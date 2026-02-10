Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: ¿Eres nuevo? Ya ve por tu tarjeta

La Tarjeta del Bienestar será exclusivamente para las y los adultos mayores que tengan 65 años cumplidos, y para las mujeres de 60 a 64 años.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, informó este lunes que las y los beneficiarios que se registraron en diciembre para recibir la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar podrán recoger su tarjeta bancaria a partir del 10 de febrero hasta el 14 del mismo mes. Te compartimos aquí los detalles para que no se le pasé la fecha de entrega.

¿Quiénes y cómo se podrá recoger la Tarjeta del Bienestar?

El beneficio se entregará únicamente a:

Personas registradas en diciembre de 2025.

La notificación se hará vía mensaje de texto (SMS). Cada persona recibirá el aviso al teléfono de contacto registrado, en el cual se indicará el día, la hora y el hogar al que debe acudir por su tarjeta.

En la #MañaneraDelPueblo, junto a la presidenta @Claudiashein, informamos que, si te registraste en diciembre, recibirás tu #TarjetaBienestar de la #PensiónAdultoMayor y la #PensiónMujeresBienestar del 10 al 14 de febrero. Recibirás un mensaje de texto con el día, la hora y el… pic.twitter.com/LHCqLUIeyq — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) February 9, 2026

Es esencial que las y los derechohabientes registrados durante diciembre estén al pendiente de sus dispositivos móviles, ya que el mencionado SMS es la clave para una atención ordenada y rápida.

¿Qué programas cubre la Tarjeta del Bienestar que se entregará?

El plástico bancario que las y los beneficiarios recibirán a partir de mañana corresponde únicamente a los programas mencionados: