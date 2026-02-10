El secuestro de madre de 84 años tiene conmocionado a EU. Una FOTO tenebrosa es clave

Redacción/SinEmbargo

10/02/2026 - 1:51 pm

Nancy Guthrie, madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fue plagiada el 1 de febrero; su secuestro ha conmocionado a Estados Unidos (EU).
El FBI ofrece una recompensa de hasta 50 mil dólares por información que conduzca a la localización de Nancy Guthrie y/o al arresto de cualquier persona involucrada en su desaparición. Foto: FBI

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Caso Nancy Guthrie: la búsqueda continúa y se acerca el plazo para pagar su rescate

El rapto de la madre de Savannah Guthrie conmociona EU; familia promete pagar rescate

Trump exige a NBC el despido de Seth Meyers tras bromear sobre su vínculo con Epstein

El FBI ofrece una recompensa de hasta 50 mil dólares por información que conduzca a la localización de Nancy Guthrie y/o al arresto de cualquier persona involucrada en su desaparición.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– Autoridades de Estados Unidos (EU) dieron a conocer este martes las primeras imágenes y videos de una persona enmascarada y armada a las puertas de Nancy Guthrie la noche en que fue secuestrada. La mujer, de 84 años, es madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie. Se trata de un secuestro de alto perfil que ha conmocionado a esa nación.

Las imágenes en blanco y negro publicadas por el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima muestran a una persona con pasamontañas, guantes, una mochila y lo que parece ser una pistola enfundada. Los investigadores afirmaron que la persona en las imágenes estaba armada y que estaba manipulando una cámara junto a la puerta principal de la casa, al norte de Tucson.

Nancy Guthrie, madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fue plagiada el 1 de febrero; su secuestro ha conmocionado a Estados Unidos (EU).
El FBI ofrece una recompensa de hasta 50 mil dólares por información que conduzca a la localización de Nancy Guthrie y/o al arresto de cualquier persona involucrada en su desaparición. Foto: FBI

Son la evidencia más sólida hasta ahora para identificar a un sospechoso o a varios. El secuestro fue hace nueve días, el 1 de febrero. La Policía dijo que la cámara del timbre de Guthrie se desconectó a la 1:47 am de esa mañana, y que su marcapasos se desconectó de su teléfono celular, lo que indica que se la llevaron de la casa, 41 minutos después.

Savannah Guthrie pide ayuda para hallar a su madre

La presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, imploró ayer lunes al público para que le ayude a encontrar a su madre. “Estamos en una hora de desesperación”, dijo en Instagram. Nancy Guthrie, se sabe ahora, fue sacada de su casa la madrugada del 1 de febrero. Su familia la vio por última vez unas horas antes.

Guthrie cenó con su hija mayor, Annie, y su yerno, quienes la dejaron en su casa alrededor de las 21:50 del 31 de enero, según informó Chris Nanos, Sheriff del condado de Pima. Los investigadores encontraron más tarde una salpicadura de su sangre en la entrada de la casa y mencionaron que la cámara de su timbre había sido desconectada y retirada poco antes de que aparentemente la sacaran de su casa.

Nancy Guthrie, madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fue plagiada el 1 de febrero; su secuestro ha conmocionado a Estados Unidos (EU).
Autoridades de Estados Unidos dieron a conocer las primeras imágenes y videos de una persona enmascarada y armada a las puertas de Nancy Guthrie la noche en que fue secuestrada. Foto: FBI

La búsqueda tiene muy frustrada a las autoridades, que han rastreado repetidamente el área alrededor de su casa y han ampliado su búsqueda más allá de las fronteras estatales.

Explora más en estos temas
Estados Unidos Mundo
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La estatización de la minería

"La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Sheinbaum, Bad Bunny y Trump: lealtad contemporánea

"Bad Bunny, en su aparente "incomprensibilidad", y Claudia Sheinbaum, en su firmeza histórica, coinciden en un punto...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

+ Sección

Galileo

La obesidad está relacionada con las muertes por infección

La obesidad provoca casi 1 de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Fiscalía de la CdMx logró la detención de una mujer responsable de atropellar a un motociclista al que arrastró debajo de su vehículo.
1

La mujer que arrastró al motociclista hasta matarlo ya fue detenida. Estaba en Oaxaca

Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma".
2

Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde vacunarme gratis en Tlalnepantla?

