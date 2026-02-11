Un tiroteo en secundaria de Canadá deja 10 muertos; la agresora se habría suicidado

Redacción/SinEmbargo

10/02/2026 - 10:34 pm

Tiroteo en Canadá.
La Policía Montada informó de la muerte de un presunto agresor tras ingresar con un arma de fuego en la provincia de Columbia Británica. Foto: Europa Press

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Un tiroteo alarma en base militar de Fort Stewart en Georgia; hay 5 soldados heridos

Un tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island deja 2 muertos y varios heridos

EU: Policía de Carolina del Sur resulta herido en ataque directo; agresor es abatido

La Policía aseguró haber identificado una segunda ubicación relacionada con los hechos, en la que se encontraron dos víctimas adicionales fallecidas.

-Con información de agencias

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Al menos 10 personas murieron este martes y 27 resultaron heridas en un tiroteo en una escuela secundaria en el municipio de Tumbler Ridge, en la Columbia Británica de Canadá, donde la presunta responsable se habría quitado la vida tras una serie de ataques que ha dejado víctimas tanto en el recinto del centro educativo como en una vivienda cercana.

La Policía Montada canadiense informó en un comunicado de que sus agentes entraron en la escuela tras recibir una alerta sobre un tirador activo.

"Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida", señaló la Policía Montada.

En la escuela se hallaron seis cuerpos y una de las víctimas murió durante su traslado a un hospital. La Policía aseguró haber identificado una segunda ubicación relacionada con los hechos, en la que se encontraron dos víctimas adicionales fallecidas.

"Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura", añadió el comunicado.

Los tiroteos en escuelas son poco frecuentes en Canadá.

La localidad de Tumbler Ridge, con una población de unos dos mil 400 habitantes, se encuentra cerca de la frontera con Alberta. La página web del gobierno provincial indica que la escuela secundaria Tumbler Ridge tiene 175 alumnos de entre séptimo y doceavo grado.

Autoridades investigan tiroteo

En esta línea, el comunicado apunta que los agentes "están realizando registros adicionales en otras casas y propiedades para determinar si alguien más podría haber resultado herido o estar relacionado de alguna manera con los sucesos".

Posteriormente, en una rueda de prensa, el comandante de la Policía Montada canadiense en el Distrito Norte, Ken Floyd, dijo que prefiere no "especular" con cuántas de las víctimas mortales son menores de edad.

"No estamos en condiciones de entender por qué o qué pudo haber motivado esta tragedia", dijo Floyd, tras añadir que la policía sigue investigando la relación entre las víctimas y el tirador.

Explora más en estos temas
Canadá Mundo
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La estatización de la minería

"La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Sheinbaum, Bad Bunny y Trump: lealtad contemporánea

"Bad Bunny, en su aparente "incomprensibilidad", y Claudia Sheinbaum, en su firmeza histórica, coinciden en un punto...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

+ Sección

Galileo

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Nancy Guthrie, madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fue plagiada el 1 de febrero; su secuestro ha conmocionado a Estados Unidos (EU).
1

El secuestro de madre de 84 años tiene conmocionado a EU. Una FOTO tenebrosa es clave

El Cabildo de Tequila nombró a Lorena Marisol Rodríguez Rivera, Alcaldesa interina luego de que el Edil Diego Rivera Navarro fuera detenido.
2

La sustituta del Alcalde de Tequila, Jalisco, también de Morena, canta narcocorridos

Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma".
3

Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde vacunarme gratis en Tlalnepantla?

La Fiscalía de la CdMx detuvo a la mujer presuntamente responsable de arrollar a un motociclista, al que habría arrastrado debajo de su vehículo hasta matarlo.
4

La mujer que arrastró al motociclista hasta matarlo ya fue detenida. Estaba en Oaxaca

El gobierno de Cuba condenó el terrorismo en todas sus formas y expresó su disposición a renovar la cooperación con Estados Unidos (EU) en materia de seguridad.
5

RADICALES ¬ Trump asfixia a Cuba y alienta a la derecha mexicana a atacar a Sheinbaum

Sarampión síntomas
6

Brote Sarampión 2026: ¿Cuales son los síntomas y qué hacer si los tengo?

