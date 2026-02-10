Brote Sarampión 2026: ¿Cuales son los síntomas y qué hacer si los tengo?

Omar López

10/02/2026 - 3:59 pm

Sarampión síntomas
Los síntomas del sarampión suelen manifestarse 7 días después de entrar en contacto con el virus. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde vacunarme gratis en Tlalnepantla?

México reforzará estrategia contra sarampión; hay suficientes vacunas, dice Sheinbaum

Las autoridades sanitarias en México iniciaron una campaña de vacunación nacional para evitar la propagación del virus que es más contagioso que el COVID-19.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- El sarampión volvió a ser tema de discusión en la agenda pública luego de que la Secretaría de Salud Pública (SSA) del Gobierno de México informó el 20 de enero sobre la adquisición de 27.3 millones de vacunas en una campaña nacional para combatir el incremento de contagios de 2026.

Tiempo después la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica en el continente americano en la que México reportó seis mil 428 casos y 24 defunciones, la cifra más alta de fallecimientos. Canadá, por su parte, reportó cinco mil 436 casos y dos defunciones; y Estados Unidos confirmó dos mil 242 casos y tres defunciones.

“Mientras que en COVID una persona podía contagiar a cuatro, en sarampión un solo enfermo puede contagiar hasta a 15 o 16 personas, y el virus puede permanecer en el ambiente hasta por dos horas”, alertó el Secretario de Salud, David Kershenobich en conferencia de prensa el pasado 20 de enero.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Sarampión ilustración
La Secretaria de Salud Pública recomienda acudir a los centros de salud en caso de presentar síntomas bajo las medidas necesarias. Foto: SSA.

De acuerdo con un artículo de la SSA, el sarampión comienza con síntomas que parecen un resfriado fuerte o gripe, generalmente entre 7 y 14 días después de haber estado en contacto con el virus. 

Los primeros signos suelen incluir fiebre alta (que puede superar los 40 °C o 104 °F), tos seca persistente, moqueo o secreción nasal abundante y a veces dolor de garganta o sensibilidad a la luz.

En esta fase inicial, que dura unos 2 a 4 días, la persona siente un malestar general, cansancio y puede tener ganglios inflamados en el cuello. Un signo característico, aunque no siempre se ve, son las manchas de Koplik: pequeñas manchas blancas con centro azulado-grisáceo en la cara interna de las mejillas.

Alrededor de 3 a 5 días después de que empiecen estos síntomas iniciales, aparece el sarpullido típico del sarampión, que es el síntoma más visible y definitivo. Comienza como manchas rojas planas o ligeramente elevadas en la cara, y luego se extiende rápidamente hacia el cuello, el torso, los brazos, las piernas y hasta las manos y pies.

Recomendaciones a seguir en caso de presentar síntomas

Casos confirmados de sarampión. Imagen: Secretaría de Salud

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda contactar a un médico de inmediato, pero evita presentarse en la sala de espera sin previo aviso. Debido a que el sarampión es extremadamente contagioso.

Lo ideal es llamar por teléfono al *079 para recibir instrucciones sobre cómo ser atendido sin exponer a otros pacientes dependiendo de tu ubicación y estado actual. El aislamiento en casa es fundamental: no vayas al trabajo, a la escuela o a lugares públicos hasta que un profesional de la salud confirme que ya no hay riesgo de contagio.

Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión, por lo que el manejo se centra en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Se recomienda mantener una hidratación constante, guardar reposo absoluto y, bajo supervisión médica, administrar analgésicos para controlar la fiebre.

¿Dónde puedo vacunarme gratis contra el sarampión?

Campaña de vacunación
La Secretaría de Salud recomienda vacunarse contra el sarampión este 2026. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

El comunicado de la Secretaría de Salud menciona que “las vacunas contra el sarampión están disponibles en las instalaciones del IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y demás instituciones públicas de salud sin importar la derechohabiencia de forma gratuita”.

Cabe mencionar que algunos centros de salud pueden tener alta demanda y para asegurar en dónde se encuentra disponible la vacuna contra el sarampión puedes marcar al número 079 en cualquier estado de la república y presionar el 7 para obtener informes detallados dependiendo de tu ubicación.

