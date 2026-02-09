Trevilla llama a la unidad para enfrentar adversidades que pongan en riesgo a México

Con un recorrido en vehículo militar por el corazón de la capital, la Presidenta Sheinbaum encabezó la Marcha de la Lealtad en el Zócalo.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes la conmemoración del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, acto cívico-militar en el que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla, convocó a todas y todos los mexicanos a mantenerse unidos frente a las adversidades que pongan en riesgo a México.

“La lealtad del pueblo de México es la fortaleza de la Patria. Por ello, hago un llamado claro y decidido a la unidad de todas y todos los mexicanos para que juntos, sociedad, Gobierno y Fuerzas Armadas, enfrentemos las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas y la seguridad de nuestro país”, afirmó.

Tras la develación de una placa conmemorativa en honor al expresidente Francisco I. Madero y a los cadetes del Colegio Militar, la titular del Poder Ejecutivo avanzó a bordo de un vehículo militar Humvee por la avenida Juárez.

La Presidenta estuvo acompañada por el Secretario de la Defensa Nacional y por el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, para ingresar al Zócalo capitalino por la avenida Francisco I. Madero, en un recorrido que reprodujo el último tramo de la Marcha de la Lealtad.

En el acto participaron también las presidentas de las cámaras del Congreso, la Diputada Kenia López y la Senadora Laurel Itzel Castillo; así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

La placa fue colocada frente a la escultura ecuestre de Francisco I. Madero, en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, como referencia al respaldo que los cadetes del Colegio Militar brindaron al Poder Ejecutivo durante la sublevación de una fracción de las Fuerzas Armadas en 1913.

Lealtad del pueblo, principal fortaleza de la Patria: Defensa

Desde el Zócalo, el titular de la Defensa destacó que el pueblo mexicano se ha forjado en valores como el patriotismo, la solidaridad y la valentía, y subrayó que la lealtad del pueblo constituye la principal fortaleza de la Patria.

El llamado se hizo de manera general, sin mencionar adversidades concretas. Sin embargo, el país enfrenta alertas sanitarias por la detección de casos de sarampión, así como una creciente presión de Estados Unidos (EU) en materia migratoria y en el combate a los cárteles del narcotráfico, particularmente por el tráfico de fentanilo.

A este escenario se suma la postura del Gobierno mexicano de mantener su apoyo político y humanitario a Cuba, en un escenario de tensiones diplomáticas en la región y de señalamientos sobre la situación en la isla.