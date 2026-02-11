Agencias de EU probaban “rayo láser antidrones” en El Paso; hubo confusión: NYT y CBS

De acuerdo con Sean Duffy, Secretario de Transporte de Estados Unidos, el espacio aéreo de la ciudad fronteriza cerró temporalmente porque se detectó la "amenaza" de drones del narco, sin embargo, han surgido nuevas versiones sobre lo ocurrido.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– La cadena de noticias CBS News dijo esta mañana que el inesperado y breve cierre del espacio aéreo en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, se debió a desacuerdos entre la Administración Federal de Aviación (FAA) y funcionarios del Pentágono sobre pruebas relacionadas con drones.

CBS News cita “varias fuentes cercanas al asunto”. Agrega que el Pentágono había llevado a cabo una amplia planificación sobre el uso de tecnología militar cerca de Fort Bliss, una base militar adyacente al Aeropuerto Internacional de El Paso, para practicar el derribo de drones. Dos fuentes identificaron la tecnología como “un láser de alta energía”.

“Se programaron reuniones sobre los impactos en la seguridad, pero los funcionarios del Pentágono querían probar la tecnología antes, afirmando que se habían cumplido los requisitos del Código 130i de Estados Unidos que rigen la protección de ciertas instalaciones contra aeronaves no tripuladas. El administrador de la FAA, Bryan Bedford, decidió el martes por la noche cerrar el espacio aéreo sin alertar a la Casa Blanca, el Pentágono o los funcionarios de Seguridad Nacional”, dice la cadena, citando fuentes.

La representante Verónica Escobar, demócrata de El Paso, rechazó a The New York Times esa explicación sobre los drones, dada por los funcionarios de la administración Trump. Dijo en una conferencia de prensa que "no era la información que nos habían dicho en el Congreso”.

Añadió: “No había ninguna amenaza, por eso la FAA levantó esta restricción tan rápidamente. La información que proporciona la administración no cuadra”.

The New York Times coincidió y dijo que las autoridades estadounidenses se enredaron en sus propios argumentos. “Este miércoles, funcionarios ofrecieron explicaciones contradictorias sobre el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso, después de que la Administración Federal de Aviación rescindiera una orden emitida horas antes de suspender los vuelos durante 10 días. Sean Duffy, Secretario de Transporte, y funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono, afirmaron que drones de cárteles mexicanos violaron el espacio aéreo estadounidense, lo que provocó el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso”.

“Sin embargo, dos personas informadas por funcionarios de la administración Trump afirmaron que el cierre se debió al uso de nueva tecnología antidrones por parte del Departamento de Defensa y a la preocupación por los riesgos que podría representar para otras aeronaves en la zona”, agregó.

En julio, Steven Willoughby, subdirector del programa antidrones del Departamento de Seguridad Nacional, testificó ante el Congreso y solicitó a los legisladores que continuaran con un programa antidrones. Declaró que, durante seis meses de 2024, 27 mil drones habían volado a menos de 500 metros de la frontera, pilotados por organizaciones hostiles a las fuerzas del orden. No entró en detalles sobre la naturaleza de la tecnología antidrones que el departamento estaba probando.

Inicialmente, la agencia alegó “razones especiales de seguridad” la noche del martes, suspendiendo todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso durante 10 días y aislando del transporte aéreo a una importante área metropolitana estadounidense. El cierre, que pareció sorprender a las autoridades estatales y locales, entró en vigor a las 23:30 hora local del martes y se levantó poco antes de las 7:00 del miércoles.

“No existe ninguna amenaza para la aviación comercial”, declaró la agencia en redes sociales. “Todos los vuelos se reanudarán con normalidad”.

Renard Johnson, alcalde de El Paso, declaró en conferencia de prensa que muchos funcionarios locales seguían sin entender por qué la agencia tomó una medida tan drástica y que la “falta de comunicación es inaceptable”. Añadió que esto provocó una serie de eventos caóticos en El Paso, incluyendo vuelos de evacuación médica que se vieron obligados a desviarse a Las Cruces, Nuevo México, una ciudad a unos 72 kilómetros al noroeste.

“Esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad de El Paso”, dijo el Sr. Johnson. “Quiero ser muy claro: esto nunca debió haber sucedido. No se puede restringir el espacio aéreo sobre una gran ciudad sin coordinarse con la ciudad, el aeropuerto, los hospitales y los líderes comunitarios”.