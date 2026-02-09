Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar abren registro. Checa el calendario

El trámite se realizará en módulos de atención instalados en las alcaldías capitalinas y seguirá un calendario organizado según la letra inicial del primer apellido.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno de México informó este lunes que habilitará un nuevo periodo de registro para que más mexicanas y mexicanos puedan incorporarse a las Pensiones de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar. ¿Tiene la edad suficiente y todavía no cuenta con su registro? No deje pasar esta oportunidad. Aquí le compartimos todos los detalles.

¿Quiénes pueden registrarse?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional dirigido a todas las personas de 65 años en adelante, y consta de un apoyo bimestral de seis mil 400 pesos entregados directamente y sin intermediarios.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo es de tres mil 100 pesos bimestrales para todas las mujeres mexicanas, y el registro esta restringido para personas de 60 a 64 años.

¿Cuándo inicia el periodo de registro y dónde se realiza?

La semana para entregar la documentación necesaria para la realización del tramite irá del 16 al 22 de febrero de este año.

La inscripción se realizará en módulos de atención en un horario de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas, y seguirá un calendario organizado por la letra inicial del primer apellido, que a continuación compartimos.

Calendario de registro a Pensión Mujeres Bienestar y Pensión de Adultos Mayores

El orden mediante el cual las y los interesados deberán acudir a la formalización del tramite, se establecerá de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

Cada grupo de letras iniciales tiene asignado un día para que las y los futuros beneficiarios acudan a cualquiera de los módulos instalados en cualquiera de las alcaldías capitalinas.

Lunes 16 de febrero: A, B, C.

Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H.

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M.

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R.

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sábado 21 y domingo 22 de febrero: Todas las letras.

¿Qué documentos se necesitan para iniciar el registro?

Para registrarse será necesario presentar:

Identificación oficial vigente.

CURP de impresión reciente.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Teléfono de contacto.

Las autoridades recalcaron que quienes no puedan acudir presencialmente podrán solicitar una visita domiciliaria en el sitio gob.mx/bienestar, donde también es posible ubicar el módulo de su localidad.

Todas las personas que vayan a inscribirse pueden registrar a una o un auxiliar, quien estará habilitado para realizar gestiones posteriores a su nombre en caso de ser necesario. La persona auxiliar deberá presentar la misma documentación.