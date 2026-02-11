EU cierra espacio aéreo de El Paso, Texas, durante 10 días "por razones de seguridad"

La FAA alertó que violar el espacio aéreo restringido puede derivar en detenciones, cargos penales y el uso de fuerza letal ante amenazas.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos (EU) ordenó la suspensión total de vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, y una zona del sur de Nuevo México durante 10 días, bajo una restricción aérea que cita “razones especiales de seguridad” sin ofrecer más detalles.

La restricción cubre un radio aproximado de 16 kilómetros alrededor de El Paso y Santa Teresa, permanecerá vigente hasta el 20 de febrero y prohíbe operaciones comerciales, de carga, aviación general e incluso vuelos de evacuación médica.