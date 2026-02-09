Frente frío 34: ¿Cómo afectará al clima en México del 9 al 15 de febrero?

Omar López

09/02/2026 - 9:32 am

Frente frío 34
El norte del país presentará bajas temperaturas en la segunda semana de febrero. Foto: Elizabeth Ruiz/ Cuartoscuro.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

La inflación anual se aceleró a 3.79% durante enero: Inegi. ¿Qué productos subieron?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un clima muy contrastante entre el norte, centro y sur del país durante la semana del “amor y la amistad”.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– Durante la segunda semana de febrero el territorio nacional presentará diferentes fenómenos meteorológicos como el frente frío 34, el norte y una masa de aire polar según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Desde hoy y hasta el martes, una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionarán descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en estados del noroeste y norte del territorio nacional, así como probabilidad de nieve o aguanieve en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango”, menciona el comunicado del SMN publicado el 8 de febrero.

Si quieres estar prevenir cualquier incidente relacionado con el clima, aquí te explicamos cuál es el pronóstico del 9 al 15 de febrero en el norte, centro y sur del país para que puedas tomar tus precauciones.

El pronóstico del clima de la semana

Pronóstico del clima
El SMN descarta lluvia o caída de chubascos en el centro del país para este lunes. Foto: Conagua.

De acuerdo con el SMN, los diferentes fenómenos meteorológicos tendrán los siguientes efectos en territorio nacional:

Lunes 9 de febrero 

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua y Sinaloa.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Oaxaca.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.
  • Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero y Puebla (suroeste).
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Chiapas (costa).
  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Martes 10 de febrero

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz.
  • Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 11 de febrero 

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Guerrero, Chiapas y Campeche.
  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca.

Jueves 12 de febrero

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California y Baja California Sur.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca.

Viernes 13 de febrero

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo.
  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste) y Michoacán (tierra caliente).
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa).
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Sábado 14 de febrero (Día de San Valentín)

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Tamaulipas, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (oeste).
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima y Puebla (suroeste).
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Domingo 15 de febrero

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla.
  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste).
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Península de Yucatán.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México y Ciudad de México (ajusco).

¿Qué es el fenómeno "El Norte"?

Protección Civil llama a la población a cuidarse por tercera tormenta invernal.
El fenómeno de caracteriza por aire seco y frío durante las tardes. Foto: Cuartoscuro

El fenómeno conocido como "El Norte" es un evento meteorológico característico del Golfo de México y el istmo de Tehuantepec, que ocurre principalmente durante los meses de otoño e invierno.

Se origina cuando una masa de aire frío y seco, proveniente de latitudes polares o del Ártico, se desplaza hacia el sur impulsada por un sistema de alta presión. Al entrar en contacto con las aguas cálidas del Golfo, este flujo de aire genera un aumento repentino en la velocidad del viento.

Los efectos directos de este fenómeno incluyen un descenso drástico de la temperatura, nubosidad densa y lluvias persistentes a lo largo de la vertiente del Golfo de México. Sin embargo, su rasgo más distintivo son los vientos sostenidos y las rachas violentas que agitan el mar en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

Explora más en estos temas
Clima Servicio
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Omar López

Omar López

Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubro distintos temas de interés social y cultural siempre buscando el ángulo noticioso para servir a la comunidad y satisfacer mi curiosidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sabores de la infancia

"No es infrecuente la escena en la que me topo un dulce que no comía hace años,...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La semana del arte, cada uno su Maco

"No se pueden negar las bondades que genera cada edición Zona MACO. El derrame cultural, económico y...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

+ Sección

Galileo

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Seguidoras de la banda BTS y la asociación Tec-Check exigen una investigación a Ticketmaster.
1

Los fans de BTS inundan de reclamos a Ticketmaster: demandan revisar cobros abusivos

¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?
2

¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?

