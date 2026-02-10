Morena y PT niegan una ruptura en las mesas de diálogo sobre la Reforma Electoral

Redacción/SinEmbargo

10/02/2026 - 12:57 pm

Morena y el PT negaron que haya una ruptura en las mesas de diálogo entre el Gobierno federal y partidos respecto a la iniciativa de la Reforma Electoral.
Morena y PT continuarán con el diálogo para construir la iniciativa de Reforma Electoral. Foto: Morena

Morenistas y petistas afirmaron que continuarán las negociaciones para diseñar la iniciativa que será enviada al Congreso.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- Tanto senadores de Morena como del Partido del Trabajo (PT) negaron ayer que haya una ruptura en las mesas de diálogo entre el Gobierno federal y los partidos políticos respecto a la iniciativa de la Reforma Electoral.

Supuestamente, durante una reunión privada los petistas y el Partido Verde abandonaron las negociaciones luego de que los morenistas se negaron a respetar el acuerdo que tenían para mantener 200 diputaciones plurinominales y 32 senadurías de representación proporcional.

Las coordinaciones de las bancadas de Morena y del PT en el Senado aseguraron, en entrevistas separadas, que seguirán los diálogos con la participación de todos los partidos del bloque oficialista para diseñar la propuesta que será enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión.

Morena descarta ruptura en mesas de diálogo sobre Reforma Electoral

En una conferencia de prensa, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier, explicó que aún no está lista la iniciativa de la Reforma Electoral, puesto que actualmente trabajan en la construcción de la misma a partir del diálogo con la Comisión Presidencial y con representantes de los partidos con los que formó una coalición, el PT y el Verde.

El morenista sostuvo que "hay una convicción de una revisión al sistema político y al sistema electoral, y hacerlo con cuidado". Además, confirmó que la propuesta podría ser enviada por la Presidenta Sheinbaum al Congreso durante la tercera o cuarta semana de febrero.

Finalmente, al ser cuestionado respecto a si hubo una ruptura en las mesas de diálogo entre Morena, el PT y el Verde, Mier lo negó y reconoció que existen opiniones distintas entre los tres partidos, pero garantizó que seguirán las negociaciones.

"No. Estuvimos juntos platicando sobre ese tema, se han abordado muchas cosas, hay opiniones distintas. Yo digo que hay que ser muy cuidadosos, se modifican coeficientes, se revisan cláusulas de gobernabilidad, se determina si un sistema mixto de integración de las cámaras o si deja de ser mixto, si la representación bajo un procedimiento electivo no se confunde con senadores o diputados de mayoría, en fin", dijo.

PT seguirá en negociaciones para la Reforma Electoral

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, también rechazó que haya una ruptura en el diálogo con Morena y el Gobierno federal para la construcción de la iniciativa de Reforma Electoral, por lo que insistió en que las negociaciones siguen activas.

En declaraciones hechas ante medios de comunicación, la petista señaló que su partido tendrá una participación permanente en las mesas de trabajo junto a morenistas y el Verde, las cuales se reanudarán durante la tarde de este martes.

“No. No es verdad [que haya ruptura]. Estamos instalados de manera permanente en una mesa de trabajo", recalcó Bañuelos.

La legisladora reconoció que existen diferencias de opiniones entre el PT y Morena respecto a la iniciativa, sin embargo, subrayó que existe voluntad por parte de todos los partidos que integran la coalición para que sea posible llegar a un acuerdo que sea presentado en las próximas semanas.

Morena Política Reforma electoral
