Foto: Cortesía IPN

 

Jardín del Buen Amor 

El Zócalo de la Ciudad de México se convertirá en un gran jardín con la instalación Jardín del buen amor para celebrar el Día del Amor y la Amistad, esta contará con más de 10 mil flores.

El Jardín del Buen Amor se instalará en más de 4 mil metros cuadrados, con figuras decorativas y paisajes florales especiales para visitar y tomar la fotografía del recuerdo. Se podrá visitar del 14 al 22 de febrero de 2026

¿Dónde? Zócalo de la Ciudad de México
¿Cuánto? Entrada libre

Flores
Se instalará un jardín en la plancha del Zócalo. (Imagen ilustrativa) Foto: Pixabay

Visita el Museo de Arte Moderno

Una bella actividad para estas fechas es visitar el Museo de Arte Moderno (MAM), un espacio cobijado por el Bosque de Chapultepec que resulta cautivador. Este museo cuenta con uno de los acervos más importantes del país que se compone de alrededor de 3 mil 500 piezas, entre ellas pinturas que resultan muy famosas como las de Remedios Varo, el "Autorretrato múltiple" de Juan O'Gorman, una impresionante y compleja pieza en la que hay elementos realistas y fantásticos; y "Las Dos Fridas" de la pintora mexicana Frida Kahlo.

¿Dónde? Museo de Arte Moderno (Av. P.º de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México)
¿Cuánto? El precio de la entrada es de 95 pesos; cuenta con acceso gratuito con credencial de maestro y estudiante vigente; mayores de 60 años con credencial de Inapam y niñas y niños menores de 13 años. Además, los domingos la entrada es libre a todo público.

Obre de Remedios Varo
El MAM alberga obra de Remedios Varo, desde punturas hasta dibujos. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Festival Cultural: Año Nuevo Chino, Caballo de fuego

Este sábado 14 de febrero de 11:00 a 18:00 horas las áreas verdes de Centro Nacional de las Artes (CENART) tendrán presentaciones de danzas, artes marciales, habrá talleres, exposiciones, artes plásticas, cine, conferencias, teatro de sombras y wushu/kungfú, pasarela de hanfu y exposición fotográfica como parte del Festival Cultural: Año Nuevo Chino Caballo de fuego.

¿Dónde? Centro Nacional de las Artes (Av. Río Churubusco 79, Churubusco Country Club, Coyoacán, 04210 Ciudad de México)
¿Cuánto? Entrada libre

Festejos año chino
Festival Cultural: Año Nuevo Chino (Quinta edición | Caballo de fuego). Foto: cenart.gob.mx

Cásate en el Mirador de la Torre Latino

Prepárate para decir “sí, acepto” entre luces vintage, colores vibrantes y la vibra inolvidable de los años 70’s, en una experiencia única: Cásate en el Mirador de la Torre Latino. Cabe aclarar que es una boda simbólica, algo representativo (así como la de la kermes).

Los paquetes incluyen:

  • Paquete 1: ceremonia simbólica y una fotografía del recuerdo por 330 pesos.
  • Paquete 2: acceso al mirador, ceremonia simbólica y fotografía por 599 pesos.

¿Dónde? Mirador de la Torre Latinoamericana
¿Cuánto? Van de los 330 pesos a los 599 pesos se adquieren en su página.

Bodas en el mirador de la Torre Latino
Celebra el 14 de febrero en el Mirador de la Torre Latino. Foto: miradortorrelatino.com

