Cómo el embrión de un partido ultraderechista infiltró en Chihuahua a las feministas

Blanca Juárez

10/02/2026 - 12:05 am

El partido ultraderechista "México Tiene Vida", una agrupación local que busca su registro a nivel nacional, se insertó en un grupo feminista para obtener afiliaciones a base de engaños.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– "México Tiene Vida", un partido de Nuevo León que busca su registro a nivel nacional y cuya dirigencia es evangélica, se infiltró en una organización feminista para afiliar a mujeres sin su consentimiento y alcanzar la cifra que pide el Instituto Nacional Electoral (INE). Según integrantes de la Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua (AFECH), las llevaron con engaños y aprovechándose de la situación de pobreza que viven muchas. Y aunque acudieron a las oficinas del INE en esa entidad, no les tomaron la denuncia.

“Siempre lo habíamos pensado, pero ahora ya lo comprobamos: hay personas de la ultraderecha metidas en nuestras agrupaciones y tratando de ganar nuestra confianza para sacar provecho”, dijo en entrevista Verónica Zapata, una de las dirigentes de la AFECH.

Esto ha prendido las alertas de esa organización en Chihuahua, pues se trata de agrupaciones “neofascistas que, como lo señaló otra compañera, pueden tener relación con el Estado de Israel”.

SinEmbargo buscó a los representantes de "México Tiene Vida" para preguntarles sobre estas denuncias, sin embargo al cierre de esta edición no se obtuvo ninguna respuesta.

El 24 de enero, dos mujeres integrantes de uno de los chats de la AFECH enviaron un mensaje preguntando si sabían de alguien necesitaba una despensa porque estarían entregando algunas. Como llevaban un tiempo participando y aparentando ser feministas, no sospecharon de ellas.

Sin embargo, como lo documentó la AFECH, al llegar por las despensas fueron instruidas a decir que iban por voluntad propia al registro de un partido político llamado “México Tiene Vida”.

Ahí se dieron cuenta que su estructura organizativa estaba siendo utilizada por esa agrupación que, de obtener el registro nacional, recibirá recursos del erario y podría llegar al Congreso y alcaldías. Lo peligros, dijeron, también es que tendrían información sensible de las feministas.

“En el estado, el avance de la ultraderecha ha sido muy grande. Es difícil combatirlo, pero lo seguiremos haciendo porque creemos que con el fascismo no se dialoga, al fascismo se le combate”, expuso Verónica Zapata.

Justamente, la AFECH surgió en las elecciones de 2024, “por la preocupación del avance de la ultraderecha en el país. Es también por eso que nos tomó por sorpresa que dos compañeras estuvieran promoviendo a este partido”.

En 2024 también surgió México Tiene Vida como partido en Nuevo León. Ahora, es una de las 60 agrupaciones que buscan convertirse en Partido Político Nacional y participar en las elecciones federales de 2027.

La organización México Tiene Vida ya cuenta con registro como partido político local en el estado de Nuevo León y es presidido por Jaime Ochoa Hernández.
La organización México Tiene Vida ya cuenta con registro como partido político local en el estado de Nuevo León y es presidido por Jaime Ochoa Hernández. Foto: México Tiene Vida

 

Son dos los requisitos fundamentales del INE para otorgarles el registro. El primero es “celebrar 20 asambleas, por lo menos, en 20 entidades o 200 asambleas en 200 distritos electorales”. Al corte del 8 de febrero, “México Tiene Vida” reportó 220. El segundo es acreditar al menos 256 mil afiliaciones. Hasta el 3 de febrero, este embrión de partido aseguró haber logrado que 320 mil 434 personas se unieran a sus filas.

El modus operandi

“No no ha sido la primera vez que que algún un partido político se acerca y nos ofrece algo. Pero ha sido claro, de manera directa”, no como sucedió esta vez, comentó Rosy Lechuga, integrante de la Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua (AFECH) y directora de un colectivo de personas con discapacidad.

En la AFECH, como en muchos otros espacios feministas “ese tipo de ayudas es algo muy común. Generalmente entre nosotras nos ayudamos, entonces no se nos hizo nada extraño” que un par de “compañeras” ofrecieran despensas, dice Verónica Zapata. Las mujeres “vivimos una violencia estructural y una pobreza estructural de la que es muy difícil escapar”, y de eso se aprovechó “México Tiene Vida”, agregó.

Lilia Mendez, una mujer de 55 años de edad, con una discapacidad que le impide caminar fue una de ellas. Debido a su condición, ella no pudo asistir, pero envió a su hija, Lucero Montoya, de 26 años de edad, quien se dedica por completo al trabajo de cuidar a su madre.

