Tabla de Goleo de la Liga MX: Así cerró después de la jornada 5

Los líderes de goleo del futbol mexicano siguen aumentando sus números individuales con grandes actuaciones individuales.
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La quinta jornada del Clausura 2026 de la Liga MX sigue encendiendo la pelea por el título de goleo, con anotaciones que mantienen a los favoritos en los primeros puestos de la tabla. La competencia ofensiva también se mantiene intensa en la parte baja, impulsada por nuevos anotadores que destacaron en sus partidos y escalaron puestos en el ranking de anotadores del torneo.
En ese contexto, Joao Pedro y Armando González volvieron a destacar al hacerse presentes en el marcador y conservar su lugar en la cima de los goleadores. El atacante brasileño-italiano llegó a cinco anotaciones, mientras que el delantero mexicano acumula cuatro, ambos confirmando el buen momento en sus equipos.
A continuación te compartimos quiénes son los artilleros que están compitiendo por convertirse en el máximo goleador del Clausura 2026 y cuáles son sus números hasta esta última jornada.
Cómo quedó la Tabla de Goleadores
1.- Joao Pedro
Equipo: Atlético de San Luis
Nacionalidad: Italiana
Goles: 5
Minutos jugados: 450
2.- Armando González
Equipo: Chivas
Nacionalidad: Mexicana
Goles: 3
Minutos jugados: 346
3.- José Paradela
Equipo: Cruz Azul
Nacionalidad: Argentina
Goles: 4
Minutos jugados: 367
4.- Marcelo Flores
Equipo: Tigres
Nacionalidad: Mexicano
Goles: 3
Minutos jugados: 331
5.- Daniel Aguirre
Equipo: Chivas
Nacionalidad: Mexicana
Goles: 2
Minutos jugados: 404
6.- Agustín Palavecino
Equipo: Cruz Azul
Nacionalidad: Argentina
Goles: 2
Minutos jugados: 382
7.- Uros Durdevic
Equipo: Atlas
Nacionalidad: Serbio
Goles: 2
Minutos jugados: 446
8.- Jordan Carillo
Equipo: Pumas
Nacionalidad: Mexicano
Goles: 2
Minutos jugados: 247
9.- Salomón Rondón
Equipo: Pachuca
Nacionalidad: Venezolana
Goles: 2
Minutos jugados: 284
10.- Helio Junio Nunes
Equipo: Toluca
Nacionalidad: Brasileño
Goles: 2
Minutos jugados: 182
Romperredes legendarios de la Liga MX
La historia del fútbol mexicano se ha escrito con las hazañas de delanteros implacables que marcaron épocas. En la cima absoluta aparece Evanivaldo Castro "Cabinho", quien con 312 goles y cuatro títulos de goleo consecutivos en Pumas, ostenta un récord que parece inalcanzable.
Le sigue el máximo anotador mexicano, Carlos Hermosillo, cuya leyenda se forjó principalmente en Cruz Azul, alcanzando 294 tantos antes de su retiro en 2001. La lista de honor continúa con Jared Borgetti, el "Zorro del Desierto", quien acumuló 252 dianas, consolidándose como un ídolo eterno en Santos Laguna.
En la cuarta posición brilla el paraguayo José Saturnino Cardozo, el "Príncipe Guaraní", quien anotó 249 goles y estableció una marca histórica de 29 tantos en un solo torneo corto con el Toluca.
Finalmente, el top 5 lo cierra el icónico Horacio Casarín, figura del Necaxa y Atlante, quien registró 238 anotaciones a lo largo de dos décadas. Estos cinco atacantes no solo dominaron las porterías rivales, sino que definieron la identidad y la pasión de la Liga MX a través de sus goles.