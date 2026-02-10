Caso Nancy Guthrie: la búsqueda continúa y se acerca el plazo para pagar su rescate

Las autoridades investigan presuntas notas de rescate vinculadas a Nancy Guthrie. El último plazo fijado por los supuestos captores vence este lunes.

Por Erika Hernández

Los Ángeles, 9 de febrero (LaOpinión).- Las autoridades estadounidenses continúan investigando la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa Today de NBC, mientras se acerca la segunda y última fecha límite de pago de rescate vinculada al caso, fijada para las 17:00 horas del lunes 9 de febrero. Un primer plazo ya venció el pasado jueves sin resultados conocidos.

Según reportes previos, los investigadores analizan dos supuestas notas de rescate enviadas a medios de comunicación, entre ellos TMZ y estaciones locales de Arizona. Las autoridades indicaron que los mensajes contienen “información sensible” que podría haber sido conocida únicamente por la víctima o sus presuntos captores, aunque el contenido completo no ha sido revelado.

Exigencias en Bitcoin y amenazas

El fundador de TMZ, Harvey Levin, afirmó que su redacción recibió una nota en la que se aseguraba que Guthrie estaba “a salvo, pero asustada”. El mensaje exigía el pago de un rescate en Bitcoin.

Por su parte, la cadena KGUN 9 en Tucson informó que recibió otra nota que reclamaba seis millones de dólares antes del lunes a las 17:00 hora local, junto con amenazas contra la vida de la mujer si la familia no cumplía el plazo. La estación posteriormente eliminó el video con el reporte.

El abogado penalista Josh Ritter, colaborador televisivo, señaló que un pago en criptomonedas podría facilitar el rastreo de los responsables, ya que las transacciones de Bitcoin pueden ser monitoreadas y resultar difíciles de convertir en dinero utilizable sin dejar registros.

Familia afirma que pagará mientras continúan las búsquedas

En un video divulgado el sábado, la familia Guthrie aseguró que “pagará”, sin especificar el monto ni el método. Paralelamente, investigadores llevaron a cabo búsquedas adicionales, incluida una revisión consentida de la vivienda de Annie Guthrie, hija de la desaparecida.

Según reportes, agentes permanecieron alrededor de dos horas y media en la casa el sábado por la noche, tomando fotografías y retirando algunos objetos como parte de las pesquisas.

Nancy Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero, cuando su familia la dejó en su residencia tras una cena familiar en casa de su hija y su yerno. Desde entonces, las autoridades han efectuado múltiples operativos y búsquedas de seguimiento en distintos lugares.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima informó que la investigación continúa activa y que aún no se han identificado sospechosos, personas de interés ni vehículos relacionados con el caso.

La investigación cuenta con apoyo de agencias estatales y federales, incluido el FBI, que ofrece una recompensa de 50 mil dólares por información que permita resolver el caso.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.