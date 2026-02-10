Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde vacunarme gratis en Tlalnepantla?

Omar López

10/02/2026 - 8:53 am

Los centros de salud pública aplican la vacuna contra el Sarampión de forma gratuita. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

Las autoridades de salud en México cuentan con más de 23 millones 500 mil dosis de vacunas contra el virus como parte de la campaña de vacunación este año.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– La Secretaría de Salud (SSA)  comenzó una campaña de vacunación nacional tras registrarse un alza considerable de contagios por sarampión al inicio del año. Al ser una enfermedad de rápida transmisión, el gobierno reforzó las brigadas de inmunización para contener el avance del virus.

“El Gobierno de México reitera que la vacunación es una responsabilidad colectiva y una acción fundamental de prevención en salud pública. Controlar el sarampión es posible y depende de mantener esquemas completos en toda la población”, destaca un comunicado de la SSA del 20 de enero.

Como parte de las medidas para frenar los contagios de sarampión, el Gobierno de México cuenta actualmente con más de 23 millones 529 mil dosis de vacunas disponibles, según el último reporte oficial de la SSA. Estas se aplican de manera completamente gratuita en centros de salud en todo el territorio nacional.

Si vives en Tlalnepantla, Estado de México, aquí te explicamos dónde puedes vacunarte gratis en 2026.

Centros de vacunación de Tlalnepantla de Baz 

Campaña de vacunación
La Secretaría de Salud recomienda vacunarse contra el sarampión este 2026. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

La Secretaria de Salud del Estado de México se une a la campaña de vacunación nacional de la SSA, en la que puedes marcar al número 079 para obtener información del sitio más cercano que cuenta con dosis disponibles.

Los centros de salud del municipio son: 

  • Centro de Salud Caracoles: Calle Cerro de las Cruces 90, Colonia Dr. Jorge Jiménez Cantú CP. 54190.
  • Cuauhtémoc: Calle Totonacas, Colonia Cuauhtémoc CP. 54124.
  • Benito Juárez: Calle Licenciado Adolfo López 6, Colonia Benito Juárez CP. 54020.
  • Lázaro Cárdenas III: Calle Asociación de Excursionismo del Distrito Federal 3325, Colonia Lázaro Cárdenas 2a Sección CP. 54189.
  • San Javier: Calle Guerrero 27, Fraccionamiento San Javier, CP. 54030.
  • Dr. Jorge Jiménez Cantú: Calle Cerro Gordo y Nevado de Toluca, Colonia Dr. Jorge Jiménez Cantú, CP. 54190.
  • El Tenayo: Calle Cuauhtémoc, Colonia el Tenayo, CP. 54140.
  • La Laguna: Calle Lago Pátzcuaro 44, Colonia la Laguna, CP. 54190. 
  • Prado Ixtacala: Calle Naucalpan, Colonia Prado Ixtacala, CP. 54160.
  • San Andrés Atenco: Avenida Prolongación Norte, Pueblo San Andrés Atenco, CP. 54040.
  • San Pedro Barrientos: Avenida México 68, Colonia San Pedro Barrientos, CP. 54010.
  • Santa Cecilia: Privada de Uxmal y Pirámide de Tajín, Pueblo Santa Cecilia, CP. 54130.

“La mejor prevención contra el sarampión es la vacunación. Acude a la unidad de salud más cercana y vacúnate si no cuentas con el esquema completo. Las vacunas salvan vidas, son seguras y gratuitas”, se lee en un comunicado de la Secretaría de Salud del Estado de México.

Recomendaciones para acudir a vacunarse

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
La campaña está dirigida a toda la población en general. Foto: X @SSalud_mx

La vacunación en contexto de brote activo suelen simplificar los requisitos, pero es fundamental seguir el protocolo para garantizar tu protección y la de los demás:

  • No debes presentar fiebre (mayor a 38.5°C) ni síntomas graves de enfermedad. Un resfriado leve no suele ser impedimento, pero es mejor consultarlo con el personal de enfermería.
  • Usa prendas de manga corta o que permitan descubrir fácilmente el brazo (o el muslo en caso de bebés).
  • Dado que acudirás a centros de salud con alta afluencia de personas con síntomas respiratorios, se recomienda mantener el uso de mascarilla en la sala de espera.

Aunque en situación de brote no se solicita documentación para vacunarte, se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud, ya que es importante para registrar la dosis. Si no la tienes, te entregarán un comprobante de vacunación provisional; guárdalo bien para actualizar tu registro después.

 

Omar López

Omar López

Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubro distintos temas de interés social y cultural siempre buscando el ángulo noticioso para servir a la comunidad y satisfacer mi curiosidad.

