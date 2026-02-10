El secuestro de madre de 84 años tiene conmocionado a EU. Una FOTO tenebrosa es clave

El FBI ofrece una recompensa de hasta 50 mil dólares por información que conduzca a la localización de Nancy Guthrie y/o al arresto de cualquier persona involucrada en su desaparición.
Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– Autoridades de Estados Unidos (EU) dieron a conocer este martes las primeras imágenes y videos de una persona enmascarada y armada a las puertas de Nancy Guthrie la noche en que fue secuestrada. La mujer, de 84 años, es madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie. Se trata de un secuestro de alto perfil que ha conmocionado a esa nación.
Las imágenes en blanco y negro publicadas por el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima muestran a una persona con pasamontañas, guantes, una mochila y lo que parece ser una pistola enfundada. Los investigadores afirmaron que la persona en las imágenes estaba armada y que estaba manipulando una cámara junto a la puerta principal de la casa, al norte de Tucson.
New images in the search for Nancy Guthrie:
Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026
Son la evidencia más sólida hasta ahora para identificar a un sospechoso o a varios. El secuestro fue hace nueve días, el 1 de febrero. La Policía dijo que la cámara del timbre de Guthrie se desconectó a la 1:47 am de esa mañana, y que su marcapasos se desconectó de su teléfono celular, lo que indica que se la llevaron de la casa, 41 minutos después.
Savannah Guthrie pide ayuda para hallar a su madre
Additional recovered footage, from the same camera - at the same timeline the morning of Nancy Guthrie’s disappearance. This footage is just before the original video shared, with the individual approaching Nancy Guthrie’s front door.
1-800-CALL-FBI or https://t.co/h2BxNqSxkh pic.twitter.com/IgMHXWkL5X
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026
The #FBI is offering a reward of up to $50,000 for information leading to the recovery of Nancy Guthrie and/or the arrest and conviction of anyone involved in her disappearance. New images released today show an armed individual appearing to have tampered with the camera at… pic.twitter.com/WH76eefgcZ
— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) February 10, 2026
La presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, imploró ayer lunes al público para que le ayude a encontrar a su madre. “Estamos en una hora de desesperación”, dijo en Instagram. Nancy Guthrie, se sabe ahora, fue sacada de su casa la madrugada del 1 de febrero. Su familia la vio por última vez unas horas antes.
Guthrie cenó con su hija mayor, Annie, y su yerno, quienes la dejaron en su casa alrededor de las 21:50 del 31 de enero, según informó Chris Nanos, Sheriff del condado de Pima. Los investigadores encontraron más tarde una salpicadura de su sangre en la entrada de la casa y mencionaron que la cámara de su timbre había sido desconectada y retirada poco antes de que aparentemente la sacaran de su casa.
La búsqueda tiene muy frustrada a las autoridades, que han rastreado repetidamente el área alrededor de su casa y han ampliado su búsqueda más allá de las fronteras estatales.