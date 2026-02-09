Cuál es el precio del centenario de oro y onza de plata este 9 de febrero

Rodrigo Gutiérrez González

09/02/2026 - 11:02 am

centenario-oro-onza-plata
En México hay una lista de vendedores autorizados de las monedas de oro y plata. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

El precio del centenario de oro y la onza de plata registraron ligeras alzas tras las turbulencias registradas la semana pasada en su cotización. 

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).-Tras una semana de alzas y bajas, el precio de las monedas de oro y plata parecen estabilizarse entre los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico).

El centenario de oro registró una ligera alza en su cotización, que apenas pasa de los dos puntos porcentuales, y alcanzó un valor hasta 111 mil pesos por pieza.

Por su parte, la onza de plata sufrió un aumento en su precio ligeramente mayor de hasta cinco por ciento, sin embargo, aún está muy lejos de los 2 mil pesos que registró en días anteriores.

Aquí está uno a uno el precio oficial de los centenarios de oro y las onzas de plata este lunes 9 de febrero de 2026:

Cuál es el precio de los centenarios de oro y onzas de plata hoy

Oro y plata
Una de las vías más tradicionales es la compra de estos metales preciosos físicos en forma de monedas o lingotes. La Casa de Moneda es la institución que acuña piezas oficiales. Foto: Cuartoscuro

Banorte:

Centenario de oro:

  • 93 mil 260 pesos en compra.
  • 110 mil 688 pesos en venta.

Onza de plata:

  • Mil 135.35 pesos en compra.
  • Mil 647.25 pesos en venta.

En Banorte el precio de la moneda de oro apenas subió 57 pesos a la compra y 358 pesos a la venta, en comparación con el viernes pasado. Mientras que cada pieza de plata abrió la semana con la misma cotización.

BBVA:

Centenario de oro:

  • 99 mil pesos en compra.
  • 112 mil 600 pesos en venta.

Onza de plata:

  • Mil 300 pesos en compra.
  • Mil 600 pesos en venta.

En BBVA el centenario sufrió cambios contrastantes: subió 500 pesos a la compra y bajó 450 pesos a la venta. Por otra parte, la onza subió apenas 55 pesos a la compra y 25 pesos a la venta.

Banamex:

Centenario de oro:

  • 94 mil 900 pesos en compra.
  • 107 mil 900 pesos en venta.

En esta institución bancaria fue donde más se registraron cambios en la moneda de oro desde el cierre de la semana pasada: 2 mil pesos tanto en compra como en venta.

Banco Azteca:

Onza de plata:

  • Mil 339 pesos en compra.
  • Mil 539 pesos en venta.

En este vendedor autorizado la onza de plata sufrió un incremento de 66 pesos igual en compra como en venta en los últimos tres días.

Banregio:

Centenario de oro:

  • 111 mil 990 pesos en venta.

Onza de plata:

  • Mil 531 pesos en venta.

Banregio reportó un alza de 886 pesos en el centenario de oro y 50 pesos en la onza de plata, desde el viernes pasado.

¿Dónde se vende el centenario de oro y la onza de plata más barato?

Este lunes, Banorte se posiciona como el banco con los precios más bajos para el centenario de oro en compra, mientras que Banamex en venta. En contraste, BBVA registra los precios más altos de venta  y Banregio en la compra.

En cuanto a la onza de plata, los precios más bajos se encuentran en Banorte para compra y en Banregio para venta. Por otro lado, Banco Azteca exhibe los precios más altos tanto de compra y Banorte para venta.

¿Cuáles con los vendedores autorizados de centenarios de oro y plata?

Monedas de oro y plata
Banxico cuenta con una lista de vendedores autorizados de centenarios de oro y plata. Infografía: SinEmbargo.

 

Banxico cuenta con una lista de vendedores autorizados de los centenarios de oro y las onzas de plata en el país, esta se encuentra conformada principalmente por sucursales bancarias, pero también por casas de cambio. La lista es la siguiente:

  • Banorte
  • Banregio
  • BBVA
  • Casa de Moneda
  • Mide
  • Soluciones Ecológicas en Metales
  • Monedas Briggs

El centenario de oro y la onza de plata no son las únicas piezas de estos metales preciosos que puedes comprar. En Banxico hay una larga lista de colecciones que puedes consultar y adquirir a través de su página oficial y sucursales.

 

Rodrigo Gutiérrez González

Rodrigo Gutiérrez González

Periodista egresado de la FES Acatlán. Trabajo en medios desde hace más de una década. Me gusta molestar a los poderosos.

