¿Cómo pasar de Hombres Bienestar a Pensión Adultos Mayores en CDMX?

Omar López

09/02/2026 - 2:15 pm

El programa de la Ciudad de México busca apoyar a hombres en proceso de jubilación que aún no acceden a la Pensión del Bienestar.

La plataforma de Programas para el Bienestar menciona que es necesario volver a registrar tus datos para pasar a otro apoyo social.

La Pensión Hombres Bienestar es un programa social implementado por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sebien), diseñado para brindar apoyo económico a hombres de entre 60 y 64 años. 

“El programa se encuentra alineado con el conjunto de la política social que implementa el Gobierno de la Ciudad de México, la cual se encamina a garantizar el pleno ejercicio de derechos a todos sus habitantes, y a fomentar una ciudad de bienestar para todas y todos”, se lee en la plataforma de la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México (Sebien).

Las personas beneficiarias de la Pensión Hombres Bienestar reciben un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales hasta los 64 años, ya que al llegar a esa edad deben de registrarse para acceder a la Pensión Adultos Mayores del Gobierno Federal. Si no sabes como hacerlo aquí te explicamos paso por paso.

¿Por qué debo registrarme a la Pensión Adultos Mayores?

Pensión de Personas Adultas Mayores.
Los montos de los programas sociales se depositan en el Banco del Bienestar. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Al llegar a los 65 años, no hay un pase automático de la Pensión Hombres Bienestar a la pensión federal de adultos mayores, a diferencia de lo que ocurre con programas similares como la Pensión Mujeres Bienestar (donde sí se transita de forma automática en algunos casos).

Por eso, es importante registrarte específicamente en el programa federal de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México. Esto implica acudir a un módulo de registro cuando se abra la convocatoria correspondiente. 

Una vez registrado en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, recibirán el monto federal  de 6 mil 400 pesos bimestrales que se entrega de por vida. El registro es necesario porque son programas distintos: uno municipal (temporal y solo para hombres en edad específica) y otro federal (universal y permanente).

Si no haces el trámite, podrías perder la continuidad del apoyo económico al dejar de recibir los 3 mil pesos locales sin haberte incorporado al federal.

¿Cómo puedo registrarme en el programa?

Al acudir al módulo es importante que lleves los siguientes documentos:

  • Identificación oficial: INE, Pasaporte, Cédula Profesional o Credencial del INAPAM.
  • CURP: Debe ser la versión más reciente (puedes descargarla gratis en línea).
  • Acta de Nacimiento: Que sea legible.
  • Comprobante de domicilio: No mayor a 6 meses (luz, agua, gas, teléfono o predial).
  • Teléfono de contacto: Es vital dejar un número de celular y uno de casa, ya que ahí te avisarán por SMS cuándo recoger tu tarjeta.

Al llegar al módulo, el personal te entregará una hoja llamada Formato Único de Bienestar. Deberás llenarla con tus datos y firmarla. Asegúrate de revisar que tu nombre y teléfono estén escritos correctamente ya que algún error puede retrasar tu proceso de registro.

Si por cuestiones de salud o movilidad no puedes acudir al módulo, un familiar o persona de confianza puede llevar tus documentos y solicitar una visita domiciliaria. Personal de la Secretaría acudirá directamente a tu casa para concluir el registro.

Calendario de registro de febrero 2026

Calendario registro febrero
Los sábados y domingos son los últimos días de registro en el que pueden acudir personas que no pudieron acudir al módulo entre semana. Foto: Programas del Bienestar.

 De acuerdo con la inicial de tu apellido, debes acudir en las siguientes fechas:

  • Lunes 16 de febrero: A, B, C.
  • Martes 17 de febrero:  D, E, F, G, H.
  • Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M.
  • Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R.
  • Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z.
  • Sábado 21 de febrero: Todas las letras.
  • Domingo 22 de febrero:  Todas las letras.

La secretaria del Bienestar aclaró que las oficinas brindan servicio de lunes a domingo en el horario de 10:00 a las 16:00 horas.  

Puedes localizar el módulo más cercano a tu domicilio ingresando a la plataforma oficial del Gobierno de México. (Clic aquí).

Omar López

Omar López

Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubro distintos temas de interés social y cultural siempre buscando el ángulo noticioso para servir a la comunidad y satisfacer mi curiosidad.

