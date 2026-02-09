¿Quieres presentar una queja ante Profeco? Así puedes usar la plataforma Concilianet

Este módulo virtual permite que consumidoras y consumidores presenten una reclamaciónn de forma fácil sin tener que ir a una oficina.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a consumidoras, consumidores y empresas que la plataforma Concilianet es una herramienta que permite solucionar las reclamaciones de forma ágil.

Este módulo virtual fue creado en junio del 2008 con el objetivo de facilitar que la población pueda acceder a procesos conciliatorios, además de reducir los costos que implica desahogar un procedimiento de forma presencial en alguna Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) o en una unidad de servicio.

Además, las empresas tienen la oportunidad de atender las inconformidades de clientes sin necesidad de que el problema crezca y se convierta en una queja, además de que podrá acceder a otros beneficios como evitar que su buró comercial se vea afectado.

#boletíndeprensa Concilianet es el módulo virtual de la Profeco que permite resolver controversias entre proveedores y personas consumidoras de manera ágil y accesible. Concilianet facilita la presentación y el seguimiento de reclamaciones o quejas por la adquisición de bienes o… pic.twitter.com/cCF0peoStm — Profeco (@Profeco) February 8, 2026

¿Cömo presentar una queja ante Profeco en Conciliant?

Las consumidoras y consumidores que tengan alguna inconformidad con un producto o servicio adquirido y deseen presentar una inconformidad ante la Profeco pueden recurrir a la plataforma Concilianet para hacerlo de forma práctica.

Para presentar una reclamación es necesario seguir estos pasos:

Comprobar si el proveedor con el que se tiene la controversia tiene convenio con la Profeco, consultando el listado de proveedores que concilian (ingresa dando clic aquí ).

). Después se realiza el registro en el sistema ( clic aquí ), para lo cual será necesario contar con un correo electrónico válido, establecer una contraseña, proporcionar algunos datos personales y de contacto.

), para lo cual será necesario contar con un correo electrónico válido, establecer una contraseña, proporcionar algunos datos personales y de contacto. Luego de enviar la información, la persona interesada recibirá un un correo electrónico con las indicaciones para activar su cuenta. Cabe mencionar que el usuario y contraseña son la firma electrónica que identificarán a la persona siempre que use Concilianet.

Una vez que se tiene una cuenta activa, es necesario acceder al sistema para capturar la queja y cargar una copia digital de los siguientes documentos: identificación oficial por ambos lados (credencial del INE), ticket de compra, garantía o contrato o cualquier documento que acredite la relación de consumo. Los formatos que se deben utilizar son: doc, jpg, jpeg, gif, pdf o tiff.

#BoletínDePrensa ¿Tu proveedor incumplió? Acércate a Concilianet.#Concilianet es el sistema en línea de la Profeco para resolver controversias de manera rápida y sencilla. No es necesario acudir personalmente a una Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO). Toda la… pic.twitter.com/XQvUW6W7d5 — Profeco (@Profeco) October 19, 2025

¿Cuánto tarda en resolverse una reclamación en Concilianet?

En caso de quejas relacionadas con servicios de telecomunicaciones, la respuesta llegará en 10 días hábiles a la cuenta de Concilianet y al correo electrónico de la persona.

Si la reclamación es en materia de servicios, las personas tendrán la opción de comunicarse directamente con el proveedor para resolver la controversia, a través de la opción "preconciliación"; para esto cuentan con un plazo de 15 días hábiles. Cuando sea posible llegar a un acuerdo se dará una respuesta en los siguientes 10 días hábiles.

Es recomendable que las consumidoras y consumidores que presenten una queja revisen periódicamente su cuenta de Concilianet, su correo electrónico y la bandeja de spam para conocer el estado de su reclamación.

Cuando la Profeco determine que tiene competencia para atender la reclamación, indicará el día y la hora en la que se llevará a cabo la audiencia de conciliación, misma que se realizará en la sala virtual de Concilianet y en la que deberán estar presentes la persona que presentó la queja, el proveedor y un conciliador.