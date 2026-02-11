Sheinbaum llama a las Fuerzas Armadas a "cuidar celosamente" la soberanía de México

La mandataria destacó la labor de los militares que siempre ayudan al pueblo en momentos de gran necesidad como terremotos, inundaciones y eventos meteorológicos diversos.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado este martes a las Fuerzas Armadas a proteger la soberanía nacional, en una ceremonia realizada con motivo de la conmemoración del 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

“La Marcha de la Lealtad nos recuerda que ningún gobierno puede sostenerse si se desconecta de las demandas y los anhelos del pueblo. Nos recuerda también que México debe cuidar celosamente su soberanía, porque a lo largo de la historia las amenazas a nuestra independencia no siempre vinieron de fuera, sino también de quienes abrieron la puerta a la injerencia extranjera”, afirmó desde la Base Aérea Militar No.1.

Sheinbaum aseguró que al rendir homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana reafirma un compromiso que atraviesa generaciones, el de servir siempre al pueblo, proteger la soberanía nacional y honrar la historia. "Que la Fuerza Aérea Mexicana siga volando alto, llevando auxilio donde hay necesidad, esperanza donde hay dificultad y orgullo nacional a cada rincón del país”, enfatizó.

A la par, señaló que las Fuerzas Armadas siempre ayudan al pueblo en momentos de gran necesidad como terremotos, inundaciones y eventos meteorológicos diversos, lo que reconoció como muestra de su sentido humano, entrega, profesionalismo, de su amor al pueblo y a la Patria.

“No estamos solos, nuestras Fuerzas Armadas están con nosotros, por ello, les reconocemos, les admiramos y a nombre del pueblo de México les agradecemos siempre”, agregó.

Recordó que la Fuerza Aérea Mexicana surgió por decreto constitucional en el periodo del expresidente Venustiano Carranza en 1915 y desde entonces ha sido protagonista de innumerables acciones en favor del país: sus aeronaves han cruzado montañas, selvas, desiertos y mares para llevar auxilio a comunidades que durante horas o días quedaron incomunicadas; han trasladado enfermos en situaciones críticas; han llevado vacunas y medicamentos a los rincones más apartados, han combatido incendios forestales y participado en operaciones de rescate.

“Por eso, la Fuerza Aérea Mexicana no es una institución distante, es una institución cercana, profundamente arraigada en el sentir popular”, agregó.

La Presidenta entrega distinciones

En la ceremonia, la Jefa del Ejecutivo Federal entregó 30 condecoraciones a personal y unidades de la Fuerza Aérea Mexicana: tres por servicios distinguidos; una distinción militar; un reconocimiento de retiro; una mención honorífica al Escuadrón Aéreo 105; cinco menciones honoríficas; ocho distinciones de desempeño en el adiestramiento y 11 distinciones por disciplina.

El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, recordó que la Fuerza Aérea Mexicana ha estado presente en momentos históricos ayudando en la construcción del país. Por ello, reafirmó al Pueblo de México que continuará contribuyendo con la sociedad y con el Gobierno para seguir fortaleciendo el país.