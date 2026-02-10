Carney habla con Trump. Canadá pagó 6 mil millones de dólares por el puente, le dice

Redacción/SinEmbargo

10/02/2026 - 2:26 pm

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, habló con Donald Trump sobre el Puente Internacional Gordie Howe, después de que amenazara con bloquear su apertura.
El Presidente estadounidense, Donald Trump (2-i), da la bienvenida al Primer Ministro canadiense, Mark Carney (2-d), en la Casa Blanca, en Washington, DC, Estados Unidos, el 7 de octubre de 2025. Foto: Hu Yousong, Xinhua

La comunicación entre ambos líderes se dio un día después de que el republicano acusara que "Canadá ha tratado a Estados Unidos de forma muy injusta durante décadas".

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, habló hoy con Donald Trump sobre el Puente Internacional Gordie Howe, después de que el Presidente estadounidense amenazara con bloquear su apertura a menos que Canadá cumpla una lista de demandas.

Trump dijo ayer en Truth Social que Estados Unidos (EU) debería poseer “al menos la mitad de este activo”. El puente de seis mil 400 millones de dólares (mdd) entre Windsor y Detroit fue financiado íntegramente por el gobierno canadiense porque Estados Unidos no quiso aportar al proyecto. Tenía planes de recuperar los costos con el tiempo, mediante peajes. Comenzó su construcción en 2018 y se espera su inauguración a principios de este año.

El tan esperado puente, cuyo objetivo era agilizar los viajes y facilitar el comercio transfronterizo, estaba previsto inicialmente para ser financiado por ambos países. Pero la oposición de la familia del difunto multimillonario de Michigan, Manuel Moroun, propietario del cercano puente de peaje Ambassador, obstaculizó los intentos de aprobar el financiamiento en el Congreso de Michigan.

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, habló con Donald Trump sobre el Puente Internacional Gordie Howe, después de que amenazara con bloquear su apertura.
El Primer Ministro canadiense, Mark Carney, habla durante la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados en la sede de la ONU en Nueva York, el 22 de septiembre de 2025. Foto: Li Rui, Xinhua

En 2012, el gobierno canadiense acordó cubrir el costo total de la construcción del puente para evitar más retrasos. Michigan sería copropietario.

El principal puente que conecta Ontario y Michigan es el Puente Ambassador, inaugurado en 1929, que maneja más del 25 por ciento del comercio binacional. El Puente Internacional Gordie Howe, listo para inaugurarse, es el más largo de Norteamérica e iba a ser destinado al sector automotriz y al transporte de mercancías entre Windsor y Detroit. Costó 6.4 mil millones de dólares. Fue financiado por Canadá.

Carney afirmó que habló con el Presidente de Estados Unidos hoy por la mañana. Añadió que espera que la situación se resuelva. “Hablamos del puente. Le expliqué que, por supuesto, Canadá financió su construcción”, declaró.

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, habló con Donald Trump sobre el Puente Internacional Gordie Howe, después de que amenazara con bloquear su apertura.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 20 de enero de 2026. Foto: Li Yuanqing, Xinhua

Destacó que la propiedad del puente es compartida entre el estado de Michigan y el gobierno canadiense, y que en su construcción participaron trabajadores canadienses y estadounidenses, y se utilizó acero procedente de ambos países. “Este es un gran ejemplo de cooperación entre nuestros países. Espero con ansias su inauguración. Y lo que es particularmente importante, por supuesto, es el comercio, el turismo, y los viajes de canadienses y estadounidenses que cruzarán ese puente”, aseguró.

Carney compartió que él y Trump discutieron “una serie de temas” que se desarrollarían en paralelo a las negociaciones destinadas a extender el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, o T-MEC.

Tras la publicación de Trump, los congresistas demócratas de Michigan señalaron que el puente beneficiará económicamente a Estados Unidos, a pesar de que Canadá ya pagó todo el costo.

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, habló con Donald Trump sobre el Puente Internacional Gordie Howe, después de que amenazara con bloquear su apertura.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump (2.ª izq.), recibe al Primer Ministro canadiense, Mark Carney (2.ª der.), en la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 7 de octubre de 2025. Foto: Hu Yousong, Xinhua

“El puente Gordie Howe fue construido por trabajadores sindicalizados de ambos lados de la frontera. Esta frontera es el cruce más transitado entre nuestros dos países y ha sido crucial no sólo para los empleos de Michigan, sino también para los empleos estadounidenses”, escribió la representante Debbie Dingell en X. “Espero con ansias la inauguración”.

Canadá Donald Trump Estados Unidos Mundo