Explora más en estos temas
Salud Servicio
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Omar López

Omar López

Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubro distintos temas de interés social y cultural siempre buscando el ángulo noticioso para servir a la comunidad y satisfacer mi curiosidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La estatización de la minería

"La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Sheinbaum, Bad Bunny y Trump: lealtad contemporánea

"Bad Bunny, en su aparente "incomprensibilidad", y Claudia Sheinbaum, en su firmeza histórica, coinciden en un punto...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

+ Sección

Galileo

La obesidad está relacionada con las muertes por infección

La obesidad provoca casi 1 de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Fiscalía de la CdMx logró la detención de una mujer responsable de atropellar a un motociclista al que arrastró debajo de su vehículo.
1

La mujer que arrastró al motociclista hasta matarlo ya fue detenida. Estaba en Oaxaca

Nancy Guthrie, madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fue plagiada el 1 de febrero; su secuestro ha conmocionado a Estados Unidos (EU).
2

El secuestro de madre de 84 años tiene conmocionado a EU. Una FOTO tenebrosa es clave

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, habló con Donald Trump sobre el Puente Internacional Gordie Howe, después de que amenazara con bloquear su apertura.
3

Carney habla con Trump. Canadá pagó 6 mil millones de dólares por el puente, le dice

Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma".
4

Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde vacunarme gratis en Tlalnepantla?

Giménez, Congresista republicano por Florida y de perfil ultraconservador, afirmó públicamente que la Presidenta Claudia Sheinbaum había anulado reuniones previstas con una delegación estadounidense a su llegada a la capital mexicana.
5

Congresista ultra queda en ridículo: acusa a Sheinbaum y lo exhibe Gobierno de México

La Secretaría de Salud anunció la primera defunción por sarampión en la Ciudad de México al presentar el informe diario del brote con corte al 9 de febrero.
6

CdMx y Durango confirman primeras muertes por sarampión; ya van 28 decesos en México

Seguidoras de la banda BTS y la asociación Tec-Check exigen una investigación a Ticketmaster.
7

Los fans de BTS inundan de reclamos a Ticketmaster: demandan revisar cobros abusivos

Explosión en ducto de Pemex en Oaxaca deja saldo preliminar de 3 personas fallecidas.
8

Un ducto de Pemex explota en Loma Larga, Oaxaca; se reportan 3 muertos y 6 heridos

Juan Carlos Monedero advirtió que la verdad se ha vuelto un acto de riesgo en un mundo donde el poder castiga la crítica y premia la sumisión mediática.
9

ENTREVISTA ¬ Decir la verdad, en este tiempo y en este mundo, no es gratis: Monedero

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares
10

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
11

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

Adán Augusto
12

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

Vacunación sarampión
13

Brote de Sarampión en Edomex: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en Ecatepec?

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, presentadora de Today, sigue mientras se acerca el límite para dar su rescate.
14

Caso Nancy Guthrie: la búsqueda continúa y se acerca el plazo para pagar su rescate

15

ENTREVISTA¬ Sarampión no será pandemia, pero sí llegará a todas las ciudades: Frisbie

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Comisiones Unidas Jornada Laboral.
1

Comisiones del Senado aprueban la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas

La Secretaría de Salud anunció la primera defunción por sarampión en la Ciudad de México al presentar el informe diario del brote con corte al 9 de febrero.
2

CdMx y Durango confirman primeras muertes por sarampión; ya van 28 decesos en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Gobierno federal vigilará la actuación de la nueva Alcaldesa de Tequila; tendría vínculo cercano con su antecesor.
3

El Gobierno de Sheinbaum vigilará actuar de la Alcaldesa de Tequila tras acusaciones

El mexicano Donovan Carrillo logró clasificar a la final de patinaje artístico durante la edición 2026 de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, Italia.
4

¡Qué orgullo! Donovan Carrillo clasifica a final de los Juegos Olímpicos de Invierno

Explosión en ducto de Pemex en Oaxaca deja saldo preliminar de 3 personas fallecidas.
5

Un ducto de Pemex explota en Loma Larga, Oaxaca; se reportan 3 muertos y 6 heridos

6

ENTREVISTA¬ Sarampión no será pandemia, pero sí llegará a todas las ciudades: Frisbie

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, habló con Donald Trump sobre el Puente Internacional Gordie Howe, después de que amenazara con bloquear su apertura.
7

Carney habla con Trump. Canadá pagó 6 mil millones de dólares por el puente, le dice

Nancy Guthrie, madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fue plagiada el 1 de febrero; su secuestro ha conmocionado a Estados Unidos (EU).
8

El secuestro de madre de 84 años tiene conmocionado a EU. Una FOTO tenebrosa es clave

Juan Carlos Monedero advirtió que la verdad se ha vuelto un acto de riesgo en un mundo donde el poder castiga la crítica y premia la sumisión mediática.
9

ENTREVISTA ¬ Decir la verdad, en este tiempo y en este mundo, no es gratis: Monedero

Morena y el PT negaron que haya una ruptura en las mesas de diálogo entre el Gobierno federal y partidos respecto a la iniciativa de la Reforma Electoral.
10

Morena y PT niegan una ruptura en las mesas de diálogo sobre la Reforma Electoral

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal reforzará la estrategia contra el sarampión, sobre todo la vacunación.
11

México reforzará estrategia contra sarampión; hay suficientes vacunas, dice Sheinbaum

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas e masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
12

El Ejército mexicano confirma que las fábricas militares de EU alimentan masacres acá