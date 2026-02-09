Las sanciones a Cuba son injustas; no se puede ahorcar a un pueblo así: Sheinbaum

La Jefa del Poder Ejecutivo también confirmó que México frenó el traslado de petróleo a la isla.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció la mañana de este lunes contra los aranceles que impuso Estados Unidos (EU) a los países que envían petróleo a Cuba, pues aseguró que "son muy injustas estas sanciones".

"No se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera. Es muy injusto. Un llamado a que no haya estas sanciones y se apoye al pueblo", dijo hoy respecto a Cuba, donde la situación se agrava y el combustible, la turbosina, sólo les da para abastecer ya sólo unas horas, lo que ha provocado la limitación de vuelos en la isla.

"Es muy injusta esta sanción que se está poniendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. [...] No están bien las sanciones que afectan al pueblo", insistió la mandataria federal.

En lo que respecta a México, que ya hizo un envío humanitario en especie, afirmó que se enviará más ayuda.

"El pueblo de México siempre es solidario y nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo Cuba. [...] Vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado".