La Cancillería alerta por una suplantación de identidad en el número de sus oficinas

Redacción/SinEmbargo

11/02/2026 - 5:03 am

La Secretaría de Relaciones exteriores alerta sobre suplantación de identidad en su número telefónico.
La Secretaría de Relaciones Exteriores pidió no proporcionar ninguna información personal sin verificar la autenticidad de la llamada. Foto: Gobierno de México

Artículos relacionados

La dependencia del Gobierno de México hizo un llamado a la ciudadanía para no aportar datos personales ni otorgar dinero ante este tipo de llamadas.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el martes que se detectó la suplantación externa de la identidad del número telefónico de las oficinas centrales de la dependencia para realizar llamadas apócrifas.

Por medio de una publicación en redes sociales, la Cancillería dio a conocer que ya se realizó una denuncia correspondiente por este caso, a la cual se la dará seguimiento. No obstante, la dependencia del Gobierno de México hizo un llamado a la ciudadanía para no aportar datos personales ni otorgar dinero ante este tipo de llamadas.

"Recordamos no proporcionar ninguna información personal sin verificar la autenticidad de la llamada y hacer caso omiso ante la duda de su veracidad. La Secretaría de Relaciones Exteriores no realiza llamadas para solicitar datos personales ni recursos", pidió la Cancillería en X.

SRE anuncia nuevas embajadoras en Guatemala y Belice

El mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció los nombramientos de las embajadoras de México en Guatemala y Belice, quienes responden a los nombres Luz Elena Baños y Ana Luisa Vallejo, respectivamente.

El anuncio también se realizó en la cuenta de X de la Cancillería en el que el titular de la dependencia, Juan Ramón De la Fuente, explicó que los nombramientos permitirán dar continuidad al convenio firmado en Calakmul por los tres países que dio lugar al gran corredor biocultural de la Selva Maya, la segunda zona protegida del continente americano, después del Amazonas.

“Vamos a poder continuar con los programas de cooperación para el desarrollo que tenemos con Guatemala y Belice. Son dos países estratégicos para México, son nuestros vecinos, compartimos la frontera sur de nuestro país con ellos y ahora pues ustedes habrán de representarnos ante estos dos países hermanos”, dijo el Canciller.

De la Fuente detalló que la Embajadora Luz Elena Baños fue hasta hace poco la representante de México en la Organización de los Estados Americanos (OEA), mientras que el último cargo de la Embajadora Ana Luisa Vallejo fue como Cónsul de México en San Francisco, en Estados Unidos

"Guatemala y Belice, como socios y vecinos cercanos de México, son pueblos hermanos que cooperan y colaboran exitosamente para beneficio de la región centroamericana", escribió la SRE en redes sociales.

