Frente frío 34: ¿Cómo afectará al clima en México del 9 al 15 de febrero?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un clima muy contrastante entre el norte, centro y sur del país durante la semana del “amor y la amistad”.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– Durante la segunda semana de febrero el territorio nacional presentará diferentes fenómenos meteorológicos como el frente frío 34, el norte y una masa de aire polar según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Desde hoy y hasta el martes, una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionarán descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en estados del noroeste y norte del territorio nacional, así como probabilidad de nieve o aguanieve en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango”, menciona el comunicado del SMN publicado el 8 de febrero.

Si quieres estar prevenir cualquier incidente relacionado con el clima, aquí te explicamos cuál es el pronóstico del 9 al 15 de febrero en el norte, centro y sur del país para que puedas tomar tus precauciones.

El pronóstico del clima de la semana

De acuerdo con el SMN, los diferentes fenómenos meteorológicos tendrán los siguientes efectos en territorio nacional:

Lunes 9 de febrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Martes 10 de febrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 11 de febrero

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Guerrero, Chiapas y Campeche.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca.

Jueves 12 de febrero

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California y Baja California Sur.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca.

Viernes 13 de febrero

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste) y Michoacán (tierra caliente).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Sábado 14 de febrero (Día de San Valentín)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Tamaulipas, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Domingo 15 de febrero

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Península de Yucatán.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México y Ciudad de México (ajusco).

¿Qué es el fenómeno "El Norte"?

El fenómeno conocido como "El Norte" es un evento meteorológico característico del Golfo de México y el istmo de Tehuantepec, que ocurre principalmente durante los meses de otoño e invierno.

Se origina cuando una masa de aire frío y seco, proveniente de latitudes polares o del Ártico, se desplaza hacia el sur impulsada por un sistema de alta presión. Al entrar en contacto con las aguas cálidas del Golfo, este flujo de aire genera un aumento repentino en la velocidad del viento.

Los efectos directos de este fenómeno incluyen un descenso drástico de la temperatura, nubosidad densa y lluvias persistentes a lo largo de la vertiente del Golfo de México. Sin embargo, su rasgo más distintivo son los vientos sostenidos y las rachas violentas que agitan el mar en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.