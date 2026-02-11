¿Qué regalar en San Valentín? Te compartimos algunas opciones para sorprender

Redacción/SinEmbargo

11/02/2026 - 7:00 am

¿Qué regalar en San Valentín?
(Imagen ilustrativa) Foto: Pixabay

Existen opciones que pueden ayudar a tener un detalle lindo con la pareja o para celebrar con amigas y amigos, ¿qué tal participar en un taller para hacer una pizza con forma de corazón? 

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El 4 de febrero está muy cerca, el día en que se celebra el amor y la amistad, una fecha para tener un detalle o regalo especial con la pareja, el mejor amigo o amiga. Si aun no sabes qué regalar, te dejamos algunas opciones.

Para Brindar

Un vino celebrar puede ser buena opción, si buscas algo especial Maxia llamará tu atención. Esta es una marca de vinos mexicanos fundada en 2019 por Ada Stiker, con la misión de celebrar la calidad y el talento de la producción nacional. Cada botella encierra un toque mágico: los viñedos se nutren de agua con oro y cuarzos, creando una conexión única entre la tierra, la naturaleza y el arte del vino. El secreto detrás de Vinos Maxia radica en su entorno único: tierras de cuarzo y oro, alimentado por una fuente natural de agua pura que da vitalidad a cada cosecha. El resultado son vinos con carácter, equilibrio y alma, en donde la precisión enológica se encuentra con el misterio de la naturaleza.

Bodegas Emilio Moro: Esta bodega propone brindar con dos etiquetas que representan mucho más que un gran vino: Emilio Moro y La Felisa, expresiones de un
legado familiar donde el amor por la tierra, la pareja y el oficio vitivinícola se entrelazan en cada copa.

  • La Felisa: elaborado a partir de uva ecológica -siendo el primer vino vegano y libre de sulfitos añadidos de la marca- destaca por su color rojo picota, muy cubierto y de elevada intensidad, persistiendo ribetes morados propios de juventud, pese a haber pasado por barrica.
  • Emilio Moro: de color rojo granate muy cubierto, en nariz es serio y elegante. La evolución en la copa se traduce en un aumento de la intensidad y la complejidad aromática donde el conjunto frutal sigue siendo la columna vertebral de la nariz del vino.

Tour cervecero en la fábrica de Falling Piano: En el corazón de la colonia Roma, se esconde la fábrica de cerveza de Falling Piano. Además de explicarte todo sobre el proceso de elaboración de una buena cerveza artesanal, ofrecen un keep the glass y tres cervezas para brindar o conquistar.

¿Cuándo? sábado 14 de febrero, 8:00 pm. Costo: $350 pesos + cargos de app. Dirección: Coahuila 99, Col. Roma Norte, Ciudad de México.
¿Qué incluye la experiencia? Tour guiado, keep the glass y 3 cervezas de la casa.

Cerveza
Conoce el proceso de elaboración de una buena cerveza artesanal. Foto: Cortesía Falling Piano

Motín, bebidas de temporada para compartir: Estas bebidas son un plan ideal para el 14 de febrero si quieres algo rico y diferente sin irte a lo cursi. El Coquette es refrescante, con granizado de rosas y sabor a fresa, perfecto para algo ligero. La Vie en Rose es más cremoso, con frutos rojos, plátano y crema de cacahuate, ideal si te gusta lo dulce. El Fraise Chai mezcla especias con fresa, buena opción si quieres algo caliente y diferente, y el Bisou Blanc combina moka blanco con frutos rojos y malvaviscos flameados, básicamente un postre en bebida. Perfectas para ir con tu date, amigas o para consentirte.

Estas bebidas están disponibles todo febrero en ambas sucursales de Motín.
Dirección: Tabasco #311, Roma Norte, CDMX. Horarios: Lunes a Domingo de 8:30 a 17:00 horas.
Dirección 2: Nápoles #36, Juárez, CDMX. Horarios: Lunes a Domingo de 8:00 a 18:00 horas.

Un ramo cervecero: Tecate lanzó un ramo chelero  que estará disponible hasta el 15 de febrero y se puede adquirir a través de Rappi.

Algo hecho por ti

Si prefieres una opción casera y deliciosa hecha por ti, un Baileys Cheesecake es el detalle perfecto y cute:

Ingredientes:

  • Un pan de pastel sabor vainilla de 20 cm
  • 75 ml de Baileys Original
  • 500 g de queso de mascarpone
  • 340 g de queso crema
  • 60 g de azúcar glass
  • 175 ml de crema batida
  • Jarabe de caramelo, palomitas de maíz y pretzels salados para decorar

Preparación:

  1. Se recorta por la mitad el pan de pastel sabor vainilla para conseguir una base plana y se pone en un molde de 20 cm.
  2. Con un batidor eléctrico o de globo, se bate el mascarpone, el queso crema, el azúcar glass y el Baileys hasta lograr una mezcla suave. Se esparce sobre todo el pastel para crear una capa gruesa y se enfría durante mínimo 2 horas.
  3. Para decorar, se esparce crema batida, se chorrea jarabe de caramelo y se agrega palomitas de maíz y pretzels.
pastel
Prepara un pastel para San Valentín. Foto: Cortesía Baileys

Una opción distinta para este 14 de febrero, prepara un Baileys mocha Martini:

Ingredientes:

  • 40 ml de Baileys Original
  • 20 ml de Smirnoff No.21
  • 30 g de café soluble
  • 10 ml de jarabe para endulzar
  • 10 g de cacao en polvo
  • Hielo

Preparación:

  1. En un vaso tipo shaker se vierte hielo, 40 ml de Baileys Original, 20 ml de Smirnoff No.21, 30 g de café soluble, 10 ml de jarabe para endulzar y se agita fuertemente (shakea).
  2. Finalmente se sirve la mezcla en una copa martini y se espolvorea al gusto con cacao en polvo.

