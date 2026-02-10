La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Europa Press

10/02/2026 - 6:14 am

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.
Las personas con obesidad tienen un riesgo 70 por ciento mayor de muerte por infección. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

La Facultad de Ciencias del Cerebro de la UCL concluyó que perder peso puede reducir el riesgo de padecimientos graves de este tipo.

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS).- Casi una de cada 10 muertes causadas por una amplia gama de enfermedades infecciosas en todo el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un nuevo estudio importante dirigido por un investigador del University College de Londres (UCL) de Reino Unido.

Así, según el trabajo, las personas con obesidad enfrentan un riesgo 70 por ciento mayor de hospitalización o muerte por una infección que aquellas con un peso saludable, según los hallazgos publicados en The Lancet.

La obesidad puede aumentar el riesgo de padecer muchas enfermedades infecciosas diferentes, desde gripe y COVID-19 hasta virus estomacales e infecciones del tracto urinario, y los investigadores descubrieron que cuanto mayor es el IMC, mayor es el riesgo.

El autor principal del estudio, el profesor Mika Kivimaki (Facultad de Ciencias del Cerebro de la UCL), asegura: "La obesidad es un factor de riesgo bien conocido para el síndrome metabólico, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y muchas otras enfermedades crónicas. En este estudio, hemos encontrado evidencia sólida de que la obesidad también está relacionada con peores resultados en enfermedades infecciosas, ya que enfermar gravemente a causa de una infección es notablemente más común entre las personas con obesidad".

Los investigadores estudiaron datos de más de 540 mil personas que participan en amplios estudios de cohorte en el Reino Unido (el conjunto de datos del Biobanco del Reino Unido) y Finlandia, para analizar la relación entre la obesidad y las enfermedades infecciosas graves. Se evaluó el índice de masa corporal (IMC) de los participantes al ingresar a los estudios y se les realizó un seguimiento durante un promedio de 13 a 14 años.

Obesidad causa riesgo de muerte por enfermedad infecciosa

Los investigadores descubrieron que las personas con obesidad (definida como un IMC de 30 o más) tenían un riesgo 70 por ciento mayor de hospitalización o muerte por cualquier enfermedad infecciosa en el periodo del estudio, en comparación con las personas con un IMC entre 18,5 y 24,9 (clasificado como un peso saludable).

El riesgo aumentó de forma constante a medida que aumentaba el peso corporal. Las personas con un IMC de 40 o superior tenían tres veces más riesgo de infección grave que las personas con un peso saludable.

El vínculo entre la obesidad y las infecciones graves fue consistente independientemente de la medida de obesidad utilizada (IMC, circunferencia de la cintura o relación cintura-altura, cuando había datos disponibles) y para una amplia gama de tipos de infección.

El estudio incluyó datos sobre 925 enfermedades infecciosas bacterianas, víricas, parasitarias y fúngicas, y los autores también profundizaron en 10 enfermedades infecciosas comunes. Para la mayoría de estas enfermedades, como la gripe, la COVID-19, la neumonía, la gastroenteritis, las infecciones del tracto urinario y las infecciones de las vías respiratorias inferiores, se observó que las personas con obesidad tenían mayor probabilidad de ser hospitalizadas o morir que las personas con un IMC saludable. Sin embargo, la obesidad no pareció aumentar el riesgo de contraer VIH o tuberculosis graves.

Obesidad podría deteriorar la función inmunológica

El análisis encontró que el vínculo con las infecciones graves no se explicaba por las condiciones crónicas relacionadas con la obesidad, ya que la asociación era consistente en personas con obesidad que no tenían síndrome metabólico, diabetes o enfermedad cardíaca, mientras que la asociación tampoco se explicaba por factores del estilo de vida como la actividad física.

Si bien el estudio no investigó las causas de la asociación, los investigadores dicen que estudios anteriores han sugerido que la obesidad contribuye a un deterioro general de la función inmunológica, incluida la desregulación inmunológica, la inflamación sistémica crónica y los trastornos metabólicos.

El profesor Kivimaki asegura: "Nuestros hallazgos sugieren que la obesidad debilita las defensas del organismo contra las infecciones, lo que resulta en enfermedades más graves. Puede que las personas no se infecten con mayor facilidad, pero la recuperación es claramente más difícil".

Perder peso puede reducir infecciones graves

Los investigadores encontraron evidencia de que perder peso puede reducir el riesgo de infecciones graves, ya que las personas obesas que perdieron peso tenían un riesgo aproximadamente 20 por ciento menor de infecciones graves que aquellos que permanecieron obesos.

Para reducir el riesgo de infecciones graves, así como otros problemas de salud relacionados con la obesidad, es urgente implementar políticas que ayuden a las personas a mantenerse sanas y a apoyar la pérdida de peso, como el acceso a alimentos saludables asequibles y oportunidades para la actividad física. Además, si una persona padece obesidad, es especialmente importante mantener al día sus vacunas recomendadas.

Los autores utilizaron datos de mortalidad por enfermedades infecciosas del Estudio de la Carga Mundial de Enfermedades (GBD) para modelar el impacto de la obesidad en las muertes por enfermedades infecciosas en diferentes países, regiones y a nivel mundial. El análisis sugirió que 0.6 millones de 5.4 millones (10.8 por ciento o una de cada 10) de muertes por enfermedades infecciosas a nivel mundial estaban relacionadas con la obesidad en 2023.

Los investigadores estimaron que, en el Reino Unido, una de cada seis (17 por ciento) muertes relacionadas con infecciones pueden atribuirse a la obesidad, y el 26 por ciento en los EU. Este estudio fue financiado por Wellcome, el Consejo de Investigación Médica y el Consejo de Investigación de Finlandia.

