Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una fuerte crítica contra Canadá, país al que acusó de cometer prácticas comerciales "injustas" durante décadas y exigió compensaciones inmediatas por la construcción del puente Gordie Howe, que conecta Ontario con Michigan.

En una extensa publicación que compartió a través de su plataforma Truth Social, Trump amenazó con no permitir la apertura de dicho puente hasta que Estados Unidos (EU) reciba "al menos la mitad" de la obra mediante la cual, aseguró, el mercado estadounidense generará ingresos "astronómicos".

"Canadá está construyendo un puente enorme entre Ontario y Michigan. Poseen tanto el lado canadiense como el estadounidense y, por supuesto, lo construyeron prácticamente sin contenido estadounidense", mencionó el republicano en su mensaje, y añadió que no permitirá la apertura "hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo" lo que ha dado a Canadá.

El mandatario estadounidense acusó que Canadá ha tratado a EU injustamente durante décadas, por lo que, a menos que su vecino comience a tratarlos "con la justicia y el respeto" que merecen, el puente no será abierto. Asimismo, aseguró que iniciará las negociaciones correspondientes de forma inmediata. "Con todo lo que les hemos dado, deberíamos poseer, quizás, al menos la mitad de este activo. Los ingresos generados por el mercado estadounidense serán astronómicos", apuntó Trump.

Para contexto, el principal puente que conecta Ontario y Michigan es el Puente Ambassador, inaugurado en 1929, que maneja más del 25 por ciento del comercio binacional. El Puente Internacional Gordie Howe, listo para inaugurarse, es el más largo de Norteamérica e iba a ser destinado al sector automotriz y al transporte de mercancías entre Windsor y Detroit. Costó 6.4 mil millones de dólares. Fue financiado por Canadá.

Donald J. Trump Truth Social Post 05:43 PM EST 02.09.26 As everyone knows, the Country of Canada has treated the United States very unfairly for decades. Now, things are turning around for the U.S.A., and FAST! But imagine, Canada is building a massive bridge between Ontario and… pic.twitter.com/66VIaRSZ9A — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 9, 2026

¿Qué obtiene EU de Canadá?, cuestiona Trump

Además de amagar con interferir en la apertura del puente, Trump también aprovechó su publicación en Truth Social para criticar la relación comercial que ha existido entre Estados Unidos y Canadá, pues afirmó que su país no se ha beneficiado en nada.

"El Presidente Barack Hussein Obama, estúpidamente, les dio una exención para que pudieran eludir la Ley de Compra de Productos Estadounidenses y no usar ningún producto estadounidense, incluido nuestro acero", resaltó el mandatario estadounidense.

El republicano también hizo mención a los acercamientos entre el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, y el gobierno de China, y aseguró que el país asiático busca prohibir la práctica del hockey sobre hielo.

"El Primer Ministro Carney quiere llegar a un acuerdo con China que acabará con Canadá. ¡Nos quedaremos con lo que quede! No lo creo. Lo primero que hará China es poner fin a la práctica del hockey sobre hielo en Canadá y eliminar permanentemente la Copa Stanley", escribió.