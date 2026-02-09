El Super Bowl baila en español, y Bad Bunny y amigos lo logran: ponen furioso a Trump

La expectativa por el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl era inmensa, y el puertorriqueño cumplió con creces al ofrecer una presentación llena de sabor latino.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- El puertorriqueño Bad Bunny se presentó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, como se había anunciado desde septiembre de 2025. La expectativa por su presentación era inmensa; sin embargo, el artista cumplió con creces e inundó la cancha del Levi's Stadium con mucho sabor latino, junto a las colaboraciones sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin.

El escenario, inspirado en plantíos de caña de azúcar, negocios y demás elementos que rindieron homenaje a la cultura e historia de Puerto Rico, sirvió para que Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real del artista) ofreciera uno de los shows más llamativos que se han hecho, a lo largo del cual entonó algunos de sus temas más icónicos.

"Titi me preguntó", "Yo perreo sola", "Baile inolvidable", "Lo que le pasó a Hawaii" y "Debí tirar más fotos" fueron algunas de las canciones que pusieron a bailar a las y los asistentes al Super Bowl LX, donde se enfrentaron los Halcones Marinos de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Como se esperaba, la icónica "Casita" que Bad Bunny ha utilizado durante su última gira también fue utilizada para este espectáculo de medio tiempo, y en ella se pudieron observar a invitados como el actor Pedro Pascal, Jessica Alba, Carol G y Cardi B.

Salsa, reguetón, trap y hasta los violines usados en "Mónaco" se conjuntaron en los poco más de 12 minutos que duró el show, en el cual el puertorriqueño estuvo acompañado de múltiples bailarines, además de le dio un toque cinematográfico, como suele hacerlo en sus videos musicales.

"Si hoy estoy aquí en el Super Bowl LX es porque nunca, nunca dejé de creer en mí. tú también deberías de creer en ti", mencionó en una de las partes del espectáculo que incluyó hasta una boda.

Otro momento destacado fue cuando apareció la cantante estadounidense Lady Gaga, quien interpretó el tema "Die With A Smile", que lanzó originalmente en 2024 junto a Bruno Mars.

Además de Gaga, Ricky Martin, otro puertorriqueño, también hizo acto de aparición para hacer una muy emotiva versión de "Lo que le pasó a Hawaii".