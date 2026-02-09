Pensión Bienestar Adultos Mayores: ¿Cómo registrarse al programa en febrero?

La Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó la fecha de registro del mes para nuevos beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas del Gobierno de México enfocado en mejorar la situación de protección social de todas las personas de 65 años de edad en adelante con un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos.

Durante la conferencia matutina del 9 de febrero, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel mencionó que esta semana se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar para los beneficiarios que se registraron en diciembre de 2025, además de anunciar que el próximo lunes 16 de febrero comenzará un nuevo proceso de registro.

Al igual que otros Programas del Bienestar, el registro de la Pensión de Adultos Mayores se realiza en citas presenciales determinadas por la inicial de tu primer apellido. Si quieres recibir el apoyo a continuación te explicamos qué día debes acudir al módulo de registro.

Calendario de registro de febrero 2026

De acuerdo con la inicial de tu primer apellido, debes acudir en las siguientes fechas:

Lunes 16 de febrero: A, B, C.

Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H.

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M.

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R.

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Domingo 22 de febrero: Todas las letras

La secretaria del Bienestar aclaró que las oficinas brindan servicio de lunes a domingo en el horario de 10:00 a las 16:00 horas.

Puedes localizar el módulo más cercano a tu domicilio ingresando a la plataforma oficial del Gobierno de México. (Clic aquí).

¿Cómo puedo registrarme en el programa?

Al acudir al módulo es importante que lleves los siguientes documentos:

Identificación oficial: INE, Pasaporte, Cédula Profesional o Credencial del INAPAM.

CURP: Debe ser la versión más reciente (puedes descargarla gratis en línea).

Acta de Nacimiento: Que sea legible.

Comprobante de domicilio: No mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial).

Teléfono de contacto: Es vital dejar un número de celular y uno de casa, ya que ahí te avisarán por SMS cuándo recoger tu tarjeta.

Al llegar al módulo, el personal te entregará una hoja llamada Formato Único de Bienestar. Deberás llenarla con tus datos y firmarla. Asegúrate de revisar que tu nombre y teléfono estén escritos correctamente ya que algún error puede retrasar tu proceso de registro.

Si por cuestiones de salud o movilidad no puedes acudir al módulo, un familiar o persona de confianza puede llevar tus documentos y solicitar una visita domiciliaria. Personal de la Secretaría acudirá directamente a tu casa para concluir el registro.

¿Cuánto aumenta la Pensión Adultos Mayores en 2026?

El incremento en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para este 2026 responde a un compromiso para que no pierda su valor frente a la inflación. En este sentido, el monto pasó de 6 mil 200 pesos en 2025 a 6 mil 400 pesos bimestrales en 2026.

Este ajuste no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia de crecimiento sostenido que ha transformado el programa desde su creación. Para ponerlo en perspectiva, la pensión ha crecido más del 400% desde 2018, cuando el apoyo era de apenas mil 160 pesos.

Es importante destacar que el aumento se aplica de manera automática a todos los derechohabientes que ya cuentan con su Tarjeta del Banco del Bienestar.