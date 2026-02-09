¿Quieres presentar una queja ante Profeco? Así puedes usar la plataforma Concilianet

Redacción/SinEmbargo

08/02/2026 - 10:05 pm

La Profeco recordó que la plataforma Concilianet es una herramienta que permite solucionar las reclamaciones de consumidores de forma ágil.
Concilianet es una platafora creada por la Profeco en el 2008 para resolver controversias entre consumidores y proveedores. Foto: Profeco

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Profeco: Multa a Ticketmaster supera 5 mdp por anomalías en venta de boletos de BTS

¿Cómo sobrevivir la cuesta de enero? La Profeco da consejos para mejorar tus finanzas

¡No tires el ticket! Profeco da 5 razones para conservar tus comprobantes de compra

 Este módulo virtual permite que consumidoras y consumidores presenten una reclamaciónn de forma fácil sin tener que ir a una oficina.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a consumidoras, consumidores y empresas que la plataforma Concilianet es una herramienta que permite solucionar las reclamaciones de forma ágil.

Este módulo virtual fue creado en junio del 2008 con el objetivo de facilitar que la población pueda acceder a procesos conciliatorios, además de reducir los costos que implica desahogar un procedimiento de forma presencial en alguna Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) o en una unidad de servicio.

Además, las empresas tienen la oportunidad de atender las inconformidades de clientes sin necesidad de que el problema crezca y se convierta en una queja, además de que podrá acceder a otros beneficios como evitar que su buró comercial se vea afectado.

¿Cömo presentar una queja ante Profeco en Conciliant?

Las consumidoras y consumidores que tengan alguna inconformidad con un producto o servicio adquirido y deseen presentar una inconformidad ante la Profeco pueden recurrir a la plataforma Concilianet para hacerlo de forma práctica.

Para presentar una reclamación es necesario seguir estos pasos:

  • Comprobar si el proveedor con el que se tiene la controversia tiene convenio con la Profeco, consultando el listado de proveedores que concilian (ingresa dando clic aquí).
  • Después se realiza el registro en el sistema (clic aquí), para lo cual será necesario contar con un correo electrónico válido, establecer una contraseña, proporcionar algunos datos personales y de contacto.
  • Luego de enviar la información, la persona interesada recibirá un un correo electrónico con las indicaciones para activar su cuenta. Cabe mencionar que el usuario y contraseña son la firma electrónica que identificarán a la persona siempre que use Concilianet.
  • Una vez que se tiene una cuenta activa, es necesario acceder al sistema para capturar la queja y cargar una copia digital de los siguientes documentos: identificación oficial por ambos lados (credencial del INE), ticket de compra, garantía o contrato o cualquier documento que acredite la relación de consumo. Los formatos que se deben utilizar son: doc, jpg, jpeg, gif, pdf o tiff.

¿Cuánto tarda en resolverse una reclamación en Concilianet?

En caso de quejas relacionadas con servicios de telecomunicaciones, la respuesta llegará en 10 días hábiles a la cuenta de Concilianet y al correo electrónico de la persona.

Si la reclamación es en materia de servicios, las personas tendrán la opción de comunicarse directamente con el proveedor para resolver la controversia, a través de la opción "preconciliación"; para esto cuentan con un plazo de 15 días hábiles. Cuando sea posible llegar a un acuerdo se dará una respuesta en los siguientes 10 días hábiles.

Es recomendable que las consumidoras y consumidores que presenten una queja revisen periódicamente su cuenta de Concilianet, su correo electrónico y la bandeja de spam para conocer el estado de su reclamación.

Cuando la Profeco determine que tiene competencia para atender la reclamación, indicará el día y la hora en la que se llevará a cabo la audiencia de conciliación, misma que se realizará en la sala virtual de Concilianet y en la que deberán estar presentes la persona que presentó la queja, el proveedor y un conciliador.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sabores de la infancia

"No es infrecuente la escena en la que me topo un dulce que no comía hace años,...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La semana del arte, cada uno su Maco

"No se pueden negar las bondades que genera cada edición Zona MACO. El derrame cultural, económico y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La turbia historia económica del Festival de las ideas

"Lo que se vende como un foro de pensamiento ha funcionado durante años como un puente entre...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

