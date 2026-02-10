Un ducto de Pemex explota en Loma Larga, Oaxaca; se reportan 3 muertos y 6 heridos

Redacción/SinEmbargo

10/02/2026 - 3:02 pm

Explosión en ducto de Pemex en Oaxaca deja saldo preliminar de 3 personas fallecidas.
El Gobierno de Oaxaca reportó un estallido e incendio en un ducto de Pemex en el Istmo de Tehuantepec. Foto: Especial

La empresa expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de los trabajadores que fallecieron por este incidente.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- Una explosión y un incendio se registraron este martes en el ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) Nuevo Teapa-Salina Cruz, en la localidad Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lo que dejó un saldo de tres personas muertas y otras seis heridas, de las cuales cuatro fueron trasladadas a hospitales cercanos, con apoyo de Protección Civil del estado.

"Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que atendió un reporte de siniestro en el ducto Nuevo Teapa - Salina Cruz, que atraviesa por la localidad Loma Larga, en Oaxaca, mientras personal realizaba labores de inyección con nitrógeno", indicó Pemex.

Personal de la Secretaría de Marina y de Pemex acordonaron el área y activaron los protocolos de atención a emergencias.

¿Qué se sabe sobre la explosión del ducto de Pemex?

El Gobierno de Oaxaca detalló que el incidente ocurrió durante un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento interno de tuberías, "lo que eventualmente habría provocado en primera instancia una explosión y, posteriormente, un incendio en el predio donde se sitúa la estación de rebombeo", subrayó.

"Las personas lesionadas fueron trasladadas a clínicas particulares para su valoración y atención médica; mientras que en el lugar continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área por parte de corporaciones de emergencia", explicó.

El Gobernador del estado, Salomón Jara Cruz informó que en el lugar estuvo presente el Cuerpo de Bomberos, atendiendo el incidente de manera inmediata.

"Derivado de la explosión de un ducto de PEMEX en la localidad Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad en el Istmo de Tehuantepec, he girado instrucciones para brindar todo el apoyo necesario", escribió en X, antes Twitter.

"Continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área por parte de corporaciones de emergencia", añadió.

"Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares", finalizó el mandatario estatal.

Pemex brinda acompañamiento institucional

Pemex expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de los compañeros que fallecieron por este incidente.

"La empresa reitera su solidaridad y acompañamiento permanente a los deudos, a quienes brindará apoyo institucional en todo momento", señaló la paraestatal.

Oaxaca
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

