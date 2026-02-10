El homicidio doloso en México cae 42% en el sexenio y confirma un descenso sostenido

El homicidio doloso en México ha registrado una caída de 42 por ciento en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, informó esta mañana el SESNSP.
La Presidenta de México destacó que la reducción de homicidios dolosos de septiembre de 2024 a enero de 2026 es del 42 por ciento. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva, con cifras consolidadas al 31 de enero de 2026, en los últimos 16 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja en los homicidios en el país.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- El homicidio doloso en México ha registrado una caída de 42 por ciento en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, informó la mañana de este martes Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

 

