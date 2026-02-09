Tabla de Goleo de la Liga MX: Así cerró después de la jornada 5

Los líderes de goleo del futbol mexicano siguen aumentando sus números individuales con grandes actuaciones individuales.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La quinta jornada del Clausura 2026 de la Liga MX sigue encendiendo la pelea por el título de goleo, con anotaciones que mantienen a los favoritos en los primeros puestos de la tabla. La competencia ofensiva también se mantiene intensa en la parte baja, impulsada por nuevos anotadores que destacaron en sus partidos y escalaron puestos en el ranking de anotadores del torneo.

En ese contexto, Joao Pedro y Armando González volvieron a destacar al hacerse presentes en el marcador y conservar su lugar en la cima de los goleadores. El atacante brasileño-italiano llegó a cinco anotaciones, mientras que el delantero mexicano acumula cuatro, ambos confirmando el buen momento en sus equipos.

A continuación te compartimos quiénes son los artilleros que están compitiendo por convertirse en el máximo goleador del Clausura 2026 y cuáles son sus números hasta esta última jornada.

Cómo quedó la Tabla de Goleadores

1.- Joao Pedro

Equipo: Atlético de San Luis

Nacionalidad: Italiana

Goles: 5

Minutos jugados: 450

2.- Armando González

Equipo: Chivas

Nacionalidad: Mexicana

Goles: 3

Minutos jugados: 346

3.- José Paradela

Equipo: Cruz Azul

Nacionalidad: Argentina

Goles: 4

Minutos jugados: 367

4.- Marcelo Flores

Equipo: Tigres

Nacionalidad: Mexicano

Goles: 3

Minutos jugados: 331

5.- Daniel Aguirre

Equipo: Chivas

Nacionalidad: Mexicana

Goles: 2

Minutos jugados: 404

6.- Agustín Palavecino

Equipo: Cruz Azul

Nacionalidad: Argentina

Goles: 2

Minutos jugados: 382

7.- Uros Durdevic

Equipo: Atlas

Nacionalidad: Serbio

Goles: 2

Minutos jugados: 446

8.- Jordan Carillo

Equipo: Pumas

Nacionalidad: Mexicano

Goles: 2

Minutos jugados: 247

9.- Salomón Rondón

Equipo: Pachuca

Nacionalidad: Venezolana

Goles: 2

Minutos jugados: 284

10.- Helio Junio Nunes

Equipo: Toluca

Nacionalidad: Brasileño

Goles: 2

Minutos jugados: 182

Romperredes legendarios de la Liga MX

La historia del fútbol mexicano se ha escrito con las hazañas de delanteros implacables que marcaron épocas. En la cima absoluta aparece Evanivaldo Castro "Cabinho", quien con 312 goles y cuatro títulos de goleo consecutivos en Pumas, ostenta un récord que parece inalcanzable.

Le sigue el máximo anotador mexicano, Carlos Hermosillo, cuya leyenda se forjó principalmente en Cruz Azul, alcanzando 294 tantos antes de su retiro en 2001. La lista de honor continúa con Jared Borgetti, el "Zorro del Desierto", quien acumuló 252 dianas, consolidándose como un ídolo eterno en Santos Laguna.

En la cuarta posición brilla el paraguayo José Saturnino Cardozo, el "Príncipe Guaraní", quien anotó 249 goles y estableció una marca histórica de 29 tantos en un solo torneo corto con el Toluca.

Finalmente, el top 5 lo cierra el icónico Horacio Casarín, figura del Necaxa y Atlante, quien registró 238 anotaciones a lo largo de dos décadas. Estos cinco atacantes no solo dominaron las porterías rivales, sino que definieron la identidad y la pasión de la Liga MX a través de sus goles.