Un tiroteo en secundaria de Canadá deja 10 muertos; la agresora se habría suicidado

La Policía aseguró haber identificado una segunda ubicación relacionada con los hechos, en la que se encontraron dos víctimas adicionales fallecidas.

-Con información de agencias

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Al menos 10 personas murieron este martes y 27 resultaron heridas en un tiroteo en una escuela secundaria en el municipio de Tumbler Ridge, en la Columbia Británica de Canadá, donde la presunta responsable se habría quitado la vida tras una serie de ataques que ha dejado víctimas tanto en el recinto del centro educativo como en una vivienda cercana.

La Policía Montada canadiense informó en un comunicado de que sus agentes entraron en la escuela tras recibir una alerta sobre un tirador activo.

"Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida", señaló la Policía Montada.

En la escuela se hallaron seis cuerpos y una de las víctimas murió durante su traslado a un hospital. La Policía aseguró haber identificado una segunda ubicación relacionada con los hechos, en la que se encontraron dos víctimas adicionales fallecidas.

🇨🇦 | URGENTE: Con 10 muertos, el tiroteo se encuentra entre las masacres más mortíferas de la historia de Canadá. El tiroteo más mortífero del país fue uno ocurrido en 2020 en Nueva Escocia, que dejó 22 muertos. pic.twitter.com/o4vfXxMHTQ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 11, 2026

"Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura", añadió el comunicado.

Los tiroteos en escuelas son poco frecuentes en Canadá.

La localidad de Tumbler Ridge, con una población de unos dos mil 400 habitantes, se encuentra cerca de la frontera con Alberta. La página web del gobierno provincial indica que la escuela secundaria Tumbler Ridge tiene 175 alumnos de entre séptimo y doceavo grado.

🚨 La policía confirma múltiples víctimas tras un tiroteo en una escuela de Tumbler Ridge, Columbia Británica, Canadá — G&M. pic.twitter.com/JhW7e3WfsF — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) February 11, 2026

Autoridades investigan tiroteo

En esta línea, el comunicado apunta que los agentes "están realizando registros adicionales en otras casas y propiedades para determinar si alguien más podría haber resultado herido o estar relacionado de alguna manera con los sucesos".

Posteriormente, en una rueda de prensa, el comandante de la Policía Montada canadiense en el Distrito Norte, Ken Floyd, dijo que prefiere no "especular" con cuántas de las víctimas mortales son menores de edad.