Explora más en estos temas
Ciencia y Tecnología Salud
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La estatización de la minería

"La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Sheinbaum, Bad Bunny y Trump: lealtad contemporánea

"Bad Bunny, en su aparente "incomprensibilidad", y Claudia Sheinbaum, en su firmeza histórica, coinciden en un punto...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

+ Sección

Galileo

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Nancy Guthrie, madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fue plagiada el 1 de febrero; su secuestro ha conmocionado a Estados Unidos (EU).
1

El secuestro de madre de 84 años tiene conmocionado a EU. Una FOTO tenebrosa es clave

La Fiscalía de la CdMx detuvo a la mujer presuntamente responsable de arrollar a un motociclista, al que habría arrastrado debajo de su vehículo hasta matarlo.
2

La mujer que arrastró al motociclista hasta matarlo ya fue detenida. Estaba en Oaxaca

Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma".
3

Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde vacunarme gratis en Tlalnepantla?

El Cabildo de Tequila nombró a Lorena Marisol Rodríguez Rivera, Alcaldesa interina luego de que el Edil Diego Rivera Navarro fuera detenido.
4

La sustituta del Alcalde de Tequila, Jalisco, también de Morena, canta narcocorridos

La Fiscalía de Grenoble, Francia, informó que detuvo a Jacques Leveugle, acusado de múltiples agresiones sexuales cometidas en varios países entre 1967 y 2022. 
5

Francia detiene a un depredador sexual de 79 años; violó a 89 menores en 10 países

Ciudadanos en EU crean patrullas comunitarias y entrenan a miles para resistir al ICE
6

Ciudadanos en EU crean patrullas comunitarias y entrenan a miles para resistir al ICE

Sarampión síntomas
7

Brote Sarampión 2026: ¿Cuales son los síntomas y qué hacer si los tengo?

8

ENTREVISTA¬ Sarampión no será pandemia, pero sí llegará a todas las ciudades: Frisbie

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza
9

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, habló con Donald Trump sobre el Puente Internacional Gordie Howe, después de que amenazara con bloquear su apertura.
10

Carney habla con Trump. Canadá pagó 6 mil millones de dólares por el puente, le dice

Los demócratas del Comité de Asignaciones del Senado interrogaron al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.
11

Howard Lutnick reconoce que mintió: sí viajó a la isla privada de Jeffrey Epstein

Hoy No Circula Miércoles
12

Hoy No Circula miércoles 11 de febrero: qué autos descansan en CdMX y Edomex

Giménez, Congresista republicano por Florida y de perfil ultraconservador, afirmó públicamente que la Presidenta Claudia Sheinbaum había anulado reuniones previstas con una delegación estadounidense a su llegada a la capital mexicana.
13

Congresista ultra queda en ridículo: acusa a Sheinbaum y lo exhibe Gobierno de México

OPS emite alerta epidemiológica sarampión en América; México encabeza casos y muertes.
14

¿Dónde vacunarse gratis contra el sarampión en la ciudad de San Luis Potosí?

15

Futbolista es descubierto teniendo sexo en la banca mientras su equipo jugaba (VIDEO)

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La determinación, explicó la Corte, obedece a que el Pleno determinó que dicho requisito vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación, la seguridad social, la protección a la familia y el libre desarrollo de la personalidad para parejas.
1

SCJN elimina requisito para acreditar concubinato en ISSSTE. ¿Cómo tramitar pensión?

Salomón Jara hará cambios en su gabinete.
2

Salomón Jara anuncia “relanzamiento” de Gobierno para responder a exigencia ciudadana

Ciudadanos en EU crean patrullas comunitarias y entrenan a miles para resistir al ICE
3

Ciudadanos en EU crean patrullas comunitarias y entrenan a miles para resistir al ICE

La Fiscalía de Grenoble, Francia, informó que detuvo a Jacques Leveugle, acusado de múltiples agresiones sexuales cometidas en varios países entre 1967 y 2022. 
4

Francia detiene a un depredador sexual de 79 años; violó a 89 menores en 10 países

México debe cuidar celosamente su soberanía de la injerencia extranjera: Sheinbaum
5

Sheinbaum llama a las Fuerzas Armadas a "cuidar celosamente" la soberanía de México

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza
6

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza

Los demócratas del Comité de Asignaciones del Senado interrogaron al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.
7

Howard Lutnick reconoce que mintió: sí viajó a la isla privada de Jeffrey Epstein

Comisiones Unidas Jornada Laboral.
8

Comisiones del Senado aprueban la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas

La Secretaría de Salud anunció la primera defunción por sarampión en la Ciudad de México al presentar el informe diario del brote con corte al 9 de febrero.
9

CdMx y Durango confirman primeras muertes por sarampión; ya van 28 decesos en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Gobierno federal vigilará la actuación de la nueva Alcaldesa de Tequila; tendría vínculo cercano con su antecesor.
10

El Gobierno de Sheinbaum vigilará actuar de la Alcaldesa de Tequila tras acusaciones

El mexicano Donovan Carrillo logró clasificar a la final de patinaje artístico durante la edición 2026 de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, Italia.
11

¡Qué orgullo! Donovan Carrillo clasifica a final de los Juegos Olímpicos de Invierno

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que el Gabinete de Seguridad trabaja en Sinaloa para hallar a los cuatro integrantes de la familia secuestrada.
12

Gabinete trabaja con Gobierno de Sinaloa para hallar a turistas secuestrados: Harfuch