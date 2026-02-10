Hoy No Circula miércoles 11 de febrero: qué autos descansan en CdMX y Edomex

Rodrigo Gutiérrez González

10/02/2026 - 12:30 pm

Hoy No Circula Miércoles
La mala calidad del aire puede provocar alteraciones en la aplicación del Hoy No Circula. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

Antes de salir de casa revisa cuáles son los autos que tienen prohibido circular por las calles de la Ciudad de México y el Estado de México este día.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- El fantasma de la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula acechan al Valle de México. Que la prohibición vehicular no te tome por sorpresa, averigua qué autos descansan este miércoles y evita sanciones.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) advirtió que las condiciones meteorológicas de esta semana podrán traducirse en mala calidad del aire y un mayor riesgo de activarse la contingencia ambiental. Si eso sucede, se endurecerán las medidas para bajar la contaminación, entre ellas, el de la restricción vehicular.

Recuerda que el programa aplica en toda la Ciudad de México, en la zona conurbada del Estado de México, así como en el Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

El Hoy No Circula aplicará de la siguiente manera este miércoles 11 de febrero:

  • Holograma: 1 y 2.
  • Engomado: Rojo.
  • Terminación de la placa: 3 y 4.
  • Horario de aplicación: 5:00 a 22:00 horas.
Hoy No Circula miércoles
Así aplica el Hoy No Circula este miércoles. Foto: CaME.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial del gobierno de la Ciudad de México.

Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa. Mientras que para el Estado de México toda la información sobre este programa esta disponible en este enlace oficial

Dónde aplica el Hoy No Circula

Hoy No Circula
Las zonas de operación del Hoy No Circula en el Estado de México. Foto: SinEmbargo.

Si bien el programa del Hoy No Circula aplica en toda la Ciudad de México, también lo hace más allá de sus fronteras, en una larga lista de municipios del Estado de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucán
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco
  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón San Antonio la Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacatepec
  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco

 

Cuáles vehículos están exentos

Hoy No Circula
Con el Hoy No Circula se busca reducir tráfico y con ello la contaminación en la CDMX y Edomex. Foto: Imagen Ilustrativa Sin Embargo.

No todos los automóviles son obligados a descansar por el Hoy No Circula, hay una lista de vehículos que están exentos de la restricción y son los siguientes:

  • Tractores agrícolas.
  • Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
  • Motocicletas.
  • Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
  • Vehículos eléctricos.
  • Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
  • Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
  • Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.
  • Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
  • Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”,  siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
  • Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
  • Vehículos que porten los oficios de  Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia  establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.
  • Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría  del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones  a la circulación.

 

Rodrigo Gutiérrez González

Rodrigo Gutiérrez González

Periodista egresado de la FES Acatlán. Trabajo en medios desde hace más de una década. Me gusta molestar a los poderosos.

