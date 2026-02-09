¿Fue real? Pareja invita a Bad Bunny a su boda y se casa en show de Super Bowl

Uno de los pasajes más comentados del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX fue una boda latina que, lejos de ser sólo una escena, dio paso a una fiesta amenizada con reggaetón y salsa.

Por Eduardo López

Ciudad de México, 9 de febrero (ASMéxico).- Uno de los momentos más celebrados del Halftime Show de Bad Bunny en el Super Bowl LX fue la escenificación de una boda latina a la mitad del espectáculo, después del paso por la “casita” y antes de la aparición de Lady Gaga. Ocurrió, sin embargo, que fue más que una escenificación: fue una boda real.

Según reportó Rohan Nadkarni, periodista de NBC News especializado en deporte, una fuente ligada a la organización del Halftime Show de Bad Bunny le confirmó que la boda fue real y legal. En pleno show, en pleno Super Bowl, ante las cámaras de todo el mundo. La misma información fue confirmada por MLF Football y ESPN poco después.

La boda y el niño dormido en la silla, el momento más latinoamericano del medio tiempo en el #SuperBowl #SuperBowlLX grande Bad Bunny. pic.twitter.com/weTMiSbGrs — Julio Núñez (@julioamx) February 9, 2026

Una boda latina en el escenario del Super Bowl

De acuerdo con el periodista, la pareja —cuyos nombres y nacionalidad no han sido revelados aún— invitó a Bad Bunny a su boda hace dos meses. En retribución al gesto, el intérprete puertorriqueño los hizo parte de su ya histórico Halftime Show.

No fue sólo una reproducción simbólica de una boda latina amenizada con música, alegría y sabor latino para remarcar el concepto central del show de medio tiempo. Fue mucho más: una recreación que trae a la vida real el mensaje con el que cerró el espectáculo en el Levi’s Stadium: “la única cosa más poderosa que el odio es el amor”.

Increíble que bad bunny lit en su escenografía colocó TODO lo que representa a los latinos, los puestos de cocos, la caña, la salsa, boda, baile, niños TODO pic.twitter.com/qQUuABZJM3 — s (@pressurauhl) February 9, 2026

Además de la afortunada pareja, cuyo nexo nupcial es más que una curiosidad, también aparecieron en el show luminarias de la industria del entretenimiento como Lady Gaga, Ricky Martin, Jessica Alba y Pedro Pascal.

El espectáculo dejó más detalles, con múltiples referencias a la actualidad social latina en Estados Unidos (EU), como la aparición de un niño que recibió de manos de Bad Bunny un Grammy, en clara referencia a Liam Conejo Ramos, ecuatoriano de cinco años que fue abducido por ICE, enviado a un centro de detención para migrantes y liberado por orden de un Juez federal la semana pasada.

El partido

Los Seattle Seahawks se impusieron 29-13 a los New England Patriots para ganar el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium y cobrar venganza de lo acontecido en 2015, cuando los de Massachusetts vencieron 28-24 en Glendale, Arizona, en un cierre histórico marcado por la intercepción de Malcolm Butler a pase de Russell Wilson a una sola yarda, para que los Seahawks lograran el bicampeonato.

