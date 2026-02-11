Francia detiene a un depredador sexual de 79 años; violó a 89 menores en 10 países

Redacción/SinEmbargo

10/02/2026 - 8:00 pm

La Fiscalía de Grenoble, Francia, informó que detuvo a Jacques Leveugle, acusado de múltiples agresiones sexuales cometidas en varios países entre 1967 y 2022. 
El sujeto habría abusado de menores de edad de unos 10 países durante seis décadas. Foto: Gendarmería de Francia

El abusador también habría confesado haber matado a su madre, quien padecía cáncer terminal, y a su tía, quien le suplicó no marcharse al sur del país.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía de Grenoble, Francia, informó este martes que detuvo a Jacques Leveugle, de 79 años, acusado de agredir sexualmente a al menos 89 menores de edad en 10 países diferentes entre 1967 y 2022. 

Los hechos salieron a la luz gracias al hallazgo de una memoria USB, descubierta en 2023 por el sobrino del agresor, en el que se encontraban documentados los abusos de Leveugle contra jóvenes de entre 13 y 17 años, indicó la Gendarmería Nacional.

De acuerdo con las autoridades francesas, los abusos se cometieron en Colombia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas e India, así como en el suroeste de Francia y el territorio francés de Nueva Caledonia.

El Fiscal Etienne Manteaux detalló que el agresor sexual vivió en numerosos países, en los que trabajó como educador, instructor de espeleología, profesor de francés y otras profesiones relacionadas con menores.

"Recorrió esos distintos países y, en cada uno de esos lugares donde se instala para brindar apoyo escolar, ser docente, va a conocer a jóvenes y va a mantener relaciones sexuales con esos jóvenes", explicó el Fiscal ante medios de comunicación.

Ha sido "un trabajo muy largo porque son 15 tomos de documentos, una materia muy densa. Los investigadores han podido leer la totalidad de los escritos e identificar 89 víctimas”, señaló el Fiscal Etienne Manteaux en una comparecencia ante medios de comunicación.

Respecto a la investigación, el funcionario indicó que ha sido "un trabajo muy largo porque son 15 tomos de documentos, una materia muy densa. Los investigadores han podido leer la totalidad de los escritos e identificar 89 víctimas”, dijo.

En un comunicado, la Gendarmería Nacional detalló que los abusos, que se identificaron en la memoria digital, se remontan al año de 1967 y el último registrado en los escritos corresponde al año 2022, por lo que consideraron que este no es un caso de abuso clásico.

"Pasó mucho tiempo con cada uno de estos jóvenes. Les dio dinero para obtener el permiso de conducir, les brindó estimulación intelectual y les animó a seguir con sus estudios”, indicó Manteaux.

Además, destacó que el sujeto, encarcelado en 2024, también confesó en sus "memorias" haber matado "voluntariamente a dos personas". La primera de ellas era su madre, enferma de cáncer terminal, a quien asfixió con una almohada en la década de 1970 y posteriormente a su tía, de 92 años, en la década de 1990, porque la mujer "le suplicaba que no se marchase" al sur de Francia.

Fiscalía invita a las víctimas a denunciar abusos

Por estos hechos, la Gendarmería Nacional abrió una carpeta de investigación que condujo a la imputación y el ingreso en prisión preventiva del acusado. A raíz de ello, las autoridades pidieron a cualquier persona que haya presenciado o haya sido víctima de las acciones de Leveugle que se comunique inmediatamente con los investigadores para denunciar al depredador sexual.

"En este contexto, con el fin de identificar a las víctimas que el autor no haya mencionado, pero también para arrojar luz sobre las zonas oscuras que aún persisten en el historial del sospechoso, la Sección de Investigación de Grenoble, así como el Grupo de Gendarmería Departamental de Isère, lanzan un llamamiento para reunir testigos", exhortaron las autoridades francesas.

La Fiscalía de Grenoble, Francia, informó que detuvo a Jacques Leveugle, acusado de múltiples agresiones sexuales cometidas en varios países entre 1967 y 2022. 
El agresor almacenaba en una memoria USB los episodios de sus agresiones sexuales. Foto: Gendarmería de Francia

Para ello, la Fiscalía habilitó la línea telefónica (0800-200142) con el objetivo de recoger posibles testimonios de víctimas o personas que puedan aportar a la investigación policial.

