Agencias de EU probaban “rayo láser antidrones” en El Paso; hubo confusión: NYT y CBS

Redacción/SinEmbargo

11/02/2026 - 12:02 pm

CBS News dijo que el inesperado y breve cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, se debió a desacuerdos entre la FAA y el Pentágono sobre pruebas con drones.
El espacio aéreo de El Paso, Texas, cerró temporalmente; aún se tratan de esclarecer las causas. Foto: Carlos Sánchez, Cuartoscuro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU reabre espacio aéreo de El Paso. Dice que detectó “amenaza” de un dron del narco

México y EU reforzarán seguridad contra el fentanilo y posibles ataques con drones

Dron de EU voló Edomex a petición nuestra; fue para investigar crimen organizado: CSP

De acuerdo con Sean Duffy, Secretario de Transporte de Estados Unidos, el espacio aéreo de la ciudad fronteriza cerró temporalmente porque se detectó la "amenaza" de drones del narco, sin embargo, han surgido nuevas versiones sobre lo ocurrido.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– La cadena de noticias CBS News dijo esta mañana que el inesperado y breve cierre del espacio aéreo en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, se debió a desacuerdos entre la Administración Federal de Aviación (FAA) y funcionarios del Pentágono sobre pruebas relacionadas con drones.

CBS News cita “varias fuentes cercanas al asunto”. Agrega que el Pentágono había llevado a cabo una amplia planificación sobre el uso de tecnología militar cerca de Fort Bliss, una base militar adyacente al Aeropuerto Internacional de El Paso, para practicar el derribo de drones. Dos fuentes identificaron la tecnología como “un láser de alta energía”.

“Se programaron reuniones sobre los impactos en la seguridad, pero los funcionarios del Pentágono querían probar la tecnología antes, afirmando que se habían cumplido los requisitos del Código 130i de Estados Unidos que rigen la protección de ciertas instalaciones contra aeronaves no tripuladas. El administrador de la FAA, Bryan Bedford, decidió el martes por la noche cerrar el espacio aéreo sin alertar a la Casa Blanca, el Pentágono o los funcionarios de Seguridad Nacional”, dice la cadena, citando fuentes.

La representante Verónica Escobar, demócrata de El Paso, rechazó a The New York Times esa explicación sobre los drones, dada por los funcionarios de la administración Trump. Dijo en una conferencia de prensa que "no era la información que nos habían dicho en el Congreso”.

Añadió: “No había ninguna amenaza, por eso la FAA levantó esta restricción tan rápidamente. La información que proporciona la administración no cuadra”.

The New York Times coincidió y dijo que las autoridades estadounidenses se enredaron en sus propios argumentos. “Este miércoles, funcionarios ofrecieron explicaciones contradictorias sobre el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso, después de que la Administración Federal de Aviación rescindiera una orden emitida horas antes de suspender los vuelos durante 10 días. Sean Duffy, Secretario de Transporte, y funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono, afirmaron que drones de cárteles mexicanos violaron el espacio aéreo estadounidense, lo que provocó el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso”.

“Sin embargo, dos personas informadas por funcionarios de la administración Trump afirmaron que el cierre se debió al uso de nueva tecnología antidrones por parte del Departamento de Defensa y a la preocupación por los riesgos que podría representar para otras aeronaves en la zona”, agregó.

En julio, Steven Willoughby, subdirector del programa antidrones del Departamento de Seguridad Nacional, testificó ante el Congreso y solicitó a los legisladores que continuaran con un programa antidrones. Declaró que, durante seis meses de 2024, 27 mil drones habían volado a menos de 500 metros de la frontera, pilotados por organizaciones hostiles a las fuerzas del orden. No entró en detalles sobre la naturaleza de la tecnología antidrones que el departamento estaba probando.

Inicialmente, la agencia alegó “razones especiales de seguridad” la noche del martes, suspendiendo todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso durante 10 días y aislando del transporte aéreo a una importante área metropolitana estadounidense. El cierre, que pareció sorprender a las autoridades estatales y locales, entró en vigor a las 23:30 hora local del martes y se levantó poco antes de las 7:00 del miércoles.

“No existe ninguna amenaza para la aviación comercial”, declaró la agencia en redes sociales. “Todos los vuelos se reanudarán con normalidad”.

Renard Johnson, alcalde de El Paso, declaró en conferencia de prensa que muchos funcionarios locales seguían sin entender por qué la agencia tomó una medida tan drástica y que la “falta de comunicación es inaceptable”. Añadió que esto provocó una serie de eventos caóticos en El Paso, incluyendo vuelos de evacuación médica que se vieron obligados a desviarse a Las Cruces, Nuevo México, una ciudad a unos 72 kilómetros al noroeste.

“Esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad de El Paso”, dijo el Sr. Johnson. “Quiero ser muy claro: esto nunca debió haber sucedido. No se puede restringir el espacio aéreo sobre una gran ciudad sin coordinarse con la ciudad, el aeropuerto, los hospitales y los líderes comunitarios”.

