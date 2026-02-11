I

La profecía del amor

en los escalones de la vida;

la lágrima del corazón

un beso en la mano.

II

Los segundos,

alas que retornan

en la parvada de las golondrinas;

la primigenia espiral

de las horas;

el tapiz azul que ilumina:

su tatuaje,

la resurrección

en la desnudez del destino.

III

Los hombros

donde las promesas

encuentran abrigo.

El halo de la fe,

la semilla de la conciencia,

su acompañamiento,

siempre imponderable

al descubrir

que el antes y el después,

son el inamovible umbral

del asombro.

IV

Cómo decirlo,

cuando las palabras se ausentan;

junto al abismo que enceguece

en su hondo aturdimiento,

imán del infortunio

de los dolores inconclusos.

V

Esperar,

la dicha es un don

que confirma;

la frente en el piso,

la espada del corazón:

el resplandor de la ternura,

la paz interior.

VI

Hay certezas

que parecieran ser la voz

del mismísimo más allá…

Rendija

La frecuencia sociológica hoy, es el crudo poder extraído de las entrañas de los egos para imponer y si es posible arrasar. Nos convertimos en marionetas, perdemos el don de la creatividad; lo sustituye un juego perverso donde somos alfiles de una tragedia predecible y siniestra. ¿Cómo sacudirnos el hábito digital enquistado ya en la psique colectiva, alienada en una guerra sin fin? Los monjes budistas caminaron 100 días en silencio, sin consignas para arribar a la capital del imperio. Es un signo en las fauces de la guerra civil cultural que se expande más allá de las fronteras nacionales. Las ideologías se han convertido en una pesada losa en la conciencia de la humanidad, prisioneras de sus máximas someten las palabras a las consignas y gritos.

México necesita declarar al menos un día de silencio, para ahondar y acompañar el dolor de las víctimas y reflexionar en el camino a seguir superando las disputas políticas en medio de una emergencia de violencia que se esparce por doquier.