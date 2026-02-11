Sheinbaum llama a las Fuerzas Armadas a "cuidar celosamente" la soberanía de México

Redacción/SinEmbargo

10/02/2026 - 6:38 pm

México debe cuidar celosamente su soberanía de la injerencia extranjera: Sheinbaum
La mandataria federal dijo que ningún gobierno puede sostenerse si se desconecta de las demandas y anhelos del pueblo durante la ceremonia por el 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Foto: Presidencia

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Congresista ultra queda en ridículo: acusa a Sheinbaum y lo exhibe Gobierno de México

México nunca será colonia de nadie, ni se doblega, ni se arrodilla: Sheinbaum

Sheinbaum apuesta por el campo: "buscamos soberanía, no depender del exterior", dice

La mandataria destacó la labor de los militares que siempre ayudan al pueblo en momentos de gran necesidad como terremotos, inundaciones y eventos meteorológicos diversos.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado este martes a las Fuerzas Armadas a proteger la soberanía nacional, en una ceremonia realizada con motivo de la conmemoración del 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

“La Marcha de la Lealtad nos recuerda que ningún gobierno puede sostenerse si se desconecta de las demandas y los anhelos del pueblo. Nos recuerda también que México debe cuidar celosamente su soberanía, porque a lo largo de la historia las amenazas a nuestra independencia no siempre vinieron de fuera, sino también de quienes abrieron la puerta a la injerencia extranjera”, afirmó desde la Base Aérea Militar No.1.

Sheinbaum aseguró que al rendir homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana reafirma un compromiso que atraviesa generaciones, el de servir siempre al pueblo, proteger la soberanía nacional y honrar la historia. "Que la Fuerza Aérea Mexicana siga volando alto, llevando auxilio donde hay necesidad, esperanza donde hay dificultad y orgullo nacional a cada rincón del país”, enfatizó.

A la par, señaló que las Fuerzas Armadas siempre ayudan al pueblo en momentos de gran necesidad como terremotos, inundaciones y eventos meteorológicos diversos, lo que reconoció como muestra de su sentido humano, entrega, profesionalismo, de su amor al pueblo y a la Patria.

“No estamos solos, nuestras Fuerzas Armadas están con nosotros, por ello, les reconocemos, les admiramos y a nombre del pueblo de México les agradecemos siempre”, agregó.

Recordó que la Fuerza Aérea Mexicana surgió por decreto constitucional en el periodo del expresidente Venustiano Carranza en 1915 y desde entonces ha sido protagonista de innumerables acciones en favor del país: sus aeronaves han cruzado montañas, selvas, desiertos y mares para llevar auxilio a comunidades que durante horas o días quedaron incomunicadas; han trasladado enfermos en situaciones críticas; han llevado vacunas y medicamentos a los rincones más apartados, han combatido incendios forestales y participado en operaciones de rescate.

“Por eso, la Fuerza Aérea Mexicana no es una institución distante, es una institución cercana, profundamente arraigada en el sentir popular”, agregó.

Sheinbaum en el 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado este martes a las Fuerzas Armadas a proteger la soberanía nacional. Foto: Presidencia

La Presidenta entrega distinciones

En la ceremonia, la Jefa del Ejecutivo Federal entregó 30 condecoraciones a personal y unidades de la Fuerza Aérea Mexicana: tres por servicios distinguidos; una distinción militar; un reconocimiento de retiro; una mención honorífica al Escuadrón Aéreo 105; cinco menciones honoríficas; ocho distinciones de desempeño en el adiestramiento y 11 distinciones por disciplina.

El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, recordó que la Fuerza Aérea Mexicana ha estado presente en momentos históricos ayudando en la construcción del país. Por ello, reafirmó al Pueblo de México que continuará contribuyendo con la sociedad y con el Gobierno para seguir fortaleciendo el país.

“El pueblo de México puede estar seguro de que las mujeres y hombres del aire seguirán contribuyendo con la sociedad y gobiernos en la enorme tarea de construir un México mejor”, destacó. Trevilla Trejo resaltó que en los últimos años, se ha incorporado a la mujer en la aviación militar reconociendo sus destrezas y cualidades intelectuales, por ello, hay más de 600 mujeres pilotos y especialistas de Fuerza Aérea.