Explora más en estos temas
Estados Unidos
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La estatización de la minería

"La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Sheinbaum, Bad Bunny y Trump: lealtad contemporánea

"Bad Bunny, en su aparente "incomprensibilidad", y Claudia Sheinbaum, en su firmeza histórica, coinciden en un punto...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

+ Sección

Galileo

Un especialista señaló cuál es la mejor edad para el uso del flúor en los menores de edad.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma".
2

Brote de sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde vacunarme gratis en Tlalnepantla?

Salud habilita plataforma para ubicar más de 21 mil módulos de vacunación.
3

¿No sabes dónde vacunarte contra sarampión? SSa lanza plataforma para ubicar módulos

Sheinbaum advierte campañas de mentiras de la derecha, externos e internos.
4

La Presidenta advierte campañas de mentiras de grupos de derecha, externos e internos

Sean Duffy, Secretario de Transporte de EU, dijo que el espacio aéreo de El Paso, Texas, cerró temporalmente porque se detectó la "amenaza" de drones del narco.
5

EU reabre espacio aéreo de El Paso. Dice que detectó “amenaza” de un dron del narco

El Ejército mexicano confirmó lo dicho por NYT respecto a que la mayoría de balas y armas usadas en las masacres en México son elaboradas por fábricas de EU.
6

El Ejército mexicano confirma que las fábricas militares de EU alimentan masacres acá

Asesinan al el sobrino de "El Mayo".
7

FGE de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de "El Mayo"; fue hallado en una maleta

Sarampión síntomas
8

Brote Sarampión 2026: ¿Cuales son los síntomas y qué hacer si los tengo?

Sarampión contagio
9

¿Cómo se contagia el sarampión y cuánto dura? Según la Medicina

Nancy Guthrie, madre de una famosa presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fue plagiada el 1 de febrero; su secuestro ha conmocionado a Estados Unidos (EU).
10

El secuestro de madre de 84 años tiene conmocionado a EU. Una FOTO tenebrosa es clave

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, presentadora de Today, sigue mientras se acerca el límite para dar su rescate.
11

Caso Nancy Guthrie: la búsqueda continúa y se acerca el plazo para pagar su rescate

Beca Rita Cetina primaria
12

Beca Rita Cetina para Primaria en 2026: ¿Cuándo y cómo registrarse al programa?

Un Frente verdaderamente democrático, preocupado por instituciones electorales, se abstendría de permitir en su seno a personajes que las han lacerado.
13

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

El gobierno de Cuba condenó el terrorismo en todas sus formas y expresó su disposición a renovar la cooperación con Estados Unidos (EU) en materia de seguridad.
14

RADICALES ¬ Trump asfixia a Cuba y alienta a la derecha mexicana a atacar a Sheinbaum

15

ENTREVISTA¬ Sarampión no será pandemia, pero sí llegará a todas las ciudades: Frisbie

Destacadas

Ver sección
Destacadas
CBS News dijo que el inesperado y breve cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, se debió a desacuerdos entre la FAA y el Pentágono sobre pruebas con drones.
1

Agencias de EU probaban “rayo láser antidrones” en El Paso; hubo confusión: NYT y CBS

Sheinbaum advierte campañas de mentiras de la derecha, externos e internos.
2

La Presidenta advierte campañas de mentiras de grupos de derecha, externos e internos

Salud habilita plataforma para ubicar más de 21 mil módulos de vacunación.
3

¿No sabes dónde vacunarte contra sarampión? SSa lanza plataforma para ubicar módulos

Sean Duffy, Secretario de Transporte de EU, dijo que el espacio aéreo de El Paso, Texas, cerró temporalmente porque se detectó la "amenaza" de drones del narco.
4

EU reabre espacio aéreo de El Paso. Dice que detectó “amenaza” de un dron del narco

La Secretaría de Relaciones exteriores alerta sobre suplantación de identidad en su número telefónico.
5

La Cancillería alerta por una suplantación de identidad en el número de sus oficinas

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones convocó a la población a participar en una consulta pública para modificar la alerta en los celulares.
6

Comisión Reguladora convoca a consulta pública para modificar alerta en los celulares

7

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

Morena inició la expulsión del exalcalde de Tequila.
8

El exalcalde de Tequila es vinculado a proceso; Morena inicia su proceso de expulsión

Asesinan al el sobrino de "El Mayo".
9

FGE de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de "El Mayo"; fue hallado en una maleta

Tiroteo en Canadá.
10

Un tiroteo en secundaria de Canadá deja 10 muertos; la agresora se habría suicidado

El gobierno de Cuba condenó el terrorismo en todas sus formas y expresó su disposición a renovar la cooperación con Estados Unidos (EU) en materia de seguridad.
11

RADICALES ¬ Trump asfixia a Cuba y alienta a la derecha mexicana a atacar a Sheinbaum

La determinación, explicó la Corte, obedece a que el Pleno determinó que dicho requisito vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación, la seguridad social, la protección a la familia y el libre desarrollo de la personalidad para parejas.
12

SCJN elimina requisito para acreditar concubinato en ISSSTE. ¿Cómo tramitar pensión?