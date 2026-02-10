Howard Lutnick reconoce que mintió: sí viajó a la isla privada de Jeffrey Epstein

Legisladores del Congreso pusieron en duda su idoneidad para seguir ejerciendo la Secretaría de Comercio de la Unión Americana.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- Los demócratas del Comité de Asignaciones del Senado interrogaron duramente al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Así fue como reconoció que había viajado a la isla privada del financiero convicto por delitos sexuales.

El Senador Christopher Van Hollen, demócrata de Maryland, inauguró una audiencia interrogando a Lutnick sobre Epstein y acusando al Secretario de tergiversar el alcance de su contacto con el delincuente sexual. “Las inconsistencias en los relatos de Lutnick pusieron en duda su idoneidad para el cargo y sus declaraciones ante el Congreso, añadió Van Hollen. Lutnick se defendió diciendo que no tenía ‘nada que ocultar’ e insistiendo en que sólo había tenido interacciones limitadas con Epstein a lo largo de los años”, agregó The New York Times.

VAN HOLLEN: Did you in fact make the visit to Epstein's private island? LUTNICK: I did have lunch with him as I was on a boat going across on a family vacation. My wife was with me as were my 4 children and nannies. I had another couple with their children. And we had lunch on… pic.twitter.com/o6GGyNsr5M — Aaron Rupar (@atrupar) February 10, 2026

El Secretario de Comercio de Donald Trump fue vecino de Epstein durante 13 años. “Mientras las sospechas giraban en torno al Presidente sobre sus propios vínculos con el infame depredador, Lutnick afirmó en un podcast el año pasado que se había horrorizado después de reunirse con Epstein una vez en su apartamento de la ciudad de Nueva York en 2005, durante el cual dijo que el financiero hizo insinuaciones sexuales y le mostró su mesa de masajes a Lutnick y su esposa”, explicó Mother Jones.

Los más de tres millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia sobre el caso Epstein muestran que Lutnick mantuvo contacto con el magnate hasta 2018, años después de que se declarara culpable por prostitución de menores en 2008.

"Puede que haya diez correos electrónicos que me conectan con él, probablemente unos diez durante un período de 14 años. No tuve ninguna relación con él. Apenas tuve contacto con esa persona", dijo durante su comparecencia.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en declaraciones a la prensa que Lutnick "sigue siendo un miembro muy importante" del gobierno y ha mostrado su respaldo al responsable de Comercio. "El Presidente apoya plenamente al Secretario", enfatizó.

Varios congresistas han pedido su dimisión después de que el funcionario afirmara el año pasado que no había coincidido en persona con Epstein tras un incidente en 2005 en el que hizo comentarios inapropiados y le enseñó un sillón de masajes en su casa.

-Con información de Europa Press