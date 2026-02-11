El cierre del espacio aéreo de El Paso fue temporal. Ya reabrió. “No existe amenaza”

Redacción/SinEmbargo

11/02/2026 - 7:18 am

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos (EU) informó que ya reabrió el espacio aéreo sobre El Paso, Texas; "no existe amenaza", confirmó.
Las autoridades locales desconocían la orden de la FAA que paralizó temporalmente el aeropuerto de El Paso. Foto: Captura de pantalla

Previamente, la FAA había advertido que violar el espacio aéreo restringido podía derivar en detenciones, cargos penales y el uso de fuerza letal ante amenazas.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos (EU) informó la mañana de este miércoles que ya reabrió el espacio aéreo sobre El Paso, Texas, esto después de haber anunciado su cierre por “razones especiales de seguridad”.

"Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad", dio a conocer a través de su cuenta de X, antes Twitter.

La FAA había ordenado la suspensión total de vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso y una zona del sur de Nuevo México durante 10 días, bajo una restricción aérea que citaba “razones especiales de seguridad” sin ofrecer más detalles.

La restricción, que estuvo vigente desde las 23:30 horas del martes, abarcaba un zona aproximada de 16 kilómetros (km) alrededor de El Paso y Santa Teresa, donde quedaron prohibidos todos los vuelos: comerciales, de carga, aviación general e incluso de evacuación médica.

 

En un comunicado, la FAA advirtió que los pilotos que violaran la restricción podían ser interceptados y detenidos, enfrentar sanciones penales e incluso el uso de fuerza letal si una aeronave representaba una amenaza inminente para la seguridad nacional.

"Los pilotos que no cumplan con los siguientes procedimientos pueden ser interceptados, detenidos y entrevistados por personal de seguridad o de la Ley", alertó. "El gobierno de Estados Unidos puede usar fuerza letal contra la aeronave si se determina que representa una amenaza de seguridad inminente”, añadió en el anuncio de la restricción.

Hasta el momento, la agencia federal no ha ofrecido detalles adicionales sobre los motivos específicos que originaron la decisión, que dejó temporalmente aislada -por vía aérea- a una de las principales ciudades fronterizas del país y que afectó las operaciones programadas.

“Espacio Aéreo de Defensa Nacional”

 

De acuerdo con el aviso publicado por la FAA, el perímetro fue clasificado como "Espacio Aéreo de Defensa (Nacional)", una designación que implica controles reforzados y la posibilidad de interceptación por parte de autoridades federales.

El texto del NOTAM (aviso a pilotos) establece que ningún piloto puede operar una aeronave dentro del área restringida, salvo bajo procedimientos específicos autorizados.

Según reportó The New York Times, la medida tomó por sorpresa a autoridades estatales y municipales. El representante estatal por Texas, Vincent Perez, aseguró no tener información sobre la orden y señaló que nunca había escuchado de un cierre del espacio aéreo estadounidense por 10 días en ausencia de una emergencia mayor.

El concejal de la ciudad, Chris Canales, declaró que aunque no hay indicios de una amenaza contra la población, por lo que la falta de claridad por parte de la FAA está generando temor y desinformación. También añadió que la suspensión podría costar millones de dólares a la economía local.

Aeropuerto de El Paso confirma cierre

El Aeropuerto Internacional de El Paso informó que la restricción fue emitida “con poca antelación” y señaló que su personal mantiene comunicación con la FAA para obtener orientación adicional.

“La FAA, con poca antelación, emitió una restricción temporal de vuelo que suspende todos los vuelos hacia y desde El Paso y nuestra comunidad vecina, Santa Teresa, Nuevo México. Esta restricción prohíbe todas las operaciones de aeronaves”, indicó la terminal aérea en un comunicado.

"El personal del aeropuerto ya contactó a la FAA y estamos en espera de más orientación. Mientras tanto, las aerolíneas comerciales que operan en El Paso están siendo informadas de la restricción, que parece estar relacionada con seguridad. Se recomienda a los viajeros contactar a sus aerolíneas para obtener la información más reciente sobre el estado de sus vuelos", agregó.

Un audio del control de tráfico aéreo, difundido por medios estadounidenses como CNN, captó el momento en que los controladores notificaron a las tripulaciones sobre el cierre del espacio aéreo: "Es una parada total en tierra… ni siquiera los aviones de evacuación médica pueden volar".

Impacto en más de mil vuelos

De acuerdo con datos de la firma especializada Cirium, citados por The New York Times, poco más de mil vuelos estaban programados hacia y desde El Paso durante el periodo cubierto por la restricción.

Aunque el impacto a nivel nacional sería limitado, debido a que El Paso no es un centro importante de conexiones, el efecto regional podría ser considerable.

El aeropuerto movilizó cerca de 3.5 millones de pasajeros hasta noviembre de 2025 y conecta el oeste de Texas con ciudades como Los Ángeles, Denver, Houston y Atlanta.

Robert Moore, fundador del medio local El Paso Matters, declaró a CNN que nunca se había visto algo similar en la ciudad desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Hasta ahora, la FAA no ha explicado cuáles son las "razones especiales de seguridad" que motivaron la restricción ni si existe una amenaza específica. Mientras tanto, miles de pasajeros permanecen a la espera de información oficial en una región estratégica por su ubicación fronteriza con México.

Estados Unidos México
