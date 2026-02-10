Una cena inspirada en Cumbres Borrascosas para disfrutar

Si eres fan de esta historia o de una hermosa vista, esta es una gran opción para San Valentín.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La nueva versión cinematográfica de Cumbres Borrascosas llega al cine este fin de semana, para quienes aman la historia o buscan una experiencia diferente para compartir en pareja o con amigos, W Mexico City -específicamente Moon Bass- creó una cena especial con platillos que transportarán hasta los paramos de la novela a quien los disfrute.

"Cuando nos ofrecieron la propuesta de trabajar con Cumbres Borrascosas, obviamente nos interesó, pero era el reto de necesitamos tener más información, no solamente el trailer, que solo había salido uno, ya cuando nos mostraron la película nos voló la imaginación, entendimos cada personaje y fue cuando dijimos, "Ah, okay, así puedo yo recrear en boca, en olor, en sensación, en tacto, esta experiencia que está aquí," contó Carlos Fájer, director de marketing de W Mexico City, en entrevista a SinEmbargo.

Detalles que te transportan a la película

Carlos explicó que los platillos, los cócteles y la decoración está llena de detalles que tienen que ver muchísimo con los ambientes que maneja la película y también con los personajes. "Eso fue como bastante interesante de realizar", dijo.

La experiencia cuenta con mixología especial que además de acompañar los platillos, resulta llamativa por sus sabores y por el nombre de cada trago, por ejemplo "Bésame y que nos condenen a ambos".

"Fue a través de nuestro chef ejecutivo, Matías Galleguillo. Él creó los platillos y la coctelería también de nuestro equipo de bartenders de aquí del hotel W, concretamente de este bar que se llama Moon Bass", señaló.

¿Cuál es el menú?

Los platillos del menú cuentan con nombres alusivos:

Del océano: Callo, butter milk de eneldo y chile de árbol

Del risco. Contrastes de foie gras y betabel, meloso de hongos, caviar y gelée de ice wine.

Del campo: Sabayón de maíz, mousse de salmón y trufa.

Del huerto. Cosecha de espárrago, mascarpone y vinagre añejo.

Lo prohibido: Langostinos, naan de coliflor, néctar rojo.

De otras tierras: Gyozas de cerdo, jengibre y cebollín, reducción de mango & habanero.

Trio de postres: Caramelo -Wiesky -Vainlla Cascarón de huevo & piña, Fresa pulverizada.

Coctelería:

Hay ginebra en la mesa. Ginebra, licor de coco, Grana Padano, flor de sauco.

Enloquéceme. Ron blanco, té de jazmín, menta

Cázame: vodka, lychee, crema de coco y hojuelas de oro

Bésame y que nos condenen a ambos: Espumoso y esferas de frutos rojos.

¿Cuándo y cuánto?

La cena se puede disfrutar del 11 al 14 de febrero en el hotel W Mexico City en Moon Bass. "Pueden contactarnos en Instagram @wmexicocity o @moonbasslounge para reservar y tiene un costo de 2 mil 400 pesos por pareja o 1 mil 200 por persona".