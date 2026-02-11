FGE de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de "El Mayo"; fue hallado en una maleta

El cuerpo identificado por familiares directos presentaba huellas de violencia e impactos de arma de fuego.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa confirmó este martes que el cuerpo localizado dentro de la cajuela de una camioneta abandonada en la carretera Culiacán-El Dorado el pasado domingo 8 de febrero pertenece a Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada García.

De acuerdo con la Fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, el cuerpo fue identificado el lunes 9 de febrero por familiares directos en la Agencia de Homicidio Doloso y posteriormente fue entregado a sus deudos.

Cázares Zambada, de 41 años e hijo de Águeda Zambada García, es familiar directo del exlíder del Cártel de Sinaloa, cuya detención en Estados Unidos en 2024 confrontó a las facciones de Los Chapitos y Los Mayos y detonó una ola de violencia en la región.

Hallan cuerpo de Cázares Zambada en una maleta

El hallazgo ocurrió tras un reporte al 911 que alertó sobre una camioneta Ford Bronco gris abandonada en el acotamiento del carril de sur a norte de dicha vialidad, frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en la sindicatura de Costa Rica.

Elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de autoridades estatales acudieron al lugar y, al inspeccionar el vehículo, localizaron el cadáver dentro de una maleta en la cajuela.

El cuerpo presentaba huellas de violencia e impactos de arma de fuego. La unidad fue asegurada para continuar con las investigaciones correspondientes.

Sergio Cázares tenía su domicilio en el fraccionamiento Las Quintas, en Culiacán. Su asesinato ocurre en un contexto de violencia en Sinaloa.