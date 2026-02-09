Exportaciones de aguacate mexicano a EU rompen récord: crecen 11% previo a Super Bowl

Las exportaciones de aguacates mexicanos a EU rompieron récord este año previo al evento deportivo.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Economía recalcó que el Super Bowl LX que se celebró este domingo generará un enorme beneficio para México, ya que el país rompió récord en las exportaciones de aguacate hacia Estados Unidos (EU).

Cada año, los envíos de dicho fruto de incrementan previo a este evento deportivo, considerado el más importante en Estados Unidos (EU), debido a que el guacamole es uno de los alimentos preferidos por espectadores para comer durante el partido.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) señaló que México es el segundo mercado más importante para la NFL, por lo que el juego generará una derrama económica de 56 mil millones de pesos.

México también gana en el #superbowl LX. De acuerdo con estimaciones de Avocados From Mexico, durante este fin de semana se consumirán más de 127 mil toneladas de aguacate, equivalentes a casi 290 millones de piezas, principalmente en el mercado estadounidense.

Para ello,… pic.twitter.com/MpTrNLx4aC — Hacienda (@Hacienda_Mexico) February 8, 2026

Aguacate, uno de los productos más comerciados por México

De acuerdo con estimaciones de Avocados From México, durante el fin de semana del Super Bowl LX se consumirán más de 127 mil toneladas de aguacate, lo que equivale a casi 290 millones de piezas, principalmente en EU.

En una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, la Secretaría de Economía recalcó que este 2026 México rompió récord en las exportaciones de aguacates, ya que durante las tres semanas previas al partido se enviaron cerca de 38 mil toneladas de aguacate, lo que representa un incremento del 11 por ciento respecto al año anterior.

La dependencia apuntó que actualmente el país aporta cerca del 30 por ciento de la cosecha mundial de este fruto, por lo que es uno de los productos agrícolas más exitosos que comercia México al extranjero.

Los principales mercados que se abastecen con aguacates mexicanos son Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa.