FGE de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de "El Mayo"; fue hallado en una maleta

Redacción/SinEmbargo

10/02/2026 - 10:45 pm

Asesinan al el sobrino de "El Mayo".
Fiscalía de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de "El Mayo" Zambada. Foto: Especial

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Gabinete trabaja con Gobierno de Sinaloa para hallar a turistas secuestrados: Harfuch

Cuerpo hallado en Sinaloa es de uno de los mineros desaparecidos, confirma Fiscalía

La Defensa despliega 1,600 militares en Sinaloa tras ataque contra diputados de MC

El cuerpo identificado por familiares directos presentaba huellas de violencia e impactos de arma de fuego. 

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa confirmó este martes que el cuerpo localizado dentro de la cajuela de una camioneta abandonada en la carretera Culiacán-El Dorado el pasado domingo 8 de febrero pertenece a Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de Ismael El Mayo Zambada García.

De acuerdo con la Fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, el cuerpo fue identificado el lunes 9 de febrero por familiares directos en la Agencia de Homicidio Doloso y posteriormente fue entregado a sus deudos.

Cázares Zambada, de 41 años e hijo de Águeda Zambada García, es familiar directo del exlíder del Cártel de Sinaloa, cuya detención en Estados Unidos en 2024 confrontó a las facciones de Los Chapitos y Los Mayos y detonó una ola de violencia en la región.

Asesinan al sobrino de El Mayo.
El sobrino de "El Mayo" fue encontrado asesinado en la cajuela de una camioneta Ford Bronco, estacionada frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Foto: Especial

Hallan cuerpo de Cázares Zambada en una maleta

El hallazgo ocurrió tras un reporte al 911 que alertó sobre una camioneta Ford Bronco gris abandonada en el acotamiento del carril de sur a norte de dicha vialidad, frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en la sindicatura de Costa Rica.

Elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de autoridades estatales acudieron al lugar y, al inspeccionar el vehículo, localizaron el cadáver dentro de una maleta en la cajuela.

El cuerpo presentaba huellas de violencia e impactos de arma de fuego. La unidad fue asegurada para continuar con las investigaciones correspondientes.

Sergio Cázares tenía su domicilio en el fraccionamiento Las Quintas, en Culiacán. Su asesinato ocurre en un contexto de violencia en Sinaloa.

Explora más en estos temas
Crimen organizado Estados Ismael "El Mayo" Zambada México
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La estatización de la minería

"La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Sheinbaum, Bad Bunny y Trump: lealtad contemporánea

"Bad Bunny, en su aparente "incomprensibilidad", y Claudia Sheinbaum, en su firmeza histórica, coinciden en un punto...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

+ Sección

Galileo

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Nancy Guthrie, madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fue plagiada el 1 de febrero; su secuestro ha conmocionado a Estados Unidos (EU).
1

El secuestro de madre de 84 años tiene conmocionado a EU. Una FOTO tenebrosa es clave

El Cabildo de Tequila nombró a Lorena Marisol Rodríguez Rivera, Alcaldesa interina luego de que el Edil Diego Rivera Navarro fuera detenido.
2

La sustituta del Alcalde de Tequila, Jalisco, también de Morena, canta narcocorridos

Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma".
3

Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde vacunarme gratis en Tlalnepantla?

El gobierno de Cuba condenó el terrorismo en todas sus formas y expresó su disposición a renovar la cooperación con Estados Unidos (EU) en materia de seguridad.
4

RADICALES ¬ Trump asfixia a Cuba y alienta a la derecha mexicana a atacar a Sheinbaum

La Fiscalía de la CdMx detuvo a la mujer presuntamente responsable de arrollar a un motociclista, al que habría arrastrado debajo de su vehículo hasta matarlo.
5

La mujer que arrastró al motociclista hasta matarlo ya fue detenida. Estaba en Oaxaca

Sarampión síntomas
6

Brote Sarampión 2026: ¿Cuales son los síntomas y qué hacer si los tengo?

La Fiscalía de Grenoble, Francia, informó que detuvo a Jacques Leveugle, acusado de múltiples agresiones sexuales cometidas en varios países entre 1967 y 2022. 
7

Francia detiene a un depredador sexual de 79 años; violó a 89 menores en 10 países

8

ENTREVISTA¬ Sarampión no será pandemia, pero sí llegará a todas las ciudades: Frisbie

Los demócratas del Comité de Asignaciones del Senado interrogaron al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.
9

Howard Lutnick reconoce que mintió: sí viajó a la isla privada de Jeffrey Epstein

OPS emite alerta epidemiológica sarampión en América; México encabeza casos y muertes.
10

¿Dónde vacunarse gratis contra el sarampión en la ciudad de San Luis Potosí?

Ciudadanos en EU crean patrullas comunitarias y entrenan a miles para resistir al ICE
11

Ciudadanos en EU crean patrullas comunitarias y entrenan a miles para resistir al ICE

La determinación, explicó la Corte, obedece a que el Pleno determinó que dicho requisito vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación, la seguridad social, la protección a la familia y el libre desarrollo de la personalidad para parejas.
12

SCJN elimina requisito para acreditar concubinato en ISSSTE. ¿Cómo tramitar pensión?

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza
13

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza

Tiroteo en Canadá.
14

Un tiroteo en secundaria de Canadá deja 10 muertos; la agresora se habría suicidado

Vacunación sarampión
15

Brote de Sarampión en Edomex: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en Ecatepec?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Asesinan al el sobrino de "El Mayo".
1

FGE de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de "El Mayo"; fue hallado en una maleta

Tiroteo en Canadá.
2

Un tiroteo en secundaria de Canadá deja 10 muertos; la agresora se habría suicidado

El gobierno de Cuba condenó el terrorismo en todas sus formas y expresó su disposición a renovar la cooperación con Estados Unidos (EU) en materia de seguridad.
3

RADICALES ¬ Trump asfixia a Cuba y alienta a la derecha mexicana a atacar a Sheinbaum

La determinación, explicó la Corte, obedece a que el Pleno determinó que dicho requisito vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación, la seguridad social, la protección a la familia y el libre desarrollo de la personalidad para parejas.
4

SCJN elimina requisito para acreditar concubinato en ISSSTE. ¿Cómo tramitar pensión?

Salomón Jara hará cambios en su gabinete.
5

Salomón Jara anuncia “relanzamiento” de Gobierno para responder a exigencia ciudadana

Ciudadanos en EU crean patrullas comunitarias y entrenan a miles para resistir al ICE
6

Ciudadanos en EU crean patrullas comunitarias y entrenan a miles para resistir al ICE

La Fiscalía de Grenoble, Francia, informó que detuvo a Jacques Leveugle, acusado de múltiples agresiones sexuales cometidas en varios países entre 1967 y 2022. 
7

Francia detiene a un depredador sexual de 79 años; violó a 89 menores en 10 países

México debe cuidar celosamente su soberanía de la injerencia extranjera: Sheinbaum
8

Sheinbaum llama a las Fuerzas Armadas a "cuidar celosamente" la soberanía de México

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza
9

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza

Los demócratas del Comité de Asignaciones del Senado interrogaron al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.
10

Howard Lutnick reconoce que mintió: sí viajó a la isla privada de Jeffrey Epstein

Comisiones Unidas Jornada Laboral.
11

Comisiones del Senado aprueban la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas

La Secretaría de Salud anunció la primera defunción por sarampión en la Ciudad de México al presentar el informe diario del brote con corte al 9 de febrero.
12

CdMx y Durango confirman primeras muertes por sarampión; ya van 28 decesos en México