Bad Bunny homenajea a AL en Super Bowl y clama: el amor es más poderoso que el odio
3

El Super Bowl baila en español, y Bad Bunny y amigos lo logran: ponen furioso a Trump

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Súper Bowl LX causó gran revuelo en redes, por lo que algunos mostraron su buen humor con todo tipo de memes.
4

Bad Bunny se convierte en el gran protagonista del Super Bowl y de los MEMES en redes

Pienso y pienso en su frase: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Porque la derecha no va a parar. Quisiera sembrar la duda, dividir, engañar, aislar.
5

No van a parar

Bud Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU
6

Bad Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU

Desde 2006 el PAN arrastra su crisis tras haber gobernado dos sexenios, uno tras un triunfo legítimo, y otro producto del fraude.
7

DATOS ¬ App de 8 millones, anuncios hasta en TV Novelas... Y el PAN nomás no afilia

Con todos, pero no con sus hijos
8

Con todos, pero no con sus hijos

Uno de los momentos más celebrados del Halftime Show de Bad Bunny en el Super Bowl LX fue la escenificación de una boda latina a la mitad del espectáculo.
9

¿Fue real? Pareja invita a Bad Bunny a su boda y se casa en show de Super Bowl

Vacunación
10

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

11

Los Trump eligieron a amigo de Epstein acusado de abuso para dirigir Melania

VIDEO: Novios asaltan a conductor de Uber y los exhiben en redes sociales .
12

VIDEO ¬ Una pareja asalta a conductor de Uber en Puebla; la exhiben en redes sociales

Vacunación sarampión
13

Brote de Sarampión en Edomex: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en Ecatepec?

Inseguridad, percepción y realidad
14

Inseguridad, percepción y realidad

Adán Augusto
15

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció contra los aranceles que impuso EU a los países que envían petróleo a Cuba; "son muy injustas estas sanciones", aseguró.
1

Las sanciones a Cuba son injustas; no se puede ahorcar a un pueblo así: Sheinbaum

La inflación sube a 3.79 por ciento en enero 2026: Inegi.
2

La inflación anual se aceleró a 3.79% durante enero: Inegi. ¿Qué productos subieron?

Uno de los momentos más celebrados del Halftime Show de Bad Bunny en el Super Bowl LX fue la escenificación de una boda latina a la mitad del espectáculo.
3

¿Fue real? Pareja invita a Bad Bunny a su boda y se casa en show de Super Bowl

Desde 2006 el PAN arrastra su crisis tras haber gobernado dos sexenios, uno tras un triunfo legítimo, y otro producto del fraude.
4

DATOS ¬ App de 8 millones, anuncios hasta en TV Novelas... Y el PAN nomás no afilia

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Súper Bowl LX causó gran revuelo en redes, por lo que algunos mostraron su buen humor con todo tipo de memes.
5

Bad Bunny se convierte en el gran protagonista del Super Bowl y de los MEMES en redes

¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?
6

¡No era Liam Ramos! ¿Quién es el niño que recibió Grammy de Bad Bunny en Super Bowl?

La Profeco recordó que la plataforma Concilianet es una herramienta que permite solucionar las reclamaciones de consumidores de forma ágil.
7

¿Quieres presentar una queja ante Profeco? Así puedes usar la plataforma Concilianet

Los Seattle Seahawks se coronan en el Super Bowl LX al vencer 29-13 a los Patriots
8

Los Seattle Seahawks se coronan en el Super Bowl LX al vencer 29-13 a los Patriots

La Secretaría de Economía recalcó que el Super Bowl LX generará un beneficio para México, ya que aportará el 30 por ciento del aguacate que consumirán en EU.
9

Exportaciones de aguacate mexicano a EU rompen récord: crecen 11% previo a Super Bowl

Bad Bunny homenajea a AL en Super Bowl y clama: el amor es más poderoso que el odio
10

El Super Bowl baila en español, y Bad Bunny y amigos lo logran: ponen furioso a Trump

Cuerpo hallado en Sinaloa es de uno de los mineros desaparecidos, confirma Fiscalía
11

Cuerpo hallado en Sinaloa es de uno de los mineros desaparecidos, confirma Fiscalía

12

Los Trump eligieron a amigo de Epstein acusado de abuso para dirigir Melania