Brote Sarampión 2026: ¿Cuales son los síntomas y qué hacer si los tengo?

Las autoridades sanitarias en México iniciaron una campaña de vacunación nacional para evitar la propagación del virus que es más contagioso que el COVID-19.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- El sarampión volvió a ser tema de discusión en la agenda pública luego de que la Secretaría de Salud Pública (SSA) del Gobierno de México informó el 20 de enero sobre la adquisición de 27.3 millones de vacunas en una campaña nacional para combatir el incremento de contagios de 2026.

Tiempo después la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica en el continente americano en la que México reportó seis mil 428 casos y 24 defunciones, la cifra más alta de fallecimientos. Canadá, por su parte, reportó cinco mil 436 casos y dos defunciones; y Estados Unidos confirmó dos mil 242 casos y tres defunciones.

“Mientras que en COVID una persona podía contagiar a cuatro, en sarampión un solo enfermo puede contagiar hasta a 15 o 16 personas, y el virus puede permanecer en el ambiente hasta por dos horas”, alertó el Secretario de Salud, David Kershenobich en conferencia de prensa el pasado 20 de enero.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

De acuerdo con un artículo de la SSA, el sarampión comienza con síntomas que parecen un resfriado fuerte o gripe, generalmente entre 7 y 14 días después de haber estado en contacto con el virus.

Los primeros signos suelen incluir fiebre alta (que puede superar los 40 °C o 104 °F), tos seca persistente, moqueo o secreción nasal abundante y a veces dolor de garganta o sensibilidad a la luz.

En esta fase inicial, que dura unos 2 a 4 días, la persona siente un malestar general, cansancio y puede tener ganglios inflamados en el cuello. Un signo característico, aunque no siempre se ve, son las manchas de Koplik: pequeñas manchas blancas con centro azulado-grisáceo en la cara interna de las mejillas.

Alrededor de 3 a 5 días después de que empiecen estos síntomas iniciales, aparece el sarpullido típico del sarampión, que es el síntoma más visible y definitivo. Comienza como manchas rojas planas o ligeramente elevadas en la cara, y luego se extiende rápidamente hacia el cuello, el torso, los brazos, las piernas y hasta las manos y pies.

Recomendaciones a seguir en caso de presentar síntomas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda contactar a un médico de inmediato, pero evita presentarse en la sala de espera sin previo aviso. Debido a que el sarampión es extremadamente contagioso.

Lo ideal es llamar por teléfono al *079 para recibir instrucciones sobre cómo ser atendido sin exponer a otros pacientes dependiendo de tu ubicación y estado actual. El aislamiento en casa es fundamental: no vayas al trabajo, a la escuela o a lugares públicos hasta que un profesional de la salud confirme que ya no hay riesgo de contagio.

Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión, por lo que el manejo se centra en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Se recomienda mantener una hidratación constante, guardar reposo absoluto y, bajo supervisión médica, administrar analgésicos para controlar la fiebre.

¿Dónde puedo vacunarme gratis contra el sarampión?

El comunicado de la Secretaría de Salud menciona que “las vacunas contra el sarampión están disponibles en las instalaciones del IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y demás instituciones públicas de salud sin importar la derechohabiencia de forma gratuita”.

Cabe mencionar que algunos centros de salud pueden tener alta demanda y para asegurar en dónde se encuentra disponible la vacuna contra el sarampión puedes marcar al número 079 en cualquier estado de la república y presionar el 7 para obtener informes detallados dependiendo de tu ubicación.