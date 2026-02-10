Rusia lamenta "técnicas asfixiantes" de EU contra Cuba y reafirma su apoyo a la isla

Redacción/SinEmbargo

10/02/2026 - 5:04 am

Rusia informó que mantiene conversaciones con Cuba por el asedio de EU.
Rusia reafirmó su apoyo hacia Cuba ante las "técnicas asfixiantes" de EU. Foto: Jiang Youlin, Xinhua

La semana pasada, el país caribeño anunció medidas para combatir la "política coercitiva" del gobierno de Trump, considerada como "criminal y genocida" por Díaz-Canel.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- El vocero presidencial de Rusia, Dmitri Peskov, confirmó el lunes que mantiene conversaciones con el Gobierno de Cuba para contrarrestar las "técnicas asfixiantes" de Estados Unidos (EU), cuyo país  estrechó un bloqueo en contra de la isla al imponer aranceles a los países que suministren petróleo en el territorio caribeño, escenario que se agravó ante la interrupción de envíos de crudo desde Venezuela debido al secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

El vocero del Kremlin lamentó la situación "realmente crítica" que padece Cuba debido a la falta de combustible para aviones y transportistas. "Por canales diplomáticos y de otro tipo mantenemos un contacto intenso con nuestros amigos cubanos", señaló para Russia Today.

"Es cierto que las técnicas asfixiantes de Estados Unidos están causando muchas dificultades al país. Estamos discutiendo con nuestros amigos cubanos posibles soluciones a estos problemas o, al menos, formas de prestar, la ayuda que esté a nuestro alcance", comentó.

La semana pasada, el Embajador de Rusia en Cuba, Víktor Koronelli, recordó que "el petróleo ruso se ha suministrado a Cuba en numerosas ocasiones en los últimos años". "Prevemos que esta práctica continuará", agregó. Por su parte, el 2 de febrero, el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, manifestó tras una llamada con su homólogo cubano la "firme disposición [de Moscú] de seguir prestando a Cuba el apoyo político y material necesario".

"Por la parte rusa se ha confirmado la posición de principio respecto a la inaceptabilidad de ejercer presión económica y militar sobre Cuba, incluyendo el bloqueo del suministro de energía a la isla, lo que podría provocar un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país", señaló el Ministerio en un comunicado.

Cuba anuncia medidas contra la "política coercitiva" de EU

El pasado 6 de febrero, el Vice Primer Ministro de Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, anunció las medidas que adoptará la isla para combatir la "política coercitiva" de EU, cuyo mandato fue calificado en un discurso por el Presidente Miguel Díaz-Canel como una "nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales".

"Esta política coercitiva se ha caracterizado por la persecución financiera y las sanciones secundarias contra buques y compañías que intentan llevar combustible a nuestro país, buques que son contratados de manera lícita por Cuba, ejerciendo su derecho como cualquier otro Estado del mundo", indiсó Pérez-Oliva Fraga.

En este sentido, las iniciativas están relacionadas con la producción y uso del combustible, al sector energético, la agricultura y la salud. En concreto, las autoridades cubanas llamaron a aprovechar al máximo las capacidades de la isla, tanto para la producción de alimentos como para la generación de electricidad mediante fuentes renovables.

Las medidas adoptadas por Cuba se dieron luego de que el pasado 5 de febrero, el Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se dijo "sumamente preocupado" por el contexto cubano durante una conferencia de prensa.

"Me han preguntado sobre la situación actual en Cuba, y puedo decirles que el secretario general está sumamente preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, si no colapsará, si no se satisfacen sus necesidades petroleras", subrrayó Guterres.