La cita para recoger las despensas fue en la esquina de las calles 25 y Subirán antes del mediodía, en la capital de Chihuahua. Era mucha la gente convocada, Lucero Montoya contó al menos unos seis camiones que les transportaron al salón Orquídeas.

Al llegar al lugar, cuenta la joven, les tocó formarse. No se les permitía el acceso si no llevaban su credencial para votar. En tanto, les repartieron folletos del partido “México Tiene Vida”.

Como ha documentado la AFECH, algunas recibieron un mensaje vía Whats App con instrucciones precisas: “Chicos recuerden la organización se llama ‘México Tiene Vida’”. Y ante las preguntas que les pudieran hacer, en el mismo mensaje se les instruía: “bienen por su propia voluntad….. La respuesta es si Les están dando algo…. La respuesta es no Saben a que biene……. Al registro de un partido” (sic).

México Tiene Vida intentó afiliar a feministas con engaños. Foto: especial.
Mensaje enviado vía WA a quienes acudieron por una despensa. Foto: Especial.

 

De acuerdo con lo que Lucero Montoya, dentro del salón Orquídeas, le pedían a la gente firmar en una tableta electrónica. No les explicaron para qué.

De acuerdo con la información entregada por “México Tiene Vida” a la autoridades electorales, el 63 por ciento de sus afiliaciones las ha obtenido mediante la aplicación habilitada por el INE, la cual se puede utilizar en dispositivos móviles como celulares o tabletas.

Poco después del mediodía, “compañeras que asistieron a la cita nos empezaron a reclamar por qué no se les había informado que se trataba de un partido político”, cuenta Verónica Zapata.

Otras personas en el lugar también empezaron a reclamar por eso, por la falta de organización y por lo lento que estaba siendo el proceso de entrega de las despensas. Pero es que a veces las firmas en la tablet no se registraban, dice Lucero Montoya.

Todo esto provocó molestia y las personas comenzaron a inconformarse. La joven comenzó a registarlo todo en su teléfono celular. Pero un hombre de nombre “Alejandro” le dijo que no podía grabar.

Poco después, cuando llegaron las despensas, la gente ya enojada, se avalanzaron para tomar la suya e irse. Así comenzó un zafarrancho en la que quedaron atrapadas varias mujeres de la tercera edad, con discapacidad y madres con infancias.

Lucero Montoya trató de resguardar a una señora con bastón, que había quedado entre el tumulto. Aprovechando esto, una mujer, le sacó el celular de la chamarra, según cuenta.

El INE no aceptó la denuncia

La derecha ha tratado de utilizar “nuestros discursos, se roban nuestras banderas”, contó Verónica Zapata. Es algo con lo que han lidiado otras veces, sin embargo, esta vez no sabían de la existencia de “México Tiene Vida”.

A mediados en enero, Jaime Ochoa, Presidente de este partido, confirmó a SinEmbargo que la dirigencia es evangélica. En entrevista, informó también que el Gobierno de Israel los invitó a su país, a donde acudirán en marzo. Corroboró que el año pasado, ya en el Gobierno de Donald Trump, se reunieron en Estados Unidos con el Partido Repúblicano. Y además, responsabilizó al pueblo palestino de estar sufriendo un genocidio.

 

Jaime Ochoa. Foto: YouTube.
Jaime Ochoa, Presidente de México Tiene Vida NL. Foto: YouTube. 

“Dos compañeras asistieron a poner una denuncia en el INE y no se la recibieron. Les dijeron que a lo mejor no iba a proceder porque no todavía no era un partido político”, relató Verónica Zapata.

Una de las ellas pidió que, si su nombre aparece en la lista de afiliaciones, lo quitaran porque ella no lo hizo por su voluntad debidamente informada, agregó.

“Ellas quieren dejar muy claro que las llevaron con engaños, de una manera tramposa, que se aprovecharon de un espacio que hemos construido con mucho esfuerzo para que fuera un lugar seguro para las mujeres”.

Verónica Zapata expuso que siguen recabando las pruebas para volver a insistir y presentar de nuevo la denuncia.

Rosy Lechuga, no sólo como integrante de la AFECH, sino como directora del colectivo Familias en situación de discapacidad, emprenderá acciones legales. Como madre de una niña de 11 años con discapacidad, sabe de las dobles o triples luchas que deben librar las cuidadoras.

“Entonces, que venga una agrupación y se quiera formar como partido político con estas prácticas, ya es demasiada manipulación, explotación”.

Blanca Juárez

Blanca Juárez

Periodista egresada de la UNAM. Cubre temas políticos, laborales, sociales y culturales con perspectiva feminista.

