Hoy No Circula miércoles 11 de febrero: qué autos descansan en CdMX y Edomex

Antes de salir de casa revisa cuáles son los autos que tienen prohibido circular por las calles de la Ciudad de México y el Estado de México este día.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- El fantasma de la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula acechan al Valle de México. Que la prohibición vehicular no te tome por sorpresa, averigua qué autos descansan este miércoles y evita sanciones.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) advirtió que las condiciones meteorológicas de esta semana podrán traducirse en mala calidad del aire y un mayor riesgo de activarse la contingencia ambiental. Si eso sucede, se endurecerán las medidas para bajar la contaminación, entre ellas, el de la restricción vehicular.

Recuerda que el programa aplica en toda la Ciudad de México, en la zona conurbada del Estado de México, así como en el Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

El Hoy No Circula aplicará de la siguiente manera este miércoles 11 de febrero:

Holograma : 1 y 2.

: 1 y 2. Engomado : Rojo.

: Rojo. Terminación de la placa : 3 y 4.

: 3 y 4. Horario de aplicación: 5:00 a 22:00 horas.