Giménez, Congresista republicano por Florida y de perfil ultraconservador, afirmó públicamente que la Presidenta Claudia Sheinbaum había anulado reuniones previstas con una delegación estadounidense a su llegada a la capital mexicana.
3

Congresista ultra queda en ridículo: acusa a Sheinbaum y lo exhibe Gobierno de México

Vacunación sarampión
4

Brote de Sarampión en Edomex: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en Ecatepec?

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares
5

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares

Seguidoras de la banda BTS y la asociación Tec-Check exigen una investigación a Ticketmaster.
6

Los fans de BTS inundan de reclamos a Ticketmaster: demandan revisar cobros abusivos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal reforzará la estrategia contra el sarampión, sobre todo la vacunación.
7

México reforzará estrategia contra sarampión; hay suficientes vacunas, dice Sheinbaum

Omar García Harfuch reveló que la desaparición de los 10 mineros en Sinaloa ocurrió porque fueron confundidos por "Los Chapitos" con un grupo rival.
8

“Los Chapitos” desaparecieron a los mineros porque los confundieron, afirma Harfuch

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas e masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
9

El Ejército mexicano confirma que las fábricas militares de EU alimentan masacres acá

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, presentadora de Today, sigue mientras se acerca el límite para dar su rescate.
10

Caso Nancy Guthrie: la búsqueda continúa y se acerca el plazo para pagar su rescate

Adán Augusto
11

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
12

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Cabildo de Tequila nombró a Lorena Marisol Rodríguez Rivera, Alcaldesa interina luego de que el Edil Diego Rivera Navarro fuera detenido.
13

La sustituta del Alcalde de Tequila, Jalisco, también de Morena, canta narcocorridos

Juan Carlos Monedero advirtió que la verdad se ha vuelto un acto de riesgo en un mundo donde el poder castiga la crítica y premia la sumisión mediática.
14

ENTREVISTA ¬ Decir la verdad, en este tiempo y en este mundo, no es gratis: Monedero

Morena y el PT negaron que haya una ruptura en las mesas de diálogo entre el Gobierno federal y partidos respecto a la iniciativa de la Reforma Electoral.
15

Morena y PT niegan una ruptura en las mesas de diálogo sobre la Reforma Electoral

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Nancy Guthrie, madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fue plagiada el 1 de febrero; su secuestro ha conmocionado a Estados Unidos (EU).
1

El secuestro de madre de 84 años tiene conmocionado a EU. Una FOTO tenebrosa es clave

Juan Carlos Monedero advirtió que la verdad se ha vuelto un acto de riesgo en un mundo donde el poder castiga la crítica y premia la sumisión mediática.
2

ENTREVISTA ¬ Decir la verdad, en este tiempo y en este mundo, no es gratis: Monedero

Morena y el PT negaron que haya una ruptura en las mesas de diálogo entre el Gobierno federal y partidos respecto a la iniciativa de la Reforma Electoral.
3

Morena y PT niegan una ruptura en las mesas de diálogo sobre la Reforma Electoral

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal reforzará la estrategia contra el sarampión, sobre todo la vacunación.
4

México reforzará estrategia contra sarampión; hay suficientes vacunas, dice Sheinbaum

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas e masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
5

El Ejército mexicano confirma que las fábricas militares de EU alimentan masacres acá

Omar García Harfuch reveló que la desaparición de los 10 mineros en Sinaloa ocurrió porque fueron confundidos por "Los Chapitos" con un grupo rival.
6

“Los Chapitos” desaparecieron a los mineros porque los confundieron, afirma Harfuch

El homicidio doloso en México ha registrado una caída de 42 por ciento en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, informó esta mañana el SESNSP.
7

El homicidio doloso en México cae 42% en el sexenio y confirma un descenso sostenido

La Fiscalía de la CdMx logró la detención de una mujer responsable de atropellar a un motociclista al que arrastró debajo de su vehículo.
8

La mujer que arrastró al motociclista hasta matarlo ya fue detenida. Estaba en Oaxaca

Rusia informó que mantiene conversaciones con Cuba por el asedio de EU.
9

Rusia lamenta "técnicas asfixiantes" de EU contra Cuba y reafirma su apoyo a la isla

La CAMe alerta sobre contingencia ambiental en la CdMx.
10

La CAMe advierte mala calidad del aire y riesgo de contingencia por ozono en la CdMx

La Fiscalía del Edomex rescató a 102 ejemplares de perros, gatos y conejos.
11

Fiscalía de Edomex rescata a 102 ejemplares de perros, gatos y conejos en Tultepec

12

Cómo el embrión de un partido ultraderechista infiltró en Chihuahua a las feministas