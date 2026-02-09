Ghislaine Maxwell, "socia" de Epstein, ofrece exonerar a Trump si le regala indulto

Redacción/SinEmbargo

09/02/2026 - 5:01 pm

Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, ofreció ante el Congreso de EU declarar a favor de Trump a cambio de que el Presidente le conceda un indulto.
Ghislaine Maxwell fue cómplice de la red de tráfico sexual de menores de Jeffrey Epstein. Foto: Departamento de Justicia de EU

La amiga del magnate financiero cumple una pena de 20 años de prisión por tráfico sexual.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Ghislaine Maxwell, cómplice del pederasta Jeffrey Epstein, ofreció este lunes ante el Congreso de Estados Unidos (EU) declarar a favor de Donald Trump y revelar toda la verdad sobre el caso a cambio de que el Presidente le conceda un indulto.

La amiga del magnate financiero actualmente se encuentra recluida en una prisión de Texas cumpliendo una pena de 20 años de prisión por tráfico sexual, debido a su papel como la persona que reclutó a jovencitas para la red de trata de menores que controlaba el millonario.

Los archivos del caso Epstein que fueron publicados por el Departamento de Justicia estadounidense revelaron que entre los asistentes a las fiestas que organizaba el pederasta se encontraban figuras de la talla del expresidente Bill Clinton y del actual Presidente Trump, lo que generó una oleada de señalamientos contra el magnate.

Maxwell se acoge a la Quinta Enmienda

Este lunes, Ghislaine Maxwell compareció en una sesión a puerta cerrada ante el comité de cumplimiento del Congreso de EU para responder las preguntas de congresistas respecto al caso del pederasta Jeffrey Epstein, sin embargo, se negó a dar declaraciones acogiéndose a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.

El abogado de la mujer, David Oscar Markus, explicó en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que su clienta invocó su derecho constitucional a guardar silencio durante su audiencia con integrantes de la Cámara de Representantes por recomendación suya.

El litigante explicó que Maxwell no debe dar declaraciones debido a que "tiene actualmente pendiente una petición de hábeas corpus que demuestra que su condena se basa en un juicio fundamentalmente injusto".

Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, ofreció ante el Congreso de EU declarar a favor de Trump a cambio de que el Presidente le conceda un indulto.
Ghislaine Maxwell fue cómplice de Jeffrey Epstein. Foto: Europa Press

El abogado señaló ante el comité de revisión que Ghislaine Maxwell "está dispuesta a hablar con total honestidad si el Presidente Trump le concede el indulto".

Afirmó que sólo ella puede revelar la verdad acerca de lo que ocurrió durante las fiestas en la mansión de Epstein a las que asistieron Clinton y Trump, además de que aseguró de que ambos son inocentes y no están involucrados en la red de trata de menores que operaba el magnate financiero.

"Sólo ella puede ofrecer la versión completa. Puede que a algunos no les guste lo que escuchan, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el Presidente Trump como el Presidente Clinton son inocentes de cualquier delito. Sólo la Sra. Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación", señaló el litigante.

