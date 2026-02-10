Comisiones del Senado aprueban la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas

El dictamen aprobado no contempla explícitamente dos días de descanso, una exigencia de sindicatos y trabajadores, a la que también se sumó la oposición.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron este martes por unanimidad el dictamen que reforma el Artículo 123 constitucional para reducir gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas.

"A través de un artículo transitorio, el documento precisa que la entrada en vigor de esta disposición será paulatina, de manera que la jornada laboral irá disminuyendo. En 2026 se establecen 48 horas; para 2027, la jornada laboral será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029 la jornada laboral será de 42 horas y llegará a las 40 en 2030", informó el Senado en un comunicado.

Las comisiones, que presiden los senadores Óscar Cantón Zetina, Enrique Inzunza Cázarez y Geovanna Bañuelos de la Torre también aprobaron precisar en el texto que, por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. El dictamen pasará al Pleno del Senado para su discusión y votación

Presidí los trabajos de las Comisiones Unidas donde aprobamos por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas.

Ahora, este avance trascendental pasará al Pleno del Congreso para su discusión y votación. pic.twitter.com/js9cxnk3JQ — Óscar Cantón Zetina (@oscar_canton) February 10, 2026

Con otra adición al Artículo establece que, cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada laboral, se abonará como salario por este tiempo un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias.

Oposición señala que reforma no contempla dos días de descanso

Marko Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció a favor de la reforma, pero señaló que “llega tarde”, pues organismos como la Organización Internacional del Trabajo había recomendado desde hace 40 años medidas como la reducción de la jornada laboral; por otra parte, sostuvo que hay puntos de mejora, como acelerar la disminución de las horas de trabajo o implementar apoyos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas, que pueden sufrir efectos negativos.

Alejandra Barrales Magdaleno, Senadora de Movimiento Ciudadano (MC), reconoció que la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales ayudará al descanso y esparcimiento de los trabajadores; sin embargo, criticó que esta modificación “llega tarde” pues en otras naciones ya existe una disposición similar, además de que deja fuera al trabajo informal y solo establece un día de descanso, en lugar de dos.

El dictamen aprobado no contempla explícitamente dos días de descanso, una exigencia de sindicatos y trabajadores, a la que también se sumó la oposición.

Por el contrario, poco antes de la discusión, el Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, expresó que la semana laboral sí será de cinco días de trabajo y dos de descanso.