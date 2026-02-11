Tomás Calvillo Unna
Inmersión
11/02/2026 - 12:04 am
"México necesita declarar al menos un día de silencio, para ahondar y acompañar el dolor de las víctimas y reflexionar en el camino a seguir".
I
La profecía del amor
en los escalones de la vida;
la lágrima del corazón
un beso en la mano.
II
Los segundos,
alas que retornan
en la parvada de las golondrinas;
la primigenia espiral
de las horas;
el tapiz azul que ilumina:
su tatuaje,
la resurrección
en la desnudez del destino.
III
Los hombros
donde las promesas
encuentran abrigo.
El halo de la fe,
la semilla de la conciencia,
su acompañamiento,
siempre imponderable
al descubrir
que el antes y el después,
son el inamovible umbral
del asombro.
IV
Cómo decirlo,
cuando las palabras se ausentan;
junto al abismo que enceguece
en su hondo aturdimiento,
imán del infortunio
de los dolores inconclusos.
V
Esperar,
la dicha es un don
que confirma;
la frente en el piso,
la espada del corazón:
el resplandor de la ternura,
la paz interior.
VI
Hay certezas
que parecieran ser la voz
del mismísimo más allá…
Rendija
- La frecuencia sociológica hoy, es el crudo poder extraído de las entrañas de los egos para imponer y si es posible arrasar. Nos convertimos en marionetas, perdemos el don de la creatividad; lo sustituye un juego perverso donde somos alfiles de una tragedia predecible y siniestra. ¿Cómo sacudirnos el hábito digital enquistado ya en la psique colectiva, alienada en una guerra sin fin?
- Los monjes budistas caminaron 100 días en silencio, sin consignas para arribar a la capital del imperio. Es un signo en las fauces de la guerra civil cultural que se expande más allá de las fronteras nacionales. Las ideologías se han convertido en una pesada losa en la conciencia de la humanidad, prisioneras de sus máximas someten las palabras a las consignas y gritos.
México necesita declarar al menos un día de silencio, para ahondar y acompañar el dolor de las víctimas y reflexionar en el camino a seguir superando las disputas políticas en medio de una emergencia de violencia que se esparce por doquier.
