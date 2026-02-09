Las autoridades localizan los cuerpos de 4 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Los cuerpos de los mineros fueron reconocidos por familiares y compañeros de trabajo. La empresa Vizsla Silver recibió confirmación de que sus empleados fueron hallados sin vida.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Autoridades confirmaron hoy la identificación de cuatro de los diez trabajadores mineros que fueron secuestrados el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa. Los restos fueron localizados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde el 6 de febrero.

Los cuerpos, de acuerdo con reportes, fueron identificados por familiares y compañeros de trabajo de las víctimas. Asimismo, la empresa Vizsla Silver, dueña de la mina en la que trabajaban los mineros desaparecidos, informó que recibieron confirmación de que cuatro de sus empleados fueron hallados sin vida.

¿Quiénes son los mineros hallados sin vida?

Según la información que se ha dado a conocer, los mineros cuyos cuerpos han sido identificados hasta el momento son:

Jesús Antonio de la O Valdez, de 36 años, originario de Chihuahua.

Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años, procedente de Zacatecas.

José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, originario de Taxco, Guerrero.

José Ángel Hernández Vélez, de 38 años, también de Zacatecas.

Estos trabajadores laboraban para la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., en yacimientos minerales de la zona. El secuestro ocurrió cuando un grupo armado los sacó por la fuerza de su campamento.

El caso generó una intensa movilización de autoridades, e incluso el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció a inicios de febrero que más mil elementos del Ejército mexicano habían sido enviados al estado, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para reforzar las labores de búsqueda.