La Fiscalía de Grenoble, Francia, informó que detuvo a Jacques Leveugle, acusado de múltiples agresiones sexuales cometidas en varios países entre 1967 y 2022. 
7

Francia detiene a un depredador sexual de 79 años; violó a 89 menores en 10 países

8

ENTREVISTA¬ Sarampión no será pandemia, pero sí llegará a todas las ciudades: Frisbie

Tiroteo en Canadá.
9

Un tiroteo en secundaria de Canadá deja 10 muertos; la agresora se habría suicidado

Ciudadanos en EU crean patrullas comunitarias y entrenan a miles para resistir al ICE
10

Ciudadanos en EU crean patrullas comunitarias y entrenan a miles para resistir al ICE

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, presentadora de Today, sigue mientras se acerca el límite para dar su rescate.
11

Caso Nancy Guthrie: la búsqueda continúa y se acerca el plazo para pagar su rescate

Los demócratas del Comité de Asignaciones del Senado interrogaron al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.
12

Howard Lutnick reconoce que mintió: sí viajó a la isla privada de Jeffrey Epstein

OPS emite alerta epidemiológica sarampión en América; México encabeza casos y muertes.
13

¿Dónde vacunarse gratis contra el sarampión en la ciudad de San Luis Potosí?

Asesinan al el sobrino de "El Mayo".
14

FGE de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de "El Mayo"; fue hallado en una maleta

La determinación, explicó la Corte, obedece a que el Pleno determinó que dicho requisito vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación, la seguridad social, la protección a la familia y el libre desarrollo de la personalidad para parejas.
15

SCJN elimina requisito para acreditar concubinato en ISSSTE. ¿Cómo tramitar pensión?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Morena inició la expulsión del exalcalde de Tequila.
1

El exalcalde de Tequila es vinculado a proceso; Morena inicia su proceso de expulsión

Asesinan al el sobrino de "El Mayo".
2

FGE de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de "El Mayo"; fue hallado en una maleta

Tiroteo en Canadá.
3

Un tiroteo en secundaria de Canadá deja 10 muertos; la agresora se habría suicidado

El gobierno de Cuba condenó el terrorismo en todas sus formas y expresó su disposición a renovar la cooperación con Estados Unidos (EU) en materia de seguridad.
4

RADICALES ¬ Trump asfixia a Cuba y alienta a la derecha mexicana a atacar a Sheinbaum

La determinación, explicó la Corte, obedece a que el Pleno determinó que dicho requisito vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación, la seguridad social, la protección a la familia y el libre desarrollo de la personalidad para parejas.
5

SCJN elimina requisito para acreditar concubinato en ISSSTE. ¿Cómo tramitar pensión?

Salomón Jara hará cambios en su gabinete.
6

Salomón Jara anuncia “relanzamiento” de Gobierno para responder a exigencia ciudadana

Ciudadanos en EU crean patrullas comunitarias y entrenan a miles para resistir al ICE
7

Ciudadanos en EU crean patrullas comunitarias y entrenan a miles para resistir al ICE

La Fiscalía de Grenoble, Francia, informó que detuvo a Jacques Leveugle, acusado de múltiples agresiones sexuales cometidas en varios países entre 1967 y 2022. 
8

Francia detiene a un depredador sexual de 79 años; violó a 89 menores en 10 países

México debe cuidar celosamente su soberanía de la injerencia extranjera: Sheinbaum
9

Sheinbaum llama a las Fuerzas Armadas a "cuidar celosamente" la soberanía de México

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza
10

Ahorcar, matar de hambre, saquear. Acusan a EU de repetir en Cuba estrategia de Gaza

Los demócratas del Comité de Asignaciones del Senado interrogaron al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.
11

Howard Lutnick reconoce que mintió: sí viajó a la isla privada de Jeffrey Epstein

Comisiones Unidas Jornada Laboral.
12

Comisiones del Senado aprueban la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas