El ISSSTE aplica dosis contra el sarampión en una jornada de vacunación en la CdMx

Redacción/SinEmbargo

09/02/2026 - 11:58 pm

El ISSSTE aplicó una dosis de vacunación contra el sarampión en la CdMx.
El ISSSTE instaló tres módulos de vacunación contra el sarampión en la CdMx. Foto: ISSSTE

El instituto llamó a inmunizarse de la población de menos de 49 años en los tres módulos que fueron instalados en el Bosque de Chapultpec.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama, instaló el tres módulos de vacunación contra el sarampión en la Ciudad de México (CdMx).

Los módulos, colocados en el Bosque de Chapultepec, frente a la Puerta de los Leones, así como en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, brindaron atención hasta las 22:00 horas.

Los módulos de atención del ISSSTE brindaron atención desde las 22:00 horas.
Los módulos de vacunación del ISSTE se instalaron en el Bosque de Chapultepec. Foto: ISSSTE

Las vacunas que el ISSSTE administra contra este padecimiento son la SRP (Triple Viral) para sarampión, rubéola y parotiditis (paperas), y la SR (Doble Viral) para sarampión y rubéola, las cuales son seguras, efectivas y necesarias para evitar brotes.

Módulos del ISSSTE se mantendrán de lunes a domingo

El ISSSTE continuará con la instalación de módulos itinerantes en la Ciudad de México, de lunes a domingo, en horario de 09:00 a 22:00 horas, así como en unidades de primer nivel de atención.

El ISSSTE llamó a vacunarse a la población de menos de 49 años.
La instalación de los módulos del ISSSTE continuará de lunes a domingo. Foto: ISSSTE

En este sentido, el Instituto llamó a vacunarse a la población de menos de 49 años, de manera gratuita y sin importar derechohabiencia, en concordancia con las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para evitar la propagación de la enfermedad.

Salud
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

