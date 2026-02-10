Fiscalía de Edomex rescata a 102 ejemplares de perros, gatos y conejos en Tultepec

Las autoridades también detuvieron a una mujer identificada como Teresa "N", quien fue trasladada ante el Ministerio Público por su posible participación en el delito de despojo.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México dio a conocer el lunes el rescate de 102 ejemplares de distintos animales, cuyas especies se encontraban en aparente estado de maltrato animal al interior de un inmueble ubicado en el municipio de Tultepec.

Las acciones de las autoridades estatales se dieron en el marco de la "Operación Restitución", la cual se llevó a cabo derivada de una denuncia por la probable comisión del delito de despojo, situación por la que elementos de la Fiscalía realizaron una técnica de investigación de cateo en un inmueble ubicado en la colonia San Miguel Otlica, perteneciente al municipio de Tultepec.

En este sitio, fueron localizados 102 ejemplares de diferentes especies animales, de los cuales 90 era perros de diferentes razas, 10 gatos y dos conejos.

Fiscalía del Estado de México detiene a Teresa "N" por despojo

La Fiscalía del Estado de México también informó que en este cateo fue detenida una mujer identificada como Teresa "N", quien fue trasladada ante el Ministerio Público para determinar su posible participación en el delito de despojo. No obstante, será considerada inocente hasta en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

Las autoridades detallaron que el inmueble fue asegurado una vez que fue completado el mandamiento judicial, mientras que los animales fueron resguardados en el Centro de Control Canino del municipio de Tultepec para recibir atención veterinaria.

Además, la Fiscalía del Estado de México solicitó la colaboración de la Comisión Estatal de Parques Naturales y Fauna del Estado de México, así como de la Procuraduría de Protección del Ambiente del Estado de México, para verificar el estado de salud de cada uno de los animales y determinar si en su cas existe maltrato hacia ellos.

Finalmente, dicha institución puso al alcance de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos con sistemas iOS y Android, a fin de denunciar cualquier hecho delictivo.