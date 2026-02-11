Salomón Jara anuncia “relanzamiento” de Gobierno para responder a exigencia ciudadana

Redacción/SinEmbargo

10/02/2026 - 9:16 pm

Salomón Jara hará cambios en su gabinete.
En conferencia de prensa, también aseguró que se reorientarán las políticas, programas y acciones para enfocarse en la atención de aquellos temas y problemáticas que la gente apunta como prioritarios. Foto: Cuartoscuro

El mandatario estatal destacó que los nuevos integrantes de su gabinete deberán contar con capacidad, experiencia, honestidad y sentido de unidad.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció ayer un “relanzamiento” de su administración que implicará cambios en las secretarías y en los organismos públicos descentralizados, abarcando todo el gabinete legal y ampliado, luego de la consulta de revocación de mandato.

“Es una autocrítica sobre el mensaje que nos envió la ciudadanía el pasado 25 de enero. Son diversas las voces que nos dicen que es necesario hacer cambios y ajustar algunas de nuestras estrategias”, expresó en conferencia de prensa.

Jara explicó que, aunque la mayoría de los participantes en la consulta respaldaron el proyecto de la llamada Primavera Oaxaqueña y reconocieron avances en su gestión, también surgieron diversas voces que demandan ajustes en estrategias y resultados. Según los resultados del ejercicio electoral, el 38.16 por ciento de los votantes pidió su salida del cargo.

"Soy una persona que sabe escuchar y tengo la humildad suficiente para aceptar que aún tenemos que trabajar mucho para estar a la altura de las expectativas sociales”, expresó durante conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

El Gobernador adelantó que este martes dará a conocer los primeros cambios en las titularidades de dependencias, luego de sostener reuniones de evaluación con responsables de al menos 20 secretarías y organismos públicos descentralizados.

Aunque inicialmente tenía previsto anunciar los ajustes a finales de mes, decidió adelantar el proceso.

Salomón Jara detalla perfil que busca en nuevo gabinete

Jara Cruz señaló que los nuevos integrantes de su gabinete deberán contar con capacidad, experiencia, honestidad y sentido de unidad. “Voy a pedir capacidad y experiencia, voy a pedir estas virtudes; vamos a hacer cambios profundos”, afirmó.

Asimismo enfatizó que su administración se rige por principios de austeridad, sencillez y congruencia, por lo que se analiza no sólo el desempeño institucional, sino también la conducta pública de las y los funcionarios.

En ese sentido, criticó el uso de redes sociales con fines personales en lugar de informar sobre el trabajo gubernamental y advirtió que este tipo de comportamientos será considerado en las decisiones que se anunciarán.

El mandatario informó que sostendrá una reunión con el gabinete legal y ampliado y que el miércoles 18 de febrero comunicará formalmente las decisiones, así como los criterios que deberán cumplir quienes permanezcan o se integren a su equipo de trabajo.

Estados México Política
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

