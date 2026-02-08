Un sismo de magnitud 5.7 sacude Puerto Escondido, Oaxaca; la CdMx no reporta daños

De acuerdo con información preliminar del Servicio Sismológico Nacional, el temblor tuvo su epicentro al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- Un sismo de magnitud preliminar 5.7 se registró la tarde de hoy al noreste de Oaxaca, lo que provocó la activación de la Alerta Sísmica.

"Hace unos momentos se registró un sismo de magnitud preliminar 5.7 con epicentro en al Noreste de Puerto Escondido de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional", informó la Coordinación Estatal de Protección Civil y Protección de Riesgos de Oaxaca, que indicó que se activaron los protocolos de evaluación y monitoreo de posibles daños.

En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, también informó que se activaron protocolos de seguridad y atención en las 16 alcaldías "para verificar condiciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía".