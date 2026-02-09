"Está joven": CSP insiste en que Saúl Monreal espere 6 años para buscar gubernatura

Sugeyry Romina Gándara

09/02/2026 - 10:17 am

Sheinbaum pide a Saúl Monreal esperar por la gubernatura de Zacatecas.
La Presidenta destacó que la edad del Senador le permite esperar en sus aspiraciones políticas. Foto: Presidencia

La Presidenta insistió en que la juventud del legislador le da margen suficiente para postergar sus planes sin afectar su futuro político.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la mañana de este lunes que Saúl Monreal Ávila, Senador de Morena, debería esperar seis años para buscar la gubernatura de Zacatecas, ya que actualmente gobierna la entidad su hermano: David Monreal.

"En el caso, ya lo he dicho, de este compañero, pues se puede esperar seis años. Está joven", dijo durante su conferencia matutina.

La mandataria federal recordó que Morena incluyó en sus estatutos la prohibición de nepotismo en candidaturas y que ella misma impulsó reformas constitucionales para evitar que familiares cercanos, hasta el cuarto grado de parentesco, hereden cargos de elección popular.

Además, destacó que esas reformas entrarán en vigor a nivel nacional en 2030, pero que Morena decidió aplicarlas desde 2027.

"Está mal que sean hermanos, que sean primos; no le gusta eso a la gente y no está bien. Hay que dar oportunidad a que participen otras personas", dijo.

Saúl Monreal buscará Zacatecas en 2027

Pese a ello, el Senador Monreal Ávila reiteró que buscará la candidatura a la gubernatura de Zacatecas en 2027, a pesar de que el partido recientemente aprobó candados internos para evitar prácticas de nepotismo.

Durante una asamblea popular con militantes, el hermano del actual Gobernador, David Monreal, aseguró que llegará “hasta donde el pueblo quiera”.

El legislador zacatecano también llamó a la dirigencia de Morena a escuchar a la militancia, establecer reglas claras y transparentes, y evitar acciones excluyentes.

El legislador zacatecano confirmó que agotará su participación en los procesos internos, aunque reconoció que todavía no existe una definición sobre la candidatura.

Claudia Sheinbaum La Mañanera del Pueblo México Ricardo Monreal Ávila
Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