+ Sección

Galileo

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Bad Bunny homenajea a AL en Super Bowl y clama: el amor es más poderoso que el odio
1

El Super Bowl baila en español, y Bad Bunny y amigos lo logran: ponen furioso a Trump

Con todos, pero no con sus hijos
2

Con todos, pero no con sus hijos

Seguidoras de la banda BTS y la asociación Tec-Check exigen una investigación a Ticketmaster.
3

Los fans de BTS inundan de reclamos a Ticketmaster: demandan revisar cobros abusivos

Bud Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU
4

Bad Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU

5

Los Trump eligieron a amigo de Epstein acusado de abuso para dirigir Melania

Tras la liberación ordenada por un juez federal, el gobierno de Estados Unidos reactivó su ofensiva legal para intentar sacar del país al menor y a su padre.
6

El gobierno de EU quiere ahora deportar a Liam, el niño que el ICE usó como "carnada"

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
7

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Vacunación
8

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

Inseguridad, percepción y realidad
9

Inseguridad, percepción y realidad

VIDEO: Novios asaltan a conductor de Uber y los exhiben en redes sociales .
10

VIDEO ¬ Una pareja asalta a conductor de Uber en Puebla; la exhiben en redes sociales

Lindsey Vonn se fue al suelo en el tramo inicial de Tofane, por lo que dijo adiós a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 y al esquí entre gritos de dolor.
11

VIDEO ¬ Lindsey Vonn sufre aparatosa caída en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Beca Gertrudis Bocanegra 2
12

Beca Gertrudis Bocanegra para transporte público: ¿Cuándo será el primer pago?

13

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

El PRI gastó más de 6 millones de pesos en 2025 para promocionarse en redes con memes.
14

El PRI y Alito gastan al menos 15 mil pesos diarios para difundir memes con mentiras

México envía dos buques con ayuda humanitaria a Cuba
15

México envía buques con ayuda humanitaria a Cuba; son más de 814 toneladas de víveres

Destacadas

Ver sección
Destacadas
¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?
1

¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?

La Profeco recordó que la plataforma Concilianet es una herramienta que permite solucionar las reclamaciones de consumidores de forma ágil.
2

¿Quieres presentar una queja ante Profeco? Así puedes usar la plataforma Concilianet

Los Seattle Seahawks se coronan en el Super Bowl LX al vencer 29-13 a los Patriots
3

Los Seattle Seahawks se coronan en el Super Bowl LX al vencer 29-13 a los Patriots

La Secretaría de Economía recalcó que el Super Bowl LX generará un beneficio para México, ya que aportará el 30 por ciento del aguacate que consumirán en EU.
4

Exportaciones de aguacate mexicano a EU rompen récord: crecen 11% previo a Super Bowl

Bad Bunny homenajea a AL en Super Bowl y clama: el amor es más poderoso que el odio
5

El Super Bowl baila en español, y Bad Bunny y amigos lo logran: ponen furioso a Trump

Cuerpo hallado en Sinaloa es de uno de los mineros desaparecidos, confirma Fiscalía
6

Cuerpo hallado en Sinaloa es de uno de los mineros desaparecidos, confirma Fiscalía

7

Los Trump eligieron a amigo de Epstein acusado de abuso para dirigir Melania

Bud Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU
8

Bad Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU

La Concanaco-Servytur estimó que el Super Bowl 2026 dejará una derrama económica en México de 56 mil millones de pesos.
9

La Concanaco estima que el Super Bowl LX dejará una derrama de 56 mil mdp en México

La CdMx redobló este domingo la campaña de vacunación contra el sarampión para tratar de contener el brote que aqueja no sólo a la capital, sino a todo el país.
10

Barrido territorial, operativo nocturno y más. CdMx redobla lucha contra el sarampión

Un sismo de magnitud 5.7 se registró en Puerto Escondido, Oaxaca, el cual activó la alerta sísmica en la CdMx.
11

Un sismo de magnitud 5.7 sacude Puerto Escondido, Oaxaca; la CdMx no reporta daños

México envía dos buques con ayuda humanitaria a Cuba
12

México envía buques con ayuda humanitaria a Cuba; son más de 814 toneladas de víveres