Explora más en estos temas
Claudia Sheinbaum México Política
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La estatización de la minería

"La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Sheinbaum, Bad Bunny y Trump: lealtad contemporánea

"Bad Bunny, en su aparente "incomprensibilidad", y Claudia Sheinbaum, en su firmeza histórica, coinciden en un punto...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

+ Sección

Galileo

La obesidad está relacionada con las muertes por infección

La obesidad provoca casi 1 de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Nancy Guthrie, madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fue plagiada el 1 de febrero; su secuestro ha conmocionado a Estados Unidos (EU).
1

El secuestro de madre de 84 años tiene conmocionado a EU. Una FOTO tenebrosa es clave

La Fiscalía de la CdMx detuvo a la mujer presuntamente responsable de arrollar a un motociclista, al que habría arrastrado debajo de su vehículo hasta matarlo.
2

La mujer que arrastró al motociclista hasta matarlo ya fue detenida. Estaba en Oaxaca

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza
3

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza

Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma".
4

Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde vacunarme gratis en Tlalnepantla?

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, habló con Donald Trump sobre el Puente Internacional Gordie Howe, después de que amenazara con bloquear su apertura.
5

Carney habla con Trump. Canadá pagó 6 mil millones de dólares por el puente, le dice

Los demócratas del Comité de Asignaciones del Senado interrogaron al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.
6

Howard Lutnick reconoce que mintió: sí viajó a la isla privada de Jeffrey Epstein

Seguidoras de la banda BTS y la asociación Tec-Check exigen una investigación a Ticketmaster.
7

Los fans de BTS inundan de reclamos a Ticketmaster: demandan revisar cobros abusivos

Giménez, Congresista republicano por Florida y de perfil ultraconservador, afirmó públicamente que la Presidenta Claudia Sheinbaum había anulado reuniones previstas con una delegación estadounidense a su llegada a la capital mexicana.
8

Congresista ultra queda en ridículo: acusa a Sheinbaum y lo exhibe Gobierno de México

Comisiones Unidas Jornada Laboral.
9

Comisiones del Senado aprueban la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas

Vacunación sarampión
10

Brote de Sarampión en Edomex: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en Ecatepec?

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
11

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares
12

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares

Hoy No Circula Miércoles
13

Hoy No Circula miércoles 11 de febrero: qué autos descansan en CdMX y Edomex

El mexicano Donovan Carrillo logró clasificar a la final de patinaje artístico durante la edición 2026 de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, Italia.
14

¡Qué orgullo! Donovan Carrillo clasifica a final de los Juegos Olímpicos de Invierno

La Secretaría de Salud anunció la primera defunción por sarampión en la Ciudad de México al presentar el informe diario del brote con corte al 9 de febrero.
15

CdMx y Durango confirman primeras muertes por sarampión; ya van 28 decesos en México

Destacadas

Ver sección
Destacadas
México debe cuidar celosamente su soberanía de la injerencia extranjera: Sheinbaum
1

Sheinbaum llama a las Fuerzas Armadas a "cuidar celosamente" la soberanía de México

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza
2

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza

Los demócratas del Comité de Asignaciones del Senado interrogaron al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.
3

Howard Lutnick reconoce que mintió: sí viajó a la isla privada de Jeffrey Epstein

Comisiones Unidas Jornada Laboral.
4

Comisiones del Senado aprueban la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas

La Secretaría de Salud anunció la primera defunción por sarampión en la Ciudad de México al presentar el informe diario del brote con corte al 9 de febrero.
5

CdMx y Durango confirman primeras muertes por sarampión; ya van 28 decesos en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Gobierno federal vigilará la actuación de la nueva Alcaldesa de Tequila; tendría vínculo cercano con su antecesor.
6

El Gobierno de Sheinbaum vigilará actuar de la Alcaldesa de Tequila tras acusaciones

El mexicano Donovan Carrillo logró clasificar a la final de patinaje artístico durante la edición 2026 de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, Italia.
7

¡Qué orgullo! Donovan Carrillo clasifica a final de los Juegos Olímpicos de Invierno

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que el Gabinete de Seguridad trabaja en Sinaloa para hallar a los cuatro integrantes de la familia secuestrada.
8

Gabinete trabaja con Gobierno de Sinaloa para hallar a turistas secuestrados: Harfuch

Explosión en ducto de Pemex en Oaxaca deja saldo preliminar de 3 personas fallecidas.
9

Un ducto de Pemex explota en Loma Larga, Oaxaca; se reportan 3 muertos y 6 heridos

10

ENTREVISTA¬ Sarampión no será pandemia, pero sí llegará a todas las ciudades: Frisbie

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, habló con Donald Trump sobre el Puente Internacional Gordie Howe, después de que amenazara con bloquear su apertura.
11

Carney habla con Trump. Canadá pagó 6 mil millones de dólares por el puente, le dice

Nancy Guthrie, madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fue plagiada el 1 de febrero; su secuestro ha conmocionado a Estados Unidos (EU).
12

El secuestro de madre de 84 años tiene conmocionado a EU. Una FOTO tenebrosa es clave