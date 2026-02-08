La Concanaco estima que el Super Bowl LX dejará una derrama de 56 mil mdp en México

Redacción/SinEmbargo

08/02/2026 - 5:29 pm

La Concanaco-Servytur estimó que el Super Bowl 2026 dejará una derrama económica en México de 56 mil millones de pesos.
México es el segundo mercado más importante para el Super Bowl 2026. Foto: NFL

Seahawks-Patriots en el Super Bowl LX: Guía completa del partido este domingo

Bad Bunny hace el touchdown definitivo: los preparativos previo al Super Bowl LX

Super Bowl 2026: Cómo y dónde ver la transmisión en México en TV abierta y streaming

Los restaurantes, bares, tiendas de autoservicio y mercados son algunos de los sectores más beneficiado con motivo del evento deportivo.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estimó que el Super Bowl 2026 que se celebra este domingo dejará una derrama económica en México de 56 mil millones de pesos.

El organismo recalcó que el país es el segundo mercado más importante para este evento, considerado el evento deportivo más importante en Estados Unidos (EU), pues se estima que al menos siete de cada 10 personas adultas mexicanas serán espectadores.

“El Super Bowl es un ejemplo claro de cómo la convivencia y el consumo responsable activan la economía local. La clave es que esta derrama se traduzca en ventas para los negocios familiares, empleo y proveeduría en las comunidades”, apuntó el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre.

Consumo de alimentos y bebidas, mayor origen de derrama

La Concanaco Servytur estimó que el Super Bowl 2026 dejará una derrama económica nacional de 56 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 12 por ciento con respecto a la estimación del 2025, que fue de 50 mil millones.

De acuerdo con el organismo, la mayor parte de estas ganancias serán derivadas del consumo de las familias mexicanas para disfrutar la transmisión de evento, el cual se centra principalmente en alimentos y bebidas para consumir en casa, así como las visitas a restaurantes o bares.

Se estima que alrededor de tres millones 657 mil comercios se vean beneficiados con motivo de este evento, principalmente restaurantes, bares, casinos, cantinas, venta de alimentos y bebidas, tiendas de conveniencia o autoservicio, mercados públicos, plataformas de streaming y transporte.

La Concanaco Servytur destacó el impacto que tiene el Super Bowl en las cadenas productivas nacionales vinculadas a alimentos de temporada, como la exportación de aguacate que para este año se estima que será de 127 mil toneladas, con un valor de poco menos de 350 millones de dólares.

Respecto a los hábitos de consumo, el organismo señaló que, de acuerdo con Kantar, la cerveza es la bebida preferida para consumir durante el evento, con una preferencia del 77 por ciento, seguidas por el refresco, con 74 por ciento de preferencia.

Finalmente, hizo un llamado a consumidoras y consumidores para consumir productos locales, dar preferencia a negocios establecidos y aprovechar las promociones, además de pedir a los comercios que mantengan prácticas responsables que fortalezcan la economía del barrio y la ciudad.

Economía Super Bowl
