México firma acuerdo con Liomont y Moderna para producir vacunas con ARN mensajero

El convenio permitirá que en el país se desarrollen investigaciones para producir nuevas vacunas.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que el Gobierno de México firmó un acuerdo con las farmacéuticas Liomont y Moderna para producir vacunas de ARN mensajero en el país.

De acuerdo con la mandataria, gracias a este convenio se podrán fabricar biológicos contra la COVID-19, además de que contribuirá a que se desarrollen más investigaciones para producir distintos tipos de fármacos, como una vacuna contra el dengue e incluso contra el cáncer.

Este lunes, la Jefa del Ejecutivo estuvo presente en una reunión con representantes de ambas farmacéuticas, en la cual también participó la Secretaría de Salud del Gobierno federal y Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

En Palacio Nacional, firmamos el acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y Moderna para producción de vacunas ARN mensajero. Esto ayudará a promover la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas en nuestro país. pic.twitter.com/4uVt8JDKHj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 10, 2026

Acuerdo ayudará a impulsar investigación

El anunció del acuerdo fue hecho por medio de un video compartido por la propia Presidenta Sheinbaum a través de sus redes sociales, donde envió el siguiente mensaje:

“Hoy es un día muy importante para nuestro país, estamos firmando un acuerdo entre Moderna, que es una de las empresas mundiales que realiza la vacuna de ARN mensajero, ustedes la recordarán del COVID, que fue una de las vacunas que se pusieron en México y en otros países del mundo. Con Moderna, con la empresa Liomont y con Birmex, que es del Estado Mexicano, estamos firmando un acuerdo para la producción de vacunas aquí en México”, explicó.

La mandataria destacó que este convenio de colaboración también permitirá que en el país se desarrollen investigaciones conjuntas para producir otro tipo de vacunas además de la que es contra la COVID-19, como biológicos contra el dengue e incluso contra el cáncer.

“No solamente es la producción de vacunas para COVID-19, sino también otro tipo de vacunas y quizá lo más importante, es que va a haber desarrollo de investigación científica conjunto de las y los investigadores mexicanos en biomedicina y otras áreas para poder desarrollar otras vacunas que nos interesan en nuestro país, por ejemplo, la vacuna del dengue o incluso vacuna contra el cáncer", apuntó.

Finalmente, Sheinbaum aseveró que el acuerdo firmado por el Gobierno federal con Liomont y Moderna tiene el objetivo de que México se convierta en una potencia científica en el futuro.