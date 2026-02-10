La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

La Facultad de Ciencias del Cerebro de la UCL concluyó que perder peso puede reducir el riesgo de padecimientos graves de este tipo.

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS).- Casi una de cada 10 muertes causadas por una amplia gama de enfermedades infecciosas en todo el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un nuevo estudio importante dirigido por un investigador del University College de Londres (UCL) de Reino Unido.

Así, según el trabajo, las personas con obesidad enfrentan un riesgo 70 por ciento mayor de hospitalización o muerte por una infección que aquellas con un peso saludable, según los hallazgos publicados en The Lancet.

La obesidad puede aumentar el riesgo de padecer muchas enfermedades infecciosas diferentes, desde gripe y COVID-19 hasta virus estomacales e infecciones del tracto urinario, y los investigadores descubrieron que cuanto mayor es el IMC, mayor es el riesgo.

El autor principal del estudio, el profesor Mika Kivimaki (Facultad de Ciencias del Cerebro de la UCL), asegura: "La obesidad es un factor de riesgo bien conocido para el síndrome metabólico, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y muchas otras enfermedades crónicas. En este estudio, hemos encontrado evidencia sólida de que la obesidad también está relacionada con peores resultados en enfermedades infecciosas, ya que enfermar gravemente a causa de una infección es notablemente más común entre las personas con obesidad".

Los investigadores estudiaron datos de más de 540 mil personas que participan en amplios estudios de cohorte en el Reino Unido (el conjunto de datos del Biobanco del Reino Unido) y Finlandia, para analizar la relación entre la obesidad y las enfermedades infecciosas graves. Se evaluó el índice de masa corporal (IMC) de los participantes al ingresar a los estudios y se les realizó un seguimiento durante un promedio de 13 a 14 años.

Obesidad causa riesgo de muerte por enfermedad infecciosa

Los investigadores descubrieron que las personas con obesidad (definida como un IMC de 30 o más) tenían un riesgo 70 por ciento mayor de hospitalización o muerte por cualquier enfermedad infecciosa en el periodo del estudio, en comparación con las personas con un IMC entre 18,5 y 24,9 (clasificado como un peso saludable).

El riesgo aumentó de forma constante a medida que aumentaba el peso corporal. Las personas con un IMC de 40 o superior tenían tres veces más riesgo de infección grave que las personas con un peso saludable.

El vínculo entre la obesidad y las infecciones graves fue consistente independientemente de la medida de obesidad utilizada (IMC, circunferencia de la cintura o relación cintura-altura, cuando había datos disponibles) y para una amplia gama de tipos de infección.

🗺️Una de cada 8 personas tiene #obesidad. De acuerdo con los datos de un estudio publicado en @TheLancet, más de 1000 millones de personas tenían obesidad en 2022. ℹ️ Lee más:https://t.co/Tg9VsEeaz6 #DíaMundialObesidad, lunes 4 de marzo. pic.twitter.com/YnYAZ5n9oE — OPS/OMS (@opsoms) March 1, 2024

El estudio incluyó datos sobre 925 enfermedades infecciosas bacterianas, víricas, parasitarias y fúngicas, y los autores también profundizaron en 10 enfermedades infecciosas comunes. Para la mayoría de estas enfermedades, como la gripe, la COVID-19, la neumonía, la gastroenteritis, las infecciones del tracto urinario y las infecciones de las vías respiratorias inferiores, se observó que las personas con obesidad tenían mayor probabilidad de ser hospitalizadas o morir que las personas con un IMC saludable. Sin embargo, la obesidad no pareció aumentar el riesgo de contraer VIH o tuberculosis graves.

Obesidad podría deteriorar la función inmunológica

El análisis encontró que el vínculo con las infecciones graves no se explicaba por las condiciones crónicas relacionadas con la obesidad, ya que la asociación era consistente en personas con obesidad que no tenían síndrome metabólico, diabetes o enfermedad cardíaca, mientras que la asociación tampoco se explicaba por factores del estilo de vida como la actividad física.

Si bien el estudio no investigó las causas de la asociación, los investigadores dicen que estudios anteriores han sugerido que la obesidad contribuye a un deterioro general de la función inmunológica, incluida la desregulación inmunológica, la inflamación sistémica crónica y los trastornos metabólicos.

El profesor Kivimaki asegura: "Nuestros hallazgos sugieren que la obesidad debilita las defensas del organismo contra las infecciones, lo que resulta en enfermedades más graves. Puede que las personas no se infecten con mayor facilidad, pero la recuperación es claramente más difícil".

Perder peso puede reducir infecciones graves

Los investigadores encontraron evidencia de que perder peso puede reducir el riesgo de infecciones graves, ya que las personas obesas que perdieron peso tenían un riesgo aproximadamente 20 por ciento menor de infecciones graves que aquellos que permanecieron obesos.

Para reducir el riesgo de infecciones graves, así como otros problemas de salud relacionados con la obesidad, es urgente implementar políticas que ayuden a las personas a mantenerse sanas y a apoyar la pérdida de peso, como el acceso a alimentos saludables asequibles y oportunidades para la actividad física. Además, si una persona padece obesidad, es especialmente importante mantener al día sus vacunas recomendadas.

Para prevenir la #obesidad, las personas pueden:

✅ limitar el consumo total de grasas y azúcares

✅ aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos

✅ realizar actividad física regularmente Recuerda, ¡la obesidad se puede prevenir! pic.twitter.com/qm99phzmk3 — OPS/OMS (@opsoms) March 4, 2024

Los autores utilizaron datos de mortalidad por enfermedades infecciosas del Estudio de la Carga Mundial de Enfermedades (GBD) para modelar el impacto de la obesidad en las muertes por enfermedades infecciosas en diferentes países, regiones y a nivel mundial. El análisis sugirió que 0.6 millones de 5.4 millones (10.8 por ciento o una de cada 10) de muertes por enfermedades infecciosas a nivel mundial estaban relacionadas con la obesidad en 2023.

Los investigadores estimaron que, en el Reino Unido, una de cada seis (17 por ciento) muertes relacionadas con infecciones pueden atribuirse a la obesidad, y el 26 por ciento en los EU. Este estudio fue financiado por Wellcome, el Consejo de Investigación Médica y el Consejo de Investigación de Finlandia.