Un taller para compartir y cocinar

Taller de pizza con forma de corazón en HOP The Beer Experience: El taller de pizza en HOP es el punto medio perfecto: relajado, divertido y sin silencios incómodos. Entre harina, queso y cerveza artesanal, la conversación fluye sola.

¿Cuándo? miércoles 11 de febrero y jueves 12 de febrero, 4:00 pm. Sábado 14 de febrero y domingo 14 de febrero, 3:00 pm. Costo: 1 mil 200 pesos por pareja.

Dirección: Av. Cuauhtémoc 870, Narvarte Poniente, Benito Juárez, C.P. 03020, CDMX
¿Qué incluye la experiencia? Clase de elaboración, 1 pizza a elegir del menú, 1 papas a la francesa, 4 bebidas por pareja (cerveza local, mezcal o gin).

Pizza
Un taller para preparar pizzas en forma de corazón. Foto: Cortesía

Regala un charm

En el marco de la temporada de San Valentín, Pandora presenta dos nuevas propuestas Disney que reinterpretan esta fecha desde distintas formas de conexión y estilo: Villaintines, inspirada en villanas icónicas, y Stitch & Angel, una colección que celebra la complicidad en pareja y los vínculos elegidos.

Villaintines, complicidad con carácter: La colección Villaintines propone una forma distinta de celebrar la temporada, desde la complicidad, el amor propio y los lazos entre amigas. Inspiradas en villanas emblemáticas como Cruella de Vil, la Reina Malvada y Úrsula, estas piezas toman como punto de partida las historias que las definieron: personajes marcados por emociones intensas, decisiones difíciles y un trasfondo afectivo que las convirtió en lo que son.

Regala una joya
Un charm o una pulsera es un regalo lindo. Fotos: Cortesía Pandora

Stitch & Angel para celebrar la conexión: En contraste, la colección Stitch & Angel se enfoca en la complicidad que se construye en pareja y en los vínculos que se eligen día a día. Con piezas que incluyen charms individuales, dúos y sets, esta propuesta celebra la afinidad, la cercanía y la idea de compartir símbolos que representan una historia común. Desde diseños en cristal Murano rosa hasta combinaciones pensadas para llevar juntas o intercambiar, Stitch & Angel retoma el concepto de ohana: la familia y el amor que se eligen. Una colección ideal para quienes buscan regalar algo con intención, sin solemnidad, pero con significado.

Un café para despertar

Si te quieres lucir y sabes que a tu pareja o amistad le encanta el café, la Máquina de Café Espresso Luxe de Ninja es una opción. Esta cafetera es 3 máquinas en 1: prepara espresso, café y cold brew; además calibra automáticamente los ajustes para ofrecer la preparación perfecta y cuenta con molinillo de placas cónico que tiene 25 ajustes de molienda para que el espresso gotee.

Salirse de lo común

Este San Valentín, la tendencia apunta a salirse de lo ordinario y elegir regalos que conecten con los ntereses, pasiones y hobbies, especialmente entre hombres que disfrutan del automovilismo, el diseño los objetos coleccionables. Salir de lo típico puede hacer la fecha diferente.

Mattel Brick Shop: un regalo que se arma, se comparte y se queda: Para quienes disfrutan del automovilismo y el diseño, Mattel Brick Shop y Hot Wheels se presenta como una alternativa original frente a los regalos tradicionales. Se trata de un sistema de construcción premium para adultos que combina bloques de alta calidad, partes metálicas reales, elementos personalizables y un die-cast Hot Wheels a juego, elevando la experiencia de armado y colección.

Una experiencia pensada para compartir: Más allá de un objeto, regalar un juego de mesa es regalar tiempo juntos. Opciones como UNO Teams de Mattel Games transforman una noche cualquiera en un momento de risas, complicidad y conexión, ya sea en pareja, con amigos o en familia. UNO Teams se caracteriza justo por jugar en equipos, es decir, puedes hacer tu alianza junto a tu pareja o amigos para competir con otros dentro del mismo juego.

Flores al siguiente nivel: Las flores son un regalo clásico en estas fechas, pero por qué no llevarlo a otro nivel, sobre todo si tu persona especial es millenial. Para dicha generación, regalar ya no se trata solo del objeto, sino de la experiencia, la estética y la historia detrás de cada detalle. En ese contexto, Barbie Petal Pop se convierte en una opción ideal para San Valentín al combinar nostalgia, coleccionabilidad y un unboxing digno de